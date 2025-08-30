augusztus 30., szombat

Labdarúgás

37 perce

Zalaegerszegen is begyűjtötte a három pontot a Kisvárda

Címkék#Kisvárda Master Good#Zalaegerszeg#labdarúgás

A félidőben már két góllal vezetett a rétközi egylet, a Zalaegerszeg erejéből pedig csak a szépítésre futotta a második játékrészben. A Kisvárda sorozatban a harmadik meccsét nyerte az élvonalban.

Mihály Norbert

A földrajzilag legmesszebb lévő riválissal találkozott a Fizz Liga hatodik fordulójában a Kisvárda Master Good. Mint ismert, Gerliczki Máté csapata az előző játékkörben a Ferencváros Bajnokok Ligája szereplése miatt nem lépett pályára, míg a Zete beleszaladt egy 4–1-es fiaskóba az Újpest otthonában.

Kisvárda
Az első félidőben mutatott játékának köszönhetően győzött a Kisvárda
Fotó: kisvardafc.hu

Tizenegyesből szerzett vezetést a Kisvárda

A Kisvárda eleddig négy bajnoki meccset játszott, melyeken két győzelem, egy döntetlen és egy vereség volt a mérlege, miközben a Zalaegerszeg még nyeretlen, ellenben egyetlen fiaskója mellett négyszer végzett döntetlenre.

A Várda indította útjára a labdát, melynek keretéből hiányzott a vádliszakadást szenvedő Molnár Gábor, akinek a helyén Nagy Krisztián igyekezett bizonyítani. Mondhatni elég lassan melegedtek bele az összecsapásba a csapatok, az első negyedórában többnyire a mezőnyben folyt a játék, helyzetek nélkül. A félidő derekához közeledve a házigazda próbálta keményebbre venni a figurát, minek eredményeképpen Csonka kapta a találkozó első sárga lapját. Aztán a huszonnegyedik percben egy bedobást követően Csóka kézzel ért bele a labdába, Derdák játékvezető pedig a a VAR segítségével jogosan ítélt büntetőt. A tizenegyest Branimir Cipetic félmagasan a kapu bal oldalába lőtte, ezzel megszerezve a rétközi egylet számára a vezetést. A folytatásban is a Várda játszott fölényben Bohdan Melnik veszélyes beadását Gundel-Takács szedte le a levegőből, majd a játékrész hosszabbításában megduplázta előnyét a szabolcsi gárda. Egy balról középre lőtt labdát röviden szabadítottak fel a hazaiak, amit Bíró Bence köszönt szépen, majd a tőle balra helyezkedő Nagy Krisztián elé tálalt, aki kilenc méterről laposan a jobb sarokba lőtt. Az első negyvenöt percben több esemény már nem történt, így magabiztos előnnyel vonulhatott pihenőre a Kisvárda.

Négyet cserélt a félidőben a Zalaegerszeg, amely a második játékrész elején igyekezett odaszegezni a kapuja elé a vendég alakulatot, ám a ZTE erejéből csak szögletekre futotta. Az egyik ellentámadásból ígéretes lehetőséget épített a fel a Kisvárda, de Bíró nem tudott élni Jasmin Mesanovic tűpontos labdájával. A 60. percben aztán kétszer is veszélyeztetett a hazai gárda, előbb Dénes lövésébe vetődött bele Bernardo Matic, majd Szendrei középre lőtt labdájára nem volt érkező. Alig néhány perccel később ismét Matic védekezett emberfeletti módon, így ezúttal sem tudott a Várda kapujába találni a Zete. A 78. percben aztán góllá érett a vendéglátó fölénye: Papp tekert középre, Klausz pedig mintegy tizenegy méterről a jobb felső sarokba bólintott. Az utolsó percekben mindkét csapatban benne volt még egy-egy gól, ellenben Melnik ajtó-ablak helyzetben fejelt gyengén Körmendi Kevin beadása után, míg az ellenoldalon Kiss lövését a rétközi védelem blokkolta. Ha csak nehezen is, de végül megszerezte a győzelmet, s az ezzel járó három pontot a Kisvárda.

  • Labdarúgás, Fizz Liga, 6. forduló
    Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good 1–2 (0–2)
    Zalaegerszeg, ZTE Aréna, vezette: Derdák (Horváth Z., Aradi).
    Zalaegerszeg: Gundel-Takács – Peraza (Maxusel, 75.), Várkonyi, Csóka, Papp – Lopez (Crooizet – a szünetben), Szendrei – Csonka (Kiss – a szünetben), Skribek (Bakti – a szünetben), Dénes – Joao Victor (Klausz – a szünetben). Vezetőedző: Nuno Campos.
    Kisvárda: Popovics– Cipetic, Matic, Chlumecky, Soltész D. – Nagy K. (Jovicic, 73.), Melnik, Popola, Soltész D. (Medgyes, 73.) – Bíró B. (Körmendi, 66.), – Novothny, Mesanovic (Pintér, 73.). Vezetőedző: Gerliczki Máté.
    Gól: Klausz (78.), ill. Cipetic (27. – 11-esből), Nagy K. (45+1.).

 

