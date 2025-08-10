augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

22°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bravó lányok!

2 órája

A magyar válogatott kijutott az Európa bajnokságra!

Címkék#Nyíregyháza#magyar női röplabda-válogatott#röplabda

Éltek az eséllyel Nyíregyházán. A magyar női röplabda-válogatott Nyíregyházán kivívta Európa-bajnoki részvételét.

Szon.hu

A magyar női röplabda-válogatott kijutott a jövő évi Európa-bajnokságra, miután a selejtező utolsó, vasárnapi játéknapján 3-0-ra legyőzte Dánia csapatát Nyíregyházán. A magyarok 3/1-es győzelmi mutatóval zártak a B csoportban - amelynek harmadik tagja Belgium volt -, és az öt legjobb második egyikeként biztosították helyüket a jövő augusztus 21. és szeptember 6. közötti, török, azeri, cseh, svéd közös rendezésű kontinenstornán – írta az MTI.

magyar női röplabda-válogatott
A magyar női röplabda-válogatott hatodszor lesz ott az Európa-bajnokságon fotó: MRSZ / Madarász Milán

Több mint ezren a Continental Arénában

A szerdán Belgiumban alulmaradó, az európai rangsorban 17. helyezett magyar válogatott azzal a tudattal készülhetett a dánok (37.) elleni ütközetre, hogy ha győz, sorozatban hatodszor is biztosítja helyét a kontinensviadalon. Júniusban az arany Európa-ligában ezüstérmes hazaiaknál a nagy ranglistás különbség ellenére óvatosságra adhatott okot, hogy tavaly, idegenben csak 3-2-es csatában sikerült legyőzni a skandinávokat. A kezdésre az egyik lelátó szinte teljesen megtelt a Continental Arénában, így valamivel több, mint ezer néző láthatta, hogy a dánok edzőjének 9-4-es magyar vezetésnél időt kellett kérnie.A vendégek sokat rontottak, a házigazda pedig ezt kihasználva tartotta előnyét. Németh Anett és Szedmák Réka is ponterősen röplabdázott, az első szett végén pedig Petrenkó Brigitta ászaival nőtt tekintélyesre a különbség. A második játszmában is a magyarok irányítottak, de sokáig nem tudtak ellépni jól teljesítő ellenfelüktől. Az olasz élvonalban edződő Németh ellenállhatatlanul játszott, a hazaiak védekezésben is egyre több extrát hoztak, így a játékrész derekához érve megnyugtató, hatpontos előnyt alakított ki a magyar válogatott.A felvonás második felében újfent folyamatosan nőtt a különbség, így 50 perc játék után karnyújtásnyira került a hazaiaktól az újabb Eb-kijutás.

Magyar női röplabda-válogatott: irány az Európa-bajnokság

 A harmadik etap első fele a korábbiaknál szorosabban alakult, mert a dánok mindent egy lapra feltéve rohamoztak, s kifejezetten jó teljesítménnyel "tapadtak" a magyarokra. A házigazdánál szinte minden támadás Némethre "jött ki", s épp az ő ásza után, 15-12-nél kellett időt kérnie a dánok szövetségi kapitányának. A vendégek játékmegszakítása ellenére azonban tovább nőtt a differencia, s 76 perc elteltével kezdődhetett a pályán a magyar örömünnep.

Röplabda: Női EB-selejtező, B csoport, 6 játéknap

Magyarország–Dánia 3:0 (13, 14, 15)

Nyíregyháza, 1500 néző. V: Kovar (cseh), Jovcsev (bolgár). 

  • Magyarország: Szedmák 8, Lászlop 1, Németh A. 24, Kiss G. 7, Fekete F. 5, Petrenkó 8. Csere: Tóth F. (liberó), Glemboczki 1, Kump 2. Szövetségi kapitány: Alessandro Chiappini.
  • Dánia: Brinck 2, Lachenmeier 1, Krogh 2, Mogensen 6, Jörgensen 3, Overgaard 5. Csere: Föns, D. Hansen (liberók), Johnsen 8, Donslund, S. Hansen 1, Möllgard, Schröder, Sörensen. Szövetségi kapitány: Martin Collins.

