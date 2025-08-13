Vásárosnaményban indul a világkupa, 17 nemzet 106 kerekese a rajtnál + hivatalos rajtlista

A magyar színeket húsz bringás képviseli, a nemzeti válogatottban Kardos Csongor, Varga Márk, Horváth Máté, Vock András, Rein-Keresztes Zente és Ambrus Hunor indul, az MBH Bank Cycling Team színeiben Dorogi Alex, Zsembery Boldizsár, Helmle Mátyás, Berencsi Benedek, Révész Ádám és Tóth Márk lesz ott a rajtnál, a DSI Cycling Team mezében Bók Olivér, Czizmazia Áron, Kalauz Levente, Virág Marcell, Vizi Gáspár és Milics Alex teker majd, míg a Lotus Cycling nemzetközi keretében Kálmán Dániel és Kőrösi Gábor kap helyet.

Húsz magyar lesz ott a világkupa rajtvonalánál

Fotó: Nations' Cup Hungary

A teljes rajtlista az alábbi linken tekinthető meg: ITT!

A 2025-ös hazai Nemzetek Kupája ifjúsági világkupafutam a tízfordulós sorozat utolsó állomásaként fogadja a kerékpárosokat augusztus 14-15-én. A verseny egy mezőnyszakasszal kezdődik Vásárosnamény (136,5 kilométer) környékén, majd másnap két félszakaszra kerül sor, délelőtt Ibrány (86,3 kilométer) körül köröz a karaván, míg délután egy nyíregyházi (3,5 kilométer) egyéni időfutammal zárul a viadal.