Kerékpársport

2 órája

Vásárosnaményban indul a világkupa, 17 nemzet 106 kerekese a rajtnál + hivatalos rajtlista

Címkék#kerékpár#világkupa#Vásárosnamény

A verseny egy 136,5 kilométeres mezőnyszakasszal kezdődik a beregi település környékén. A mezőny 11 óra 55 perckor rajtol Vásárosnaményból, a Szabadság térről, majd Tákos, Csaroda, Tarpa, Tivadar, Gulács és Jánd településeket érintve, három kör teljesítése után várhatóan 15 óra 15 perckor érkezik célba.

Mihály Norbert

A magyar színeket húsz bringás képviseli, a nemzeti válogatottban Kardos Csongor, Varga Márk, Horváth Máté, Vock András, Rein-Keresztes Zente és Ambrus Hunor indul, az MBH Bank Cycling Team színeiben Dorogi Alex, Zsembery Boldizsár, Helmle Mátyás, Berencsi Benedek, Révész Ádám és Tóth Márk lesz ott a rajtnál, a DSI Cycling Team mezében Bók Olivér, Czizmazia Áron, Kalauz Levente, Virág Marcell, Vizi Gáspár és Milics Alex teker majd, míg a Lotus Cycling nemzetközi keretében Kálmán Dániel és Kőrösi Gábor kap helyet.

magyar
Húsz magyar lesz ott a világkupa rajtvonalánál
Fotó: Nations' Cup Hungary

20 magyar a rajtlistán

A teljes rajtlista az alábbi linken tekinthető meg: ITT!

A 2025-ös hazai Nemzetek Kupája ifjúsági világkupafutam a tízfordulós sorozat utolsó állomásaként fogadja a kerékpárosokat augusztus 14-15-én. A verseny egy mezőnyszakasszal kezdődik Vásárosnamény (136,5 kilométer) környékén, majd másnap két félszakaszra kerül sor, délelőtt Ibrány (86,3 kilométer) körül köröz a karaván, míg délután egy nyíregyházi (3,5 kilométer) egyéni időfutammal zárul a viadal.

 

