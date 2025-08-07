Sorsoltak a Magyar Kupában – két csapatunk biztos továbbjut

A Magyar Labdarúgó Szövetségben csütörtökön kisorsolták a Magyar Kupa 2 fordulójának párosításait. Mint ismert, az előző körben búcsúzott a Nyírmeggyes, a Gyulaháza és a Csenger, így öt vármegyebeli csapatunk várta ellenfelét. Az 1. fordulóból továbbjutott 72 csapatot területi alapon négy részre osztották és ennek figyelemebe vételével alakultak ki a párok. A második forduló találkozóit augusztus 23-án és augusztus 24-én rendezik. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el, amennyiben a 90 perc során döntetlen az eredmény, akkor kétszer 15 perces hosszabbítás következik. Ha akkor sincs döntés, akkor tizenegyespárbajt vívnak a felek. Az 1–3. forduló mérkőzésein, ha a két gárda között bajnoki osztálykülönbség van, akkor az alacsonyabb osztályú a pályaválasztó. Amennyiben a két csapat azonos szintű bajnoki osztályban játszik, akkor az a pályaválasztó, amelyik a korábbi fordulókban kevesebbszer volt pályaválasztó. Ha így sem dönthető el a pályaválasztás, akkor a sorsoláson elsőnek kihúzott csapat a pályaválasztó. Az állva maradt 36 csapat mellé a következő körben kapcsolódnak be az NB I-es, illetve az NB II-es csapatok.

A Vásárosnaménnyal találkozik a Tarpa a Magyar Kupa második fordulójában