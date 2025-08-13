Hazai pályán is bemutatkozik a Studió

Idegenbeli szezonrajt után augusztus 14-én, csütörtökön az első hazai mérkőzését játssza az A'Studió Futsal Nyíregyháza. Lovas Norbert csapata az első fordulóban egy ponttal gazdagodott az újonc PTE-PEAC vendégeként – a játék képe alapján azért jóval több volt abban a meccsben.

Lovas Norbert győztes hadvezérré avanzsálna

Fotó: PEAC

Több eshetőséget is figyelembe vett Lovas Norbert

– A legnagyobb probléma a helyzetkihasználásunkkal volt, ezért hoztunk el csak egy pontot – összegzett a találkozó után Lovas Norbert vezetőedző. – Voltak biztató jelek, nagyon sok támadásépítésünk eljutott a befejezéséig, ám nem lőttük be a helyzeteket, volt ebben kihagyhatatlannak tűnő is, amikor már mindenki azt hitte, hogy bemegy a labda… Tipikus első meccs volt. Ezen próbáltunk változtatni az elmúlt napokban.

A hazai bemutatkozás a keleti rivális DEAC ellen jön csütörtökön. A debreceniek hétfőn játszották első meccsüket, s 4–1-re nyertek a Nyírbátor ellen.

– Fiatal, összeszokott csapat, amelybe érkeztek ugyan új játékosok, ám a mag jobban megmaradt, mint nálunk – beszélt a csapat honlapján a következő ellenfélről a mester. – Az első meccsből kiindulva a ballábas brazil játékosukra figyelni kell, mert jól egy-egyezik, de csapatszinten a kontráik is veszélyesek. Kíváncsi vagyok, milyen felfogásban játszanak idegenben, gyakoroltunk arra az esetre is, ha visszaállnak védekezni és arra is, ha letámadnának.