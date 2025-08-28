augusztus 28., csütörtök

Kosárlabdára fel!

Szereted a kosárlabdát vagy csak szeretsz játszani? Szeretsz társaságba lenni és új élményeket szerezni? Szeretnéd fejleszteni magad? Gyere és kosarazz egyesületünknél! Garantált a jó kedv, a nevetés na meg persze a kemény munka. Egyesületünk több éve nagy sikerrel működik, gyere, légy részese te is! Várjuk minden kicsi és nagy lány jelentkezését! Jelentkezni egyesületünk vezetőjénél a következő telefonszámon lehet: +36 20 943 7445
Gyere és légy te is a Zsiráfok tagja!

Bemutató edzés: 2025. 09. 03., szerda, 16.00-tól 18.00 óráig. 
Helyszín: NYKS Edzésközpont, Nyíregyháza, Ungvár sétány 19.

