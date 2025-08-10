A magyar válogatott kijutott az Európa bajnokságra!

A magyar női röplabda-válogatott kijutott a jövő évi Európa-bajnokságra, miután a selejtező utolsó, vasárnapi játéknapján 3-0-ra legyőzte Dánia csapatát Nyíregyházán. A magyarok 3/1-es győzelmi mutatóval zártak a B csoportban - amelynek harmadik tagja Belgium volt -, és az öt legjobb második egyikeként biztosították helyüket a jövő augusztus 21. és szeptember 6. közötti, török, azeri, cseh, svéd közös rendezésű kontinenstornán – írta az MTI.

A magyar női röplabda-válogatott hatodszor lesz ott az Európa-bajnokságon fotó: MRSZ / Madarász Milán

Több mint ezren a Continental Arénában

