Helyi sport

1 órája

A Várkerti Vitézek ismét kitettek magukért – szurkolói galéria

Címkék#Puskás Akadémia#Kisvárda Master Good FC#Várkerti Vitézek

Te ott voltál? Láttad a Kisvárda győzelmét? Keresd meg magadat galériánkban!

Szon.hu

Erre csak kevesen számítottak! A Kisvárda Master Good a Fizz Liga 3. fordulójában legyőzte a Puskás Akadémiát. A Kisvárdának tehát sikerült az, amihez a Szpari csak közel állt az előző körben, három pontot szerzett az előző szezon ezüstérmese ellen. Az eredmény már az első félidőben kialakult. Az idényben először kezdő Martin Chlumecky fejesével szerezte meg a vezetést a Kisvárda Master Good FC, Melnyik jobb oldali beadását váltotta gólra a cseh védő. Bő öt percig tartott azonban a kisvárdai előny, hiszen Popovics kicsit alászaladt a felcsútiak szögletének, Favorov pedig fejjel egyenlített.

Kisvárda
A Kisvárda-Puskás Akadémia mérkőzésen a Várkerti Vitézek végig buzdították csapatukat
Fotó: Bozsó Katalin

A Kisvárda szurkolói űzték, hajtották csapatukat

A félidő végén jött a slusszpoén, a hazaiak újra betaláltak.  Molnár Gábor szelídítette meg Mesanovic megtoldott labdáját és jobbal a kapuba lőtt. Fordulás után a vendégek mindent megtettek az egyenlítésért, de a Kisvárda hősies védekezéssel megőrizte előnyét és ezzel megszerezte szezonbeli első győzelmét. A látottak természetesen nem hagyták hidegen a szép számú szurkoló tábort, a Várkerti Vitézek vezetésével űzték, hajtották csapatukat a végén pedig jöhetett a közös ünneplés. 

Te is ott voltál? Keresd meg magadat a fokókon!

Kisvárda - Puskás Akadémia szurkoló galéria

Fotók: Bozsó Katalin

Íme a mérkőzés összefoglalója

 

