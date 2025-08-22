Vármegyei rangadókkal jön az újabb kupaforduló

Ahogyan arról tegnap írtunk, a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztályban csonka fordulót rendeznek. Nem véletlen, hiszen a bajnokság három együttese érdekelt még a Mol Magyar Kupa küzdelmeiben, de két harmadosztályú csapatunk, a Sényő és a Tarpa is ott van a listán. Három héttel az 1. forduló megrendezése után bonyolítják a 2. kört, melyben továbbra is NB III-as és megyei gárdák a résztvevők, az NB II-es és NB I-es alakulatok a következő játéknapon kapcsolódnak be.

Bajnokság után Magyar Kupa: a Sényő egy héten belül másodszor játszik a Tarpa ellen

Fotó: Bozsó Katalin

Nézőpont kérdése, hogy a sorsolás szerencsésen vagy szerencsétlenül alakult, egy biztos, a véletlen összehozta vármegyénk csapatait. A Mátészalka az "osztálytárs" Vásárosnaményt kapta ellenfélül, és szintén egymást kapta a két NB III-as alakulat, a Sényő és a Tarpa. Mi több, ez utóbbi két gárda éppen az elmúlt hétvégén csapott össze a bajnokságban, akkor a beregiek örülhettek. Ezúttal Kapacina Valer legénysége élvezheti a hazai pálya előnyét. A mérkőzést szombaton 15 órától rendezik.

– Mindenképpen komolyan vesszük a kupát, nem titkolt célunk a továbbjutás. Ismerjük a Tarpa erősségeit, ezt éppen a napokban saját bőrünkön is tapasztaltuk, ezeket felhasználva szeretnénk jobb teljesítményt nyújtani és megszerezni a győzelmet – mondta a sényőiek vezetőedzője.

– Fontosnak tartjuk a kupát, szeretnénk minél tovább menetelni. Ezek a mérkőzések lehetőséget adnak olyan játékosoknak is, akik a bajnokságban kevesebbet szerepelnek. A hétvégén tapasztalhattuk, hogy a sényői csapat jó játékerőt képvisel. Célunk a továbbjutás – fogalmazott Vlacseszlav Jeremejev, a Tarpa trénere.

Másfél órával a sényői meccs kezdési időpontja után kezdődik a mérkőzés Mátészalkán. Makszim Gábor, a hazaiak edzője tavasszal éppen a Vásárosnaményt irányította, számára így külön pikantériája is van a párharcnak, amit persze igyekszik félretenni.

– Számomra mindenképpen különleges mérkőzés vár ránk a hétvégén, hiszen korábbi csapatom ellen lépünk pályára, ahonnan szép emlékeket őrzök. Ugyanakkor ma már minden nap a Mátészalka sikeréért dolgozom és minden erőnkkel azon leszünk, hogy hazai pályán, szurkolóink előtt kiharcoljuk a továbbjutást. Fegyelmezetten és koncentráltan kell játszanunk, hogy érvényesítsük akaratunkat. Bízom a csapatban, egyértelmű célunk, hogy a harmadik körbe jussunk – mondta a Mátészalkai MTK trénere.