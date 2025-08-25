1 órája
Hoppá! NB I-es csapatot fogad a Vásárosnamény a Magyar Kupában! A Szpari és a Kisvárda is ellenfelet kapott
Mind a Szpari, mind a Kisvárda másodosztályú csapathoz látogat, a Tarpa megyei I. osztályú ellenfelet kapott. A MOL Magyar Kupa 3. fordulóját a szeptember 13-14-i hétvégén bonyolítják.
Hétfő este 18 órától az M4 Sport élőben közvetítette a MOL Magyar Kupa 3. fordulójának sorsolását. Mint arról portálunkon szombaton beszámoltunk, a még versenyben lévő csapataink közül az Újfehértó búcsúzott a sorozattól, a Sényő–Tarpa, valamint a Mátészalka–Vásárosnamény megyei rangadókon pedig a két vendégcsapat győzedelmeskedett. Ám nem kettő, hanem négy együttesünk érdekelt az újabb körben, hiszen ezen a ponton az NB I-es és NB II-es gárdák is csatlakoznak, így a Nyíregyháza Spartacus FC-nél és a Kisvárda Master Good FC-nél is izgatottan várhatták, kit kapnak ellenfélül.
A szabályokhoz hozzátartozik, hogy az NB I-es csapatok kiemeltek, tehát két elsőosztályú együttest nem sorsolhattak össze. Ahogyan a közelmúltban, úgy most is érkezik élvonalbeli alakulat Vármegyei I. osztályban szereplő csapatunkhoz, a némi meglepetésre a Mátészalkát búcsúztató Vásárosnaménynál igazi ünnep lehet a Zalaegerszeg fogadása.
MOL Magyar Kupa | 3. forduló
- Érd (NB III.)–Győri ETO FC (NB I.)
- Siófok (NB III.)–MTK Budapest (NB I.)
- Veszprém (NB III.)–DVSC (NB I.)
- Vásárosnamény (megyei I.)–Zalaegerszeg (NB I.)
- Iváncsa (NB III.)–Kazincbarcika (NB I.)
- Békéscsaba (NB II.)–Nyíregyháza Spartacus FC (NB I.)
- Vasas FC (NB II.)–Puskás Akadémia (NB I.)
- Ajka (NB II.)–Kisvárda Master Good FC (NB I.)
- Szarvaskend (megyei I.)–Ferencváros (NB I.)
- Szajol (megyei I.)–Paks (NB I.)
- Hódmezővásárhely (NB III.)–Diósgyőr (NB I.)
- Kecskemét (NB II.)–Újpest (NB I.)
- Kelen SC (megyei I.)–Tarpa (NB III.)
- Eger (NB III.)–Budafok (NB II.)
- Gyula (NB III.)–Mezőkövesd (NB II.)
- Nagykanizsa (NB III.)–Kozármisleny (NB II.)
- Mezőörs (megyei I.)–Komárom (NB III.)
- Dorog (NB III.)–Szeged Csanád Grosics Akadémia (NB II.)
- Füzesabony (NB III.)–BVSC-Zugló (NB II.)
- Gyirmót FC Győr (NB III.)–Csákvár (NB II.)
- Mór (megyei I.)–Budapest Honvéd (NB II.)
- Videoton (NB II.)–Szentlőrinc (NB II.)
- Szolnoki MÁV (megyei I.)–ESMTK (NB III.)
- Majos (NB III.)–Gödöllő (NB III.)
- Martfű (NB III.)–Dombóvár (NB III.)
- Tatabánya (NB III.)–Soroksár (NB II.)
- Tiszafüred (NB III.)–Putnok (NB III.)
- PTE-PEAC (NB III.)–III. Kerületi TVE (NB III.)
- Sárvár (megyei I.)–Pilisi LK (megyei I.)
- REAC (megyei I.)–Karcag (NB II.)
- Salgótarján (megyei I.)–Tiszakécske (NB II.)
- DEAC (NB III.)–PMFC (NB III.)
A mérkőzéseket a szeptember 13-14-i hétvégén rendezik, minden párharcban egy találkozón dől el a továbbjutás.
