Hoppá! NB I-es csapatot fogad a Vásárosnamény a Magyar Kupában! A Szpari és a Kisvárda is ellenfelet kapott

Hétfő este 18 órától az M4 Sport élőben közvetítette a MOL Magyar Kupa 3. fordulójának sorsolását. Mint arról portálunkon szombaton beszámoltunk, a még versenyben lévő csapataink közül az Újfehértó búcsúzott a sorozattól, a Sényő–Tarpa, valamint a Mátészalka–Vásárosnamény megyei rangadókon pedig a két vendégcsapat győzedelmeskedett. Ám nem kettő, hanem négy együttesünk érdekelt az újabb körben, hiszen ezen a ponton az NB I-es és NB II-es gárdák is csatlakoznak, így a Nyíregyháza Spartacus FC-nél és a Kisvárda Master Good FC-nél is izgatottan várhatták, kit kapnak ellenfélül.

Kisorsolták a MOL Magyar Kupa 3. fordulójának párosításait

Fotó: MLSZ

A szabályokhoz hozzátartozik, hogy az NB I-es csapatok kiemeltek, tehát két elsőosztályú együttest nem sorsolhattak össze. Ahogyan a közelmúltban, úgy most is érkezik élvonalbeli alakulat Vármegyei I. osztályban szereplő csapatunkhoz, a némi meglepetésre a Mátészalkát búcsúztató Vásárosnaménynál igazi ünnep lehet a Zalaegerszeg fogadása.

MOL Magyar Kupa | 3. forduló Érd (NB III.)–Győri ETO FC (NB I.)

Siófok (NB III.)–MTK Budapest (NB I.)

Veszprém (NB III.)–DVSC (NB I.)

Vásárosnamény (megyei I.)–Zalaegerszeg (NB I.)

Iváncsa (NB III.)–Kazincbarcika (NB I.)

Békéscsaba (NB II.)–Nyíregyháza Spartacus FC (NB I.)

Vasas FC (NB II.)–Puskás Akadémia (NB I.)

Ajka (NB II.)–Kisvárda Master Good FC (NB I.)

Szarvaskend (megyei I.)–Ferencváros (NB I.)

Szajol (megyei I.)–Paks (NB I.)

Hódmezővásárhely (NB III.)–Diósgyőr (NB I.)

Kecskemét (NB II.)–Újpest (NB I.)

Kelen SC (megyei I.)–Tarpa (NB III.)

Eger (NB III.)–Budafok (NB II.)

Gyula (NB III.)–Mezőkövesd (NB II.)

Nagykanizsa (NB III.)–Kozármisleny (NB II.)

Mezőörs (megyei I.)–Komárom (NB III.)

Dorog (NB III.)–Szeged Csanád Grosics Akadémia (NB II.)

Füzesabony (NB III.)–BVSC-Zugló (NB II.)

Gyirmót FC Győr (NB III.)–Csákvár (NB II.)

Mór (megyei I.)–Budapest Honvéd (NB II.)

Videoton (NB II.)–Szentlőrinc (NB II.)

Szolnoki MÁV (megyei I.)–ESMTK (NB III.)

Majos (NB III.)–Gödöllő (NB III.)

Martfű (NB III.)–Dombóvár (NB III.)

Tatabánya (NB III.)–Soroksár (NB II.)

Tiszafüred (NB III.)–Putnok (NB III.)

PTE-PEAC (NB III.)–III. Kerületi TVE (NB III.)

Sárvár (megyei I.)–Pilisi LK (megyei I.)

REAC (megyei I.)–Karcag (NB II.)

Salgótarján (megyei I.)–Tiszakécske (NB II.)

DEAC (NB III.)–PMFC (NB III.)

A mérkőzéseket a szeptember 13-14-i hétvégén rendezik, minden párharcban egy találkozón dől el a továbbjutás.