2 órája
Kellemes emlékekre törekszik a Vásárosnamény a ZTE ellen – reakciók a kupasorsolásra
Szabó István nehéz meccsre számít Békéscsabán, Gerliczki Máté a játékosrotációra helyezi a hangsúlyt. A Magyar Kupa 3. fordulójában négy vármegyei csapatunk van versenyben.
Mint arról portálunkon még azon melegében beszámoltunk, hétfő este kisorsolták a MOL Magyar Kupa 3. körének párosításait. Az előző körből továbbjutott Tarpa-Vásárosnamény duón túl immár a Nyíregyháza Spartacus FC-nél és a Kisvárda Master Good FC-nél is kíváncsian várták az ellenfél kilétét.
A szabályokhoz hozzátartozott, hogy az élvonal csapatait kiemelték, magyarán két elsőosztályú együttest nem sorsolhattak össze. Érdekeltségeink közül kétségkívül Vásárosnaményban lehetett a legnagyobb öröm, a beregiek ugyanis NB I-es ellenfelet kaptak, mi több a ZTE személyében a 2023-as kupagyőztes érkezik hozzájuk.
– Izgatottan vártuk a sorsolást és reménykedtünk benne, hogy NB-s ellenfelet kapunk. Természetesen nagyon örültünk, amikor láttuk, hogy bennünket sorsoltak a Zalaegerszeg mellé, mindent meg fogunk tenni, hogy ez a meccs egy kellemes emlék maradjon számunkra és a szurkolóink számára egyaránt.
– mondta Varga Gábor, a naményiak edzője.
Az előző idényben Amatőr Kupa döntőt játszó Tarpa jó eséllyel ott lehet a legjobb 32-ben, hiszen a BLSZ I. osztályban szereplő Keles SC-hez utazik a csapat.
– A sorsolás előtt azt szerettük volna, ha olyan csapattal húznak ki minket, aki ellen reális esélyünk van a legjobb 32 közé jutáshoz. Úgy gondoljuk, ezt sikerült ki szurkolni, természetesen nem becsüljük le ellenfelünket, idegenben nem lesz egyszerű mérkőzésünk, de bizakodóak vagyunk a továbbjutással kapcsolódóan – fogalmazott Gál Richárd, a csapat kapitánya.
A két NB I-es csapat egyaránt másodosztályú ellenfelet kapott, a Kisvárda Master Good FC Ajkára utazik.
– Örülünk nagyon, hogy legalább egy NB II-es csapattal találkozunk, mert ugye több játékosunk is van, aki kevesebbet játszott a bajnokság kezdete óta. Hetek óta azon gondolkodunk, hogy hogyan lehetne őket megnézni versenyhelyzetben, úgyhogy ez egy tökéletes alkalom lesz minderre, kíváncsiak vagyunk hogyan teljesítenek. Természetesen mindemellett célunk a továbbjutás, ez nem is lehet kérdés. – reagált megkeresésünkre a vezetőedző, Gerliczki Máté.
A Nyíregyháza Spartacus FC a Békéscsaba vendége lesz.
– Tulajdonképpen még csak summáztuk a hírt, hiszen előtte van egy nagyon fontos és nehéznek ígérkező NB I-es mérkőzésünk. Természetesen nem volt mindegy, kit sorsolnak ellenfélnek, hiszen szempont a távolság, illetve hogy mennyire illeszkedik a ritmusunkba. Ezeket figyelembe véve elégedettek lehetünk, hiszen a Szövetség jó döntésének köszönhetően hétvégi meccsről van szó, szóval különösebb taktikázásra nincs lehetőség. Természetesen kaphattunk volna könnyebb ellenfelet is, a Békéscsaba egy remek együttes, de tisztelve őket szeretnénk továbbjutni a következő körbe – foglalta össze Szabó István, a Szpari vezetőedzője.
MOL Magyar Kupa | 3. forduló
- Vásárosnamény (megyei I.)–Zalaegerszeg (NB I.)
- Kelen SC (megyei I.)–Tarpa (NB III.)
- Ajka (NB II.)–Kisvárda Master Good FC (NB I.)
- Békéscsaba (NB II.)–Nyíregyháza Spartacus FC (NB I.)
- Érd (NB III.)–Győri ETO FC (NB I.)
- Siófok (NB III.)–MTK Budapest (NB I.)
- Veszprém (NB III.)–DVSC (NB I.)
- Iváncsa (NB III.)–Kazincbarcika (NB I.)
- Vasas FC (NB II.)–Puskás Akadémia (NB I.)
- Szarvaskend (megyei I.)–Ferencváros (NB I.)
- Szajol (megyei I.)–Paks (NB I.)
- Hódmezővásárhely (NB III.)–Diósgyőr (NB I.)
- Kecskemét (NB II.)–Újpest (NB I.)
- Eger (NB III.)–Budafok (NB II.)
- Gyula (NB III.)–Mezőkövesd (NB II.)
- Nagykanizsa (NB III.)–Kozármisleny (NB II.)
- Mezőörs (megyei I.)–Komárom (NB III.)
- Dorog (NB III.)–Szeged Csanád Grosics Akadémia (NB II.)
- Füzesabony (NB III.)–BVSC-Zugló (NB II.)
- Gyirmót FC Győr (NB III.)–Csákvár (NB II.)
- Mór (megyei I.)–Budapest Honvéd (NB II.)
- Videoton (NB II.)–Szentlőrinc (NB II.)
- Szolnoki MÁV (megyei I.)–ESMTK (NB III.)
- Majos (NB III.)–Gödöllő (NB III.)
- Martfű (NB III.)–Dombóvár (NB III.)
- Tatabánya (NB III.)–Soroksár (NB II.)
- Tiszafüred (NB III.)–Putnok (NB III.)
- PTE-PEAC (NB III.)–III. Kerületi TVE (NB III.)
- Sárvár (megyei I.)–Pilisi LK (megyei I.)
- REAC (megyei I.)–Karcag (NB II.)
- Salgótarján (megyei I.)–Tiszakécske (NB II.)
- DEAC (NB III.)–PMFC (NB III.)
