1 órája
Vármegyei rangadókkal jön az újabb kupaforduló
Öt csapatunk érdekelt még a sorozatban. Az Újfehértó szeretné meglepni NB III-as ellenfelét és továbblépni a Mol Magyar Kupa 3. fordulójába.
Ahogyan arról tegnap írtunk, a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztályban csonka fordulót rendeznek. Nem véletlen, hiszen a bajnokság három együttese érdekelt még a Mol Magyar Kupa küzdelmeiben, de két harmadosztályú csapatunk, a Sényő és a Tarpa is ott van a listán. Három héttel az 1. forduló megrendezése után bonyolítják a 2. kört, melyben továbbra is NB III-as és megyei gárdák a résztvevők, az NB II-es és NB I-es alakulatok a következő játéknapon kapcsolódnak be.
Nézőpont kérdése, hogy a sorsolás szerencsésen vagy szerencsétlenül alakult, egy biztos, a véletlen összehozta vármegyénk csapatait. A Mátészalka az "osztálytárs" Vásárosnaményt kapta ellenfélül, és szintén egymást kapta a két NB III-as alakulat, a Sényő és a Tarpa. Mi több, ez utóbbi két gárda éppen az elmúlt hétvégén csapott össze a bajnokságban, akkor a beregiek örülhettek. Ezúttal Kapacina Valer legénysége élvezheti a hazai pálya előnyét. A mérkőzést szombaton 15 órától rendezik.
– Mindenképpen komolyan vesszük a kupát, nem titkolt célunk a továbbjutás. Ismerjük a Tarpa erősségeit, ezt éppen a napokban saját bőrünkön is tapasztaltuk, ezeket felhasználva szeretnénk jobb teljesítményt nyújtani és megszerezni a győzelmet – mondta a sényőiek vezetőedzője.
– Fontosnak tartjuk a kupát, szeretnénk minél tovább menetelni. Ezek a mérkőzések lehetőséget adnak olyan játékosoknak is, akik a bajnokságban kevesebbet szerepelnek. A hétvégén tapasztalhattuk, hogy a sényői csapat jó játékerőt képvisel. Célunk a továbbjutás – fogalmazott Vlacseszlav Jeremejev, a Tarpa trénere.
Másfél órával a sényői meccs kezdési időpontja után kezdődik a mérkőzés Mátészalkán. Makszim Gábor, a hazaiak edzője tavasszal éppen a Vásárosnaményt irányította, számára így külön pikantériája is van a párharcnak, amit persze igyekszik félretenni.
– Számomra mindenképpen különleges mérkőzés vár ránk a hétvégén, hiszen korábbi csapatom ellen lépünk pályára, ahonnan szép emlékeket őrzök. Ugyanakkor ma már minden nap a Mátészalka sikeréért dolgozom és minden erőnkkel azon leszünk, hogy hazai pályán, szurkolóink előtt kiharcoljuk a továbbjutást. Fegyelmezetten és koncentráltan kell játszanunk, hogy érvényesítsük akaratunkat. Bízom a csapatban, egyértelmű célunk, hogy a harmadik körbe jussunk – mondta a Mátészalkai MTK trénere.
A Vásárosnamény a bajnokságot két vereséggel kezdte, most a Magyar Kupa kínál esélyt számukra a formajavításra.
– Hétvégi meccsről lévén nem szó, nem változtattunk a felkészülés ütemén, de nyilván mindenki komolyan veszi az összecsapást. A Mátészalka nagyon jól erősített a nyáron, tisztában vagyunk az erejükkel, de úgy gondolom, mi is napról napra fejlődünk, szeretnénk jó teljesítményt letenni az asztalra – árulta el Varga Gábor, a naményiak edzője.
Az Újfehértó az egyetlen, amely "idegen" csapat ellen küzd meg, Kiss Tamásék az NB III-ban szereplő Füzesabonyt fogadják. A véletlennek ugyanakkor – mint arra maga az edző felhívta a figyelmet – itt is van szerepe.
– A tavalyi évhez hasonlóan a Magyar Kupa 2. fordulójában ismét NB III-as csapattal találkozunk, és a sors furcsa fintora, hogy ahogy az előző idényben, úgy most is egymás után másodszor lesz ellenfelünk Heves megyei csapat. A Füzesabony jól kezdte a bajnokságot, egy fiatal, lendületes csapattal fogunk találkozni. Biztosan nagyon nehéz dolgunk lesz, és tudjuk ugyan, hogy nem mi vagyunk a mérkőzés esélyesei, de hazai pályán szeretnénk meglepetést okozni, célunk, hogy még egy kört teljesítsünk a kupában.
MOL Magyar Kupa | 2. forduló
Szombat:
- Sényő (NB III.)–Tarpa (NB III.) (kezdés: 15.00)
- Mátészalka (vármegyei I.)–Vásárosnamény (vármegyei I.) (kezdés: 16.30)
- Újfehértó (vármegyei I.)–Füzesabony (NB III.) (kezdés: 16.30)