Az eredmény alakulása: 1. játszma: 5:2, 9:4, 13:7, 13:9, 21:13. 2. játszma: 4:4, 9:5, 13:7, 14:9, 17:10, 20:11, 22:14. 3. játszma: 1:3, 5:4, 6:6, 10:7, 12:12, 21:12, 22:15.

A csoport végeredménye: 1. Belgium 3 győzelem/1 vereség (9 pont), 2. Magyarország 3/1 (8), 3. Dánia 0/4.

A 2026-os Eb mezőnye: Azerbajdzsán, Csehország, Svédország, Törökország (társrendezőként), Szerbia, Hollandia, Olaszország, Lengyelország, Franciaország, Bulgária, Ukrajna, Szlovákia (a 2023-as Eb-ről), Ausztria, Belgium, Görögország, Horvátország, Lettország, Magyarország, Montenegró, Németország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovénia (a selejtezőből).

Alessandro Chiappini szövetségi kapitány nagyon büszke a női röplabda-válogatott nyári teljesítményére, az Európa-liga-ezüstéremre és az Európa-bajnoki kvalifikációra, ugyanakkor meglátása szerint a játékosoknak az egész szezonban kemény munkára van szükségük ahhoz, hogy előrébb tudjanak lépni. Az olasz tréner az MTI-nek elmondta, bőven volt problémájuk a nyáron, sérülések és betegségek is nehezítették nemcsak az Európa-bajnoki selejtezős felkészülést, hanem a korábbi, ezüstéremmel zárult Európa-liga-szereplést is.

Alessandro Chiappini Fotó: Koncz Márton

– Megtanultunk túllépni ezeken a problémákon, és azzal is meg tudtunk birkózni, hogy a szerdai, belgiumi vereség után nagy volt a nyomás rajtunk, mert csak győzelemmel juthattunk ki az Eb-re. A kvalifikáció, illetve az EL-ezüstérem a kemény munka gyümölcse, rendkívül fegyelmezetten és taktikusan röplabdáztunk, a szerváinkkal megalapoztuk a győzelmet – mondta a vasárnapi, dánok elleni 3-0-s Eb-selejtezős sikerről a tréner.

Chiappini kiemelte, a mostani nyár fő célja az Európa-bajnoki kvalifikáció volt, de emellett a játékosok mentálisan, technikailag, taktikailag, és különösképpen fizikálisan is rengeteget léptek előre.

– Sokat dolgoztunk, sokszor kellett túllépniük a játékosoknak a fáradtságon, ez kulcsfontosságú volt. Nagyon büszke vagyok arra, amit a lányok elértek ezen a nyáron – mondta a tréner, aki 2023 óta irányítja a nemzeti csapatot, s akinek 2028-ig szerződése van a magyar szövetséggel. A jövőre vonatkozó kérdésre azt válaszolta, a válogatott ajtaja továbbra is mindenki előtt nyitva áll, már csak azért is, mert vannak olyan játékosok, akik sérülés miatt idén nyáron nem tudtak bekapcsolódni a munkába.

– Szeretném, ha a kerettagokon lenne nyomás, ráadásul a fiatalabb generációban sok olyan tehetség van, akit szeretnék majd élőben is megnézni. Beszélgetünk arról, hogy a szezon közben is valahogy tudjunk edzőtáborozni, de ha ez nem jön össze, akkor is a távolból figyelemmel fogom követni a játékosok teljesítményét 

– hangsúlyozta Chiappini, aki a következő szezonban a görög PAOK vezetőedzője lesz.

