Futsal

1 órája

Hazai pályán is bemutatkozik a Studió

Címkék#futsal Nyíregyháza#PTE-PEAC#Lovas Norbert

A keleti rivális DEAC lesz az ellenfél.

Idegenbeli szezonrajt után augusztus 14-én, csütörtökön az első hazai mérkőzését játssza az A'Studió Futsal Nyíregyháza. Lovas Norbert csapata az első fordulóban egy ponttal gazdagodott az újonc PTE-PEAC vendégeként – a játék képe alapján azért jóval több volt abban a meccsben.

Lovas
Lovas Norbert győztes hadvezérré avanzsálna
Fotó: PEAC

Több eshetőséget is figyelembe vett Lovas Norbert

– A legnagyobb probléma a helyzetkihasználásunkkal volt, ezért hoztunk el csak egy pontot – összegzett a találkozó után Lovas Norbert vezetőedző. – Voltak biztató jelek, nagyon sok támadásépítésünk eljutott a befejezéséig, ám nem lőttük be a helyzeteket, volt ebben kihagyhatatlannak tűnő is, amikor már mindenki azt hitte, hogy bemegy a labda… Tipikus első meccs volt. Ezen próbáltunk változtatni az elmúlt napokban.

A hazai bemutatkozás a keleti rivális DEAC ellen jön csütörtökön. A debreceniek hétfőn játszották első meccsüket, s 4–1-re nyertek a Nyírbátor ellen.

– Fiatal, összeszokott csapat, amelybe érkeztek ugyan új játékosok, ám a mag jobban megmaradt, mint nálunk – beszélt a csapat honlapján a következő ellenfélről a mester. – Az első meccsből kiindulva a ballábas brazil játékosukra figyelni kell, mert jól egy-egyezik, de csapatszinten a kontráik is veszélyesek. Kíváncsi vagyok, milyen felfogásban játszanak idegenben, gyakoroltunk arra az esetre is, ha visszaállnak védekezni és arra is, ha letámadnának.

Futsal, NB I, 2. forduló
A’Studió Futsal Nyíregyháza–DEAC
Csütörtök, 17.30, Nyíregyháza, Continental Aréna

 

