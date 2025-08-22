augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

18°
+30
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mol Magyar Kupa

37 perce

Vármegyei rangadókkal jön az újabb kupaforduló

Címkék#NB III#Mátészalka#Sényő#Magyar Kupa#Tarpa#megye I#labdarúgás#Vásárosnamény

Öt csapatunk érdekelt még a sorozatban. Az Újfehértó szeretné meglepni NB III-as ellenfelét és továbblépni a Mol Magyar Kupa 3. fordulójába.

Kerecsen József

Ahogyan arról tegnap írtunk, a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztályban csonka fordulót rendeznek. Nem véletlen, hiszen a bajnokság három együttese érdekelt még a Mol Magyar Kupa küzdelmeiben, de két harmadosztályú csapatunk, a Sényő és a Tarpa is ott van a listán. Három héttel az 1. forduló megrendezése után bonyolítják a 2. kört, melyben továbbra is NB III-as és megyei gárdák a résztvevők, az NB II-es és NB I-es alakulatok a következő játéknapon kapcsolódnak be. 

Magyar Kupa Sényő
Bajnokság után Magyar Kupa: a Sényő egy héten belül másodszor játszik a Tarpa ellen
Fotó: Bozsó Katalin

Nézőpont kérdése, hogy a sorsolás szerencsésen vagy szerencsétlenül alakult, egy biztos, a véletlen összehozta vármegyénk csapatait. A Mátészalka az "osztálytárs" Vásárosnaményt kapta ellenfélül, és szintén egymást kapta a két NB III-as alakulat, a Sényő és a Tarpa. Mi több, ez utóbbi két gárda éppen az elmúlt hétvégén csapott össze a bajnokságban, akkor a beregiek örülhettek. Ezúttal Kapacina Valer legénysége élvezheti a hazai pálya előnyét. A mérkőzést szombaton 15 órától rendezik.

– Mindenképpen komolyan vesszük a kupát, nem titkolt célunk a továbbjutás. Ismerjük a Tarpa erősségeit, ezt éppen a napokban saját bőrünkön is tapasztaltuk, ezeket felhasználva szeretnénk jobb teljesítményt nyújtani és megszerezni a győzelmet – mondta a sényőiek vezetőedzője.

– Fontosnak tartjuk a kupát, szeretnénk minél tovább menetelni. Ezek a mérkőzések lehetőséget adnak olyan játékosoknak is, akik a bajnokságban kevesebbet szerepelnek. A hétvégén tapasztalhattuk, hogy a sényői csapat jó játékerőt képvisel. Célunk a továbbjutás – fogalmazott Vlacseszlav Jeremejev, a Tarpa trénere. 

Másfél órával a sényői meccs kezdési időpontja után kezdődik a mérkőzés Mátészalkán. Makszim Gábor, a hazaiak edzője tavasszal éppen a Vásárosnaményt irányította, számára így külön pikantériája is van a párharcnak, amit persze igyekszik félretenni.

– Számomra mindenképpen különleges mérkőzés vár ránk a hétvégén, hiszen korábbi csapatom ellen lépünk pályára, ahonnan szép emlékeket őrzök. Ugyanakkor ma már minden nap a Mátészalka sikeréért dolgozom és minden erőnkkel azon leszünk, hogy hazai pályán, szurkolóink előtt kiharcoljuk a továbbjutást. Fegyelmezetten és koncentráltan kell játszanunk, hogy érvényesítsük akaratunkat. Bízom a csapatban, egyértelmű célunk, hogy a harmadik körbe jussunk – mondta a Mátészalkai MTK trénere.

A Vásárosnamény a bajnokságot két vereséggel kezdte, most a Magyar Kupa kínál esélyt számukra a formajavításra.

– Hétvégi meccsről lévén nem szó, nem változtattunk a felkészülés ütemén, de nyilván mindenki komolyan veszi az összecsapást. A Mátészalka nagyon jól erősített a nyáron, tisztában vagyunk az erejükkel, de úgy gondolom, mi is napról napra fejlődünk, szeretnénk jó teljesítményt letenni az asztalra – árulta el Varga Gábor, a naményiak edzője.

6D1A6460
A fekete mezes Újfehértó jó formában várja a hétvégi kupameccset
Fotó: Bozsó Katalin

Az Újfehértó az egyetlen, amely "idegen" csapat ellen küzd meg, Kiss Tamásék az NB III-ban szereplő Füzesabonyt fogadják. A véletlennek ugyanakkor – mint arra maga az edző felhívta a figyelmet – itt is van szerepe. 

–  A tavalyi évhez hasonlóan a Magyar Kupa 2. fordulójában ismét NB III-as csapattal találkozunk, és a sors furcsa fintora, hogy ahogy az előző idényben, úgy most is egymás után másodszor lesz ellenfelünk Heves megyei csapat. A Füzesabony jól kezdte a bajnokságot, egy fiatal, lendületes csapattal fogunk találkozni. Biztosan nagyon nehéz dolgunk lesz, és tudjuk ugyan, hogy nem mi vagyunk a mérkőzés esélyesei, de hazai pályán szeretnénk meglepetést okozni, célunk, hogy még egy kört teljesítsünk a kupában.

MOL Magyar Kupa | 2. forduló

Szombat:

  • Sényő (NB III.)–Tarpa (NB III.) (kezdés: 15.00)
  • Mátészalka (vármegyei I.)–Vásárosnamény (vármegyei I.) (kezdés: 16.30)
  • Újfehértó (vármegyei I.)–Füzesabony (NB III.) (kezdés: 16.30)

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu