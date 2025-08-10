2 órája
A magyar válogatott kijutott az Európa bajnokságra!
Éltek az eséllyel Nyíregyházán. A magyar női röplabda-válogatott Nyíregyházán kivívta Európa-bajnoki részvételét.
A magyar női röplabda-válogatott kijutott a jövő évi Európa-bajnokságra, miután a selejtező utolsó, vasárnapi játéknapján 3-0-ra legyőzte Dánia csapatát Nyíregyházán. A magyarok 3/1-es győzelmi mutatóval zártak a B csoportban - amelynek harmadik tagja Belgium volt -, és az öt legjobb második egyikeként biztosították helyüket a jövő augusztus 21. és szeptember 6. közötti, török, azeri, cseh, svéd közös rendezésű kontinenstornán – írta az MTI.
Több mint ezren a Continental Arénában
A szerdán Belgiumban alulmaradó, az európai rangsorban 17. helyezett magyar válogatott azzal a tudattal készülhetett a dánok (37.) elleni ütközetre, hogy ha győz, sorozatban hatodszor is biztosítja helyét a kontinensviadalon. Júniusban az arany Európa-ligában ezüstérmes hazaiaknál a nagy ranglistás különbség ellenére óvatosságra adhatott okot, hogy tavaly, idegenben csak 3-2-es csatában sikerült legyőzni a skandinávokat. A kezdésre az egyik lelátó szinte teljesen megtelt a Continental Arénában, így valamivel több, mint ezer néző láthatta, hogy a dánok edzőjének 9-4-es magyar vezetésnél időt kellett kérnie.A vendégek sokat rontottak, a házigazda pedig ezt kihasználva tartotta előnyét. Németh Anett és Szedmák Réka is ponterősen röplabdázott, az első szett végén pedig Petrenkó Brigitta ászaival nőtt tekintélyesre a különbség. A második játszmában is a magyarok irányítottak, de sokáig nem tudtak ellépni jól teljesítő ellenfelüktől. Az olasz élvonalban edződő Németh ellenállhatatlanul játszott, a hazaiak védekezésben is egyre több extrát hoztak, így a játékrész derekához érve megnyugtató, hatpontos előnyt alakított ki a magyar válogatott.A felvonás második felében újfent folyamatosan nőtt a különbség, így 50 perc játék után karnyújtásnyira került a hazaiaktól az újabb Eb-kijutás.
Magyar női röplabda-válogatott: irány az Európa-bajnokság
A harmadik etap első fele a korábbiaknál szorosabban alakult, mert a dánok mindent egy lapra feltéve rohamoztak, s kifejezetten jó teljesítménnyel "tapadtak" a magyarokra. A házigazdánál szinte minden támadás Némethre "jött ki", s épp az ő ásza után, 15-12-nél kellett időt kérnie a dánok szövetségi kapitányának. A vendégek játékmegszakítása ellenére azonban tovább nőtt a differencia, s 76 perc elteltével kezdődhetett a pályán a magyar örömünnep.
Röplabda: Női EB-selejtező, B csoport, 6 játéknap
Magyarország–Dánia 3:0 (13, 14, 15)
Nyíregyháza, 1500 néző. V: Kovar (cseh), Jovcsev (bolgár).
- Magyarország: Szedmák 8, Lászlop 1, Németh A. 24, Kiss G. 7, Fekete F. 5, Petrenkó 8. Csere: Tóth F. (liberó), Glemboczki 1, Kump 2. Szövetségi kapitány: Alessandro Chiappini.
- Dánia: Brinck 2, Lachenmeier 1, Krogh 2, Mogensen 6, Jörgensen 3, Overgaard 5. Csere: Föns, D. Hansen (liberók), Johnsen 8, Donslund, S. Hansen 1, Möllgard, Schröder, Sörensen. Szövetségi kapitány: Martin Collins.
Az eredmény alakulása: 1. játszma: 5:2, 9:4, 13:7, 13:9, 21:13. 2. játszma: 4:4, 9:5, 13:7, 14:9, 17:10, 20:11, 22:14. 3. játszma: 1:3, 5:4, 6:6, 10:7, 12:12, 21:12, 22:15.
A csoport végeredménye: 1. Belgium 3 győzelem/1 vereség (9 pont), 2. Magyarország 3/1 (8), 3. Dánia 0/4.
A 2026-os Eb mezőnye: Azerbajdzsán, Csehország, Svédország, Törökország (társrendezőként), Szerbia, Hollandia, Olaszország, Lengyelország, Franciaország, Bulgária, Ukrajna, Szlovákia (a 2023-as Eb-ről), Ausztria, Belgium, Görögország, Horvátország, Lettország, Magyarország, Montenegró, Németország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovénia (a selejtezőből).
Alessandro Chiappini szövetségi kapitány nagyon büszke a női röplabda-válogatott nyári teljesítményére, az Európa-liga-ezüstéremre és az Európa-bajnoki kvalifikációra, ugyanakkor meglátása szerint a játékosoknak az egész szezonban kemény munkára van szükségük ahhoz, hogy előrébb tudjanak lépni. Az olasz tréner az MTI-nek elmondta, bőven volt problémájuk a nyáron, sérülések és betegségek is nehezítették nemcsak az Európa-bajnoki selejtezős felkészülést, hanem a korábbi, ezüstéremmel zárult Európa-liga-szereplést is.
– Megtanultunk túllépni ezeken a problémákon, és azzal is meg tudtunk birkózni, hogy a szerdai, belgiumi vereség után nagy volt a nyomás rajtunk, mert csak győzelemmel juthattunk ki az Eb-re. A kvalifikáció, illetve az EL-ezüstérem a kemény munka gyümölcse, rendkívül fegyelmezetten és taktikusan röplabdáztunk, a szerváinkkal megalapoztuk a győzelmet – mondta a vasárnapi, dánok elleni 3-0-s Eb-selejtezős sikerről a tréner.
Chiappini kiemelte, a mostani nyár fő célja az Európa-bajnoki kvalifikáció volt, de emellett a játékosok mentálisan, technikailag, taktikailag, és különösképpen fizikálisan is rengeteget léptek előre.
– Sokat dolgoztunk, sokszor kellett túllépniük a játékosoknak a fáradtságon, ez kulcsfontosságú volt. Nagyon büszke vagyok arra, amit a lányok elértek ezen a nyáron – mondta a tréner, aki 2023 óta irányítja a nemzeti csapatot, s akinek 2028-ig szerződése van a magyar szövetséggel. A jövőre vonatkozó kérdésre azt válaszolta, a válogatott ajtaja továbbra is mindenki előtt nyitva áll, már csak azért is, mert vannak olyan játékosok, akik sérülés miatt idén nyáron nem tudtak bekapcsolódni a munkába.
– Szeretném, ha a kerettagokon lenne nyomás, ráadásul a fiatalabb generációban sok olyan tehetség van, akit szeretnék majd élőben is megnézni. Beszélgetünk arról, hogy a szezon közben is valahogy tudjunk edzőtáborozni, de ha ez nem jön össze, akkor is a távolból figyelemmel fogom követni a játékosok teljesítményét
– hangsúlyozta Chiappini, aki a következő szezonban a görög PAOK vezetőedzője lesz.
Keményen dolgozni
– A lányok felelőssége, hogy addig elvégezzék a megfelelő edzésmunkát. A mostani edzőtábort sokan nagyon rossz kondicionális állapotban kezdték, elmondtam a játékosoknak, hogy rajtuk múlik, hogy ha kell, akkor menjenek extra kondiedzésre is. Remélem, a jövő nyári kezdésre mindenki megfelelő állapotban lesz, mert az, hogy ha mi itt néhány hónapig keményen dolgozunk, nem elég az előrelépésre, ahhoz mindenkinek egész évben keményen kell edzenie. Nagy a különbség köztünk, és a többi csapat között, ami azt jelenti, hogy ha nem dolgozunk náluk keményebben, soha nem fogjuk utolérni őket – zárta az szövetségi kapitány.
Tóth Fruzsina: tudtuk mi a cél
Tóth Fruzsina szerint továbbra is könnyű az Európa-bajnoki kijutást vasárnap, Nyíregyházán biztosító magyar női röplabda-válogatott csapatkapitányának lenni, míg Szedmák Réka jövő nyáron szeretné megtörni kontinenstornás átkát. Tóth az MTI érdeklődésére elmondta, hosszú volt a nyár, de kifizetődött a sok munka, amit május óta elvégeztek.
– Megmutattuk, hogy ez a magyar válogatott tud stabilan röplabdázni. A belgák elleni meccs után volt egy beszélgetésünk, mert úgy gondolom, ott is tudtunk volna jobban játszani, de talán túlstresszeltük a dolgot. Sikerült azonban tanulnunk abból, és ma olyan felszabadultan röplabdáztunk, mint az Európa-ligában – utalt a magyar ezüstéremmel zárult sorozatra a csapatkapitány Dánia 3-0-s legyőzését követően.
A Fatum Nyíregyháza liberója - aki hazai pályán léphetett pályára vasárnap - az előző négy Európa-bajnokságon ott volt a magyar keretben. Ennek kapcsán megjegyezte, amikor elkezdett röplabdázni, nem gondolta volna, hogy egyszer a felnőtt válogatottnak ennyire meghatározó játékosa lehet majd, így aztán "csodálatos érzés", hogy ismét kijutottak a kontinensviadalra.
– Ezen a nyáron sem volt nehéz a csapat kapitányának lenni, mert a fiataloktól a legidősebbekig mindenki úgy jött ide, hogy dolgozni szeretne és nem büdös neki a munka. Tudtuk, mi az a cél, amit el szeretnénk érni, innentől pedig az egész előttünk álló klubszezonban azon fogunk majd dolgozni, hogy jövőre ott lehessünk a keretben
– tekintett előre Tóth Fruzsina.
– Egész nyáron össze voltunk zárva, de jó közöttünk az összhang, olyanok vagyunk, mint egy család, ha bármi konfliktus volt akár a játékosok, akár a stábtagok között, azt meg tudtuk beszélni. Ez is fontos összetevője volt ennek a kijutásnak – zárta a liberó.
Megkoronázták a nyarat
A nyáron a lengyel élvonalba szerződött Szedmák Réka is arról beszélt, hogy egész nyáron nagyon összetartó volt a válogatott, nem volt közöttük konfliktus, az eredmények pedig "megkoronázták a nyarat".
– Mondhatnám, hogy nehéz volt túltenni magunkat a belgiumi a vereségen, de igazából még ott kint töröltük magunkban a történteket, és amikor ideértünk, már teljes erőbedobással erre a mérkőzésre készültünk. Nem volt bennünk kétség afelől, hogy hazai pályán ki tudjuk harcolni az Európa-bajnoki részvételt, örülök, hogy sikerült – összegzett az ütőjátékos.
Szedmák szerint ez a siker nemcsak a bő kereté, hanem a szurkolóké, a barátoké és a családtagoké is, mert ők is végig kísérték ezt az egész nyarat.
– Azt gondolom, az egész ország mögöttünk áll és együtt örül most velünk. Nekem eddig sajnos nem volt szerencsém a kontinenstornákkal, mindig volt valami sérülésem, így az Eb-részvétel még hiányzik. Azért fogok dolgozni az egész szezonban, hogy ennek a rossz sorozatnak vége legyen – zárta Szedmák Réka.