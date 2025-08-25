augusztus 25., hétfő

Labdarúgás

1 órája

Hoppá! NB I-es csapatot fogad a Vásárosnamény a Magyar Kupában! A Szpari és a Kisvárda is ellenfelet kapott

Címkék#Tarpa SC#Kisvárda Master Good#Szpari#Nyíregyháza Spartacus#MOL Magyar Kupa#Vásárosnamény

Mind a Szpari, mind a Kisvárda másodosztályú csapathoz látogat, a Tarpa megyei I. osztályú ellenfelet kapott. A MOL Magyar Kupa 3. fordulóját a szeptember 13-14-i hétvégén bonyolítják.

Kerecsen József

Hétfő este 18 órától az M4 Sport élőben közvetítette a MOL Magyar Kupa 3. fordulójának sorsolását. Mint arról portálunkon szombaton beszámoltunk, a még versenyben lévő csapataink közül az Újfehértó búcsúzott a sorozattól, a Sényő–Tarpa, valamint a Mátészalka–Vásárosnamény megyei rangadókon pedig a két vendégcsapat győzedelmeskedett. Ám nem kettő, hanem négy együttesünk érdekelt az újabb körben, hiszen ezen a ponton az NB I-es és NB II-es gárdák is csatlakoznak, így a Nyíregyháza Spartacus FC-nél és a Kisvárda Master Good FC-nél is izgatottan várhatták, kit kapnak ellenfélül.

Magyar Kupa
Kisorsolták a MOL Magyar Kupa 3. fordulójának párosításait
Fotó: MLSZ

A szabályokhoz hozzátartozik, hogy az NB I-es csapatok kiemeltek, tehát két elsőosztályú együttest nem sorsolhattak össze. Ahogyan a közelmúltban, úgy most is érkezik élvonalbeli alakulat Vármegyei I. osztályban szereplő csapatunkhoz, a némi meglepetésre a Mátészalkát búcsúztató Vásárosnaménynál igazi ünnep lehet a Zalaegerszeg fogadása. 

MOL Magyar Kupa | 3. forduló

  • Érd (NB III.)–Győri ETO FC (NB I.)
  • Siófok (NB III.)–MTK Budapest (NB I.)
  • Veszprém (NB III.)–DVSC (NB I.)
  • Vásárosnamény (megyei I.)–Zalaegerszeg (NB I.)
  • Iváncsa (NB III.)–Kazincbarcika (NB I.)
  • Békéscsaba (NB II.)–Nyíregyháza Spartacus FC (NB I.)
  • Vasas FC (NB II.)–Puskás Akadémia (NB I.)
  • Ajka (NB II.)–Kisvárda Master Good FC (NB I.)
  • Szarvaskend (megyei I.)–Ferencváros (NB I.)
  • Szajol (megyei I.)–Paks (NB I.)
  • Hódmezővásárhely (NB III.)–Diósgyőr (NB I.)
  • Kecskemét (NB II.)–Újpest (NB I.)
  • Kelen SC (megyei I.)–Tarpa (NB III.)
  • Eger (NB III.)–Budafok (NB II.)
  • Gyula (NB III.)–Mezőkövesd (NB II.)
  • Nagykanizsa (NB III.)–Kozármisleny (NB II.)
  • Mezőörs (megyei I.)–Komárom (NB III.)
  • Dorog (NB III.)–Szeged Csanád Grosics Akadémia (NB II.)
  • Füzesabony (NB III.)–BVSC-Zugló (NB II.)
  • Gyirmót FC Győr (NB III.)–Csákvár (NB II.)
  • Mór (megyei I.)–Budapest Honvéd (NB II.)
  • Videoton (NB II.)–Szentlőrinc (NB II.)
  • Szolnoki MÁV (megyei I.)–ESMTK (NB III.)
  • Majos (NB III.)–Gödöllő (NB III.)
  • Martfű (NB III.)–Dombóvár (NB III.)
  • Tatabánya (NB III.)–Soroksár (NB II.)
  • Tiszafüred (NB III.)–Putnok (NB III.)
  • PTE-PEAC (NB III.)–III. Kerületi TVE (NB III.)
  • Sárvár (megyei I.)–Pilisi LK (megyei I.)
  • REAC (megyei I.)–Karcag (NB II.)
  • Salgótarján (megyei I.)–Tiszakécske (NB II.)
  • DEAC (NB III.)–PMFC (NB III.)

A mérkőzéseket a szeptember 13-14-i hétvégén rendezik, minden párharcban egy találkozón dől el a továbbjutás.

 

