augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

26°
+26
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Sorsoltak a Magyar Kupában – két csapatunk biztos továbbjut

Címkék#2. forduló#Magyar Kupa#labdarúgás

Öt alakulatunk várta a csütörtöki sorsolást. Magyar Kupa 2. fordulójában négy vármegyebeli csapatunk egymás ellen játszik.

Szon.hu

A Magyar Labdarúgó Szövetségben csütörtökön kisorsolták a Magyar Kupa 2 fordulójának párosításait. Mint ismert, az előző körben búcsúzott a Nyírmeggyes, a Gyulaháza és a Csenger, így öt vármegyebeli csapatunk várta ellenfelét. Az 1. fordulóból továbbjutott 72 csapatot területi alapon négy részre osztották és ennek figyelemebe vételével alakultak ki a párok. A második forduló találkozóit augusztus 23-án és augusztus 24-én rendezik. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el, amennyiben a 90 perc során döntetlen az eredmény, akkor kétszer 15 perces hosszabbítás következik. Ha akkor sincs döntés, akkor tizenegyespárbajt vívnak a felek. Az 1–3. forduló mérkőzésein, ha a két gárda között bajnoki osztálykülönbség van, akkor az alacsonyabb osztályú a pályaválasztó. Amennyiben a két csapat azonos szintű bajnoki osztályban játszik, akkor az a pályaválasztó, amelyik a korábbi fordulókban kevesebbszer volt pályaválasztó. Ha így sem dönthető el a pályaválasztás, akkor a sorsoláson elsőnek kihúzott csapat a pályaválasztó. Az állva maradt 36 csapat mellé a következő körben kapcsolódnak be az NB I-es, illetve az NB II-es csapatok.

Magyar Kupa
A Vásárosnaménnyal találkozik a Tarpa a Magyar Kupa második fordulójában

Magyar Kupa, 2. forduló

Újfehértó(vármegyei I.)–Füzesabony SC (NB III.)

Mátészalka (vármegyei I.)–Vásárosnamény (vármegyei I.)

Sényő FC-ZMB Building (NB III.)–Tarpa SC (NB III.)

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu