Magyar Kupa

2 órája

Kellemes emlékekre törekszik a Vásárosnamény a ZTE ellen – reakciók a kupasorsolásra

Szabó István nehéz meccsre számít Békéscsabán, Gerliczki Máté a játékosrotációra helyezi a hangsúlyt. A Magyar Kupa 3. fordulójában négy vármegyei csapatunk van versenyben.

Kerecsen József

Mint arról portálunkon még azon melegében beszámoltunk, hétfő este kisorsolták a MOL Magyar Kupa 3. körének párosításait. Az előző körből továbbjutott Tarpa-Vásárosnamény duón túl immár a Nyíregyháza Spartacus FC-nél és a Kisvárda Master Good FC-nél is kíváncsian várták az ellenfél kilétét. 

Magyar Kupa Vásárosnamény Tarpa
A Vármegyei Kupa legutóbbi két döntőse ott van a MOL Magyar Kupa 3. fordulójában
Fotó: Archív / Sipeki Péter

A szabályokhoz hozzátartozott, hogy az élvonal csapatait kiemelték, magyarán két elsőosztályú együttest nem sorsolhattak össze. Érdekeltségeink közül kétségkívül Vásárosnaményban lehetett a legnagyobb öröm, a beregiek ugyanis NB I-es ellenfelet kaptak, mi több a ZTE személyében a 2023-as kupagyőztes érkezik hozzájuk.

– Izgatottan vártuk a sorsolást és reménykedtünk benne, hogy NB-s ellenfelet kapunk. Természetesen nagyon örültünk, amikor láttuk, hogy bennünket sorsoltak a Zalaegerszeg mellé, mindent meg fogunk tenni, hogy ez a meccs egy kellemes emlék maradjon számunkra és a szurkolóink számára egyaránt.

– mondta Varga Gábor, a naményiak edzője.

Az előző idényben Amatőr Kupa döntőt játszó Tarpa jó eséllyel ott lehet a legjobb 32-ben, hiszen a BLSZ I. osztályban szereplő Keles SC-hez utazik a csapat.
– A sorsolás előtt azt szerettük volna, ha olyan csapattal húznak ki minket, aki ellen reális esélyünk van a legjobb 32 közé jutáshoz. Úgy gondoljuk, ezt sikerült ki szurkolni, természetesen nem becsüljük le ellenfelünket, idegenben nem lesz egyszerű mérkőzésünk, de bizakodóak vagyunk a továbbjutással kapcsolódóan – fogalmazott Gál Richárd, a csapat kapitánya.

A két NB I-es csapat egyaránt másodosztályú ellenfelet kapott, a Kisvárda Master Good FC Ajkára utazik.
– Örülünk nagyon, hogy legalább egy NB II-es csapattal találkozunk, mert ugye több játékosunk is van, aki kevesebbet játszott a bajnokság kezdete óta. Hetek óta azon gondolkodunk, hogy hogyan lehetne őket megnézni versenyhelyzetben, úgyhogy ez egy tökéletes alkalom lesz minderre, kíváncsiak vagyunk hogyan teljesítenek. Természetesen mindemellett célunk a továbbjutás, ez nem is lehet kérdés. – reagált megkeresésünkre a vezetőedző, Gerliczki Máté. 

A Nyíregyháza Spartacus FC a Békéscsaba vendége lesz.

– Tulajdonképpen még csak summáztuk a hírt, hiszen előtte van egy nagyon fontos és nehéznek ígérkező NB I-es mérkőzésünk. Természetesen nem volt mindegy, kit sorsolnak ellenfélnek, hiszen szempont a távolság, illetve hogy mennyire illeszkedik a ritmusunkba. Ezeket figyelembe véve elégedettek lehetünk, hiszen a Szövetség jó döntésének köszönhetően hétvégi meccsről van szó, szóval különösebb taktikázásra nincs lehetőség. Természetesen kaphattunk volna könnyebb ellenfelet is, a Békéscsaba egy remek együttes, de tisztelve őket szeretnénk továbbjutni a következő körbe – foglalta össze Szabó István, a Szpari vezetőedzője. 

MOL Magyar Kupa | 3. forduló

  • Vásárosnamény (megyei I.)–Zalaegerszeg (NB I.)
  • Kelen SC (megyei I.)–Tarpa (NB III.)
  • Ajka (NB II.)–Kisvárda Master Good FC (NB I.)
  • Békéscsaba (NB II.)–Nyíregyháza Spartacus FC (NB I.)
  • Érd (NB III.)–Győri ETO FC (NB I.)
  • Siófok (NB III.)–MTK Budapest (NB I.)
  • Veszprém (NB III.)–DVSC (NB I.)
  • Iváncsa (NB III.)–Kazincbarcika (NB I.)
  • Vasas FC (NB II.)–Puskás Akadémia (NB I.)
  • Szarvaskend (megyei I.)–Ferencváros (NB I.)
  • Szajol (megyei I.)–Paks (NB I.)
  • Hódmezővásárhely (NB III.)–Diósgyőr (NB I.)
  • Kecskemét (NB II.)–Újpest (NB I.)
  • Eger (NB III.)–Budafok (NB II.)
  • Gyula (NB III.)–Mezőkövesd (NB II.)
  • Nagykanizsa (NB III.)–Kozármisleny (NB II.)
  • Mezőörs (megyei I.)–Komárom (NB III.)
  • Dorog (NB III.)–Szeged Csanád Grosics Akadémia (NB II.)
  • Füzesabony (NB III.)–BVSC-Zugló (NB II.)
  • Gyirmót FC Győr (NB III.)–Csákvár (NB II.)
  • Mór (megyei I.)–Budapest Honvéd (NB II.)
  • Videoton (NB II.)–Szentlőrinc (NB II.)
  • Szolnoki MÁV (megyei I.)–ESMTK (NB III.)
  • Majos (NB III.)–Gödöllő (NB III.)
  • Martfű (NB III.)–Dombóvár (NB III.)
  • Tatabánya (NB III.)–Soroksár (NB II.)
  • Tiszafüred (NB III.)–Putnok (NB III.)
  • PTE-PEAC (NB III.)–III. Kerületi TVE (NB III.)
  • Sárvár (megyei I.)–Pilisi LK (megyei I.)
  • REAC (megyei I.)–Karcag (NB II.)
  • Salgótarján (megyei I.)–Tiszakécske (NB II.)
  • DEAC (NB III.)–PMFC (NB III.)

 

