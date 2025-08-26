Kellemes emlékekre törekszik a Vásárosnamény a ZTE ellen – reakciók a kupasorsolásra

Mint arról portálunkon még azon melegében beszámoltunk, hétfő este kisorsolták a MOL Magyar Kupa 3. körének párosításait. Az előző körből továbbjutott Tarpa-Vásárosnamény duón túl immár a Nyíregyháza Spartacus FC-nél és a Kisvárda Master Good FC-nél is kíváncsian várták az ellenfél kilétét.

A Vármegyei Kupa legutóbbi két döntőse ott van a MOL Magyar Kupa 3. fordulójában

Fotó: Archív / Sipeki Péter

A szabályokhoz hozzátartozott, hogy az élvonal csapatait kiemelték, magyarán két elsőosztályú együttest nem sorsolhattak össze. Érdekeltségeink közül kétségkívül Vásárosnaményban lehetett a legnagyobb öröm, a beregiek ugyanis NB I-es ellenfelet kaptak, mi több a ZTE személyében a 2023-as kupagyőztes érkezik hozzájuk.

– Izgatottan vártuk a sorsolást és reménykedtünk benne, hogy NB-s ellenfelet kapunk. Természetesen nagyon örültünk, amikor láttuk, hogy bennünket sorsoltak a Zalaegerszeg mellé, mindent meg fogunk tenni, hogy ez a meccs egy kellemes emlék maradjon számunkra és a szurkolóink számára egyaránt.

– mondta Varga Gábor, a naményiak edzője.

Az előző idényben Amatőr Kupa döntőt játszó Tarpa jó eséllyel ott lehet a legjobb 32-ben, hiszen a BLSZ I. osztályban szereplő Keles SC-hez utazik a csapat.

– A sorsolás előtt azt szerettük volna, ha olyan csapattal húznak ki minket, aki ellen reális esélyünk van a legjobb 32 közé jutáshoz. Úgy gondoljuk, ezt sikerült ki szurkolni, természetesen nem becsüljük le ellenfelünket, idegenben nem lesz egyszerű mérkőzésünk, de bizakodóak vagyunk a továbbjutással kapcsolódóan – fogalmazott Gál Richárd, a csapat kapitánya.

A két NB I-es csapat egyaránt másodosztályú ellenfelet kapott, a Kisvárda Master Good FC Ajkára utazik.

– Örülünk nagyon, hogy legalább egy NB II-es csapattal találkozunk, mert ugye több játékosunk is van, aki kevesebbet játszott a bajnokság kezdete óta. Hetek óta azon gondolkodunk, hogy hogyan lehetne őket megnézni versenyhelyzetben, úgyhogy ez egy tökéletes alkalom lesz minderre, kíváncsiak vagyunk hogyan teljesítenek. Természetesen mindemellett célunk a továbbjutás, ez nem is lehet kérdés. – reagált megkeresésünkre a vezetőedző, Gerliczki Máté.

A Nyíregyháza Spartacus FC a Békéscsaba vendége lesz.

– Tulajdonképpen még csak summáztuk a hírt, hiszen előtte van egy nagyon fontos és nehéznek ígérkező NB I-es mérkőzésünk. Természetesen nem volt mindegy, kit sorsolnak ellenfélnek, hiszen szempont a távolság, illetve hogy mennyire illeszkedik a ritmusunkba. Ezeket figyelembe véve elégedettek lehetünk, hiszen a Szövetség jó döntésének köszönhetően hétvégi meccsről van szó, szóval különösebb taktikázásra nincs lehetőség. Természetesen kaphattunk volna könnyebb ellenfelet is, a Békéscsaba egy remek együttes, de tisztelve őket szeretnénk továbbjutni a következő körbe – foglalta össze Szabó István, a Szpari vezetőedzője.