Keményen dolgozni

– A lányok felelőssége, hogy addig elvégezzék a megfelelő edzésmunkát. A mostani edzőtábort sokan nagyon rossz kondicionális állapotban kezdték, elmondtam a játékosoknak, hogy rajtuk múlik, hogy ha kell, akkor menjenek extra kondiedzésre is. Remélem, a jövő nyári kezdésre mindenki megfelelő állapotban lesz, mert az, hogy ha mi itt néhány hónapig keményen dolgozunk, nem elég az előrelépésre, ahhoz mindenkinek egész évben keményen kell edzenie. Nagy a különbség köztünk, és a többi csapat között, ami azt jelenti, hogy ha nem dolgozunk náluk keményebben, soha nem fogjuk utolérni őket – zárta az szövetségi kapitány.

Tóth Fruzsina: tudtuk mi a cél

Tóth Fruzsina szerint továbbra is könnyű az Európa-bajnoki kijutást vasárnap, Nyíregyházán biztosító magyar női röplabda-válogatott csapatkapitányának lenni, míg Szedmák Réka jövő nyáron szeretné megtörni kontinenstornás átkát. Tóth az MTI érdeklődésére elmondta, hosszú volt a nyár, de kifizetődött a sok munka, amit május óta elvégeztek.
– Megmutattuk, hogy ez a magyar válogatott tud stabilan röplabdázni. A belgák elleni meccs után volt egy beszélgetésünk, mert úgy gondolom, ott is tudtunk volna jobban játszani, de talán túlstresszeltük a dolgot. Sikerült azonban tanulnunk abból, és ma olyan felszabadultan röplabdáztunk, mint az Európa-ligában – utalt a magyar ezüstéremmel zárult sorozatra a csapatkapitány Dánia 3-0-s legyőzését követően.
A Fatum Nyíregyháza liberója - aki hazai pályán léphetett pályára vasárnap - az előző négy Európa-bajnokságon ott volt a magyar keretben. Ennek kapcsán megjegyezte, amikor elkezdett röplabdázni, nem gondolta volna, hogy egyszer a felnőtt válogatottnak ennyire meghatározó játékosa lehet majd, így aztán "csodálatos érzés", hogy ismét kijutottak a kontinensviadalra.

– Ezen a nyáron sem volt nehéz a csapat kapitányának lenni, mert a fiataloktól a legidősebbekig mindenki úgy jött ide, hogy dolgozni szeretne és nem büdös neki a munka. Tudtuk, mi az a cél, amit el szeretnénk érni, innentől pedig az egész előttünk álló klubszezonban azon fogunk majd dolgozni, hogy jövőre ott lehessünk a keretben 

– tekintett előre Tóth Fruzsina.
– Egész nyáron össze voltunk zárva, de jó közöttünk az összhang, olyanok vagyunk, mint egy család, ha bármi konfliktus volt akár a játékosok, akár a stábtagok között, azt meg tudtuk beszélni. Ez is fontos összetevője volt ennek a kijutásnak – zárta a liberó.

 

Megkoronázták a nyarat

A nyáron a lengyel élvonalba szerződött Szedmák Réka is arról beszélt, hogy egész nyáron nagyon összetartó volt a válogatott, nem volt közöttük konfliktus, az eredmények pedig "megkoronázták a nyarat".
– Mondhatnám, hogy nehéz volt túltenni magunkat a belgiumi a vereségen, de igazából még ott kint töröltük magunkban a történteket, és amikor ideértünk, már teljes erőbedobással erre a mérkőzésre készültünk. Nem volt bennünk kétség afelől, hogy hazai pályán ki tudjuk harcolni az Európa-bajnoki részvételt, örülök, hogy sikerült – összegzett az ütőjátékos.
Szedmák szerint ez a siker nemcsak a bő kereté, hanem a szurkolóké, a barátoké és a családtagoké is, mert ők is végig kísérték ezt az egész nyarat.
– Azt gondolom, az egész ország mögöttünk áll és együtt örül most velünk. Nekem eddig sajnos nem volt szerencsém a kontinenstornákkal, mindig volt valami sérülésem, így az Eb-részvétel még hiányzik. Azért fogok dolgozni az egész szezonban, hogy ennek a rossz sorozatnak vége legyen –  zárta Szedmák Réka.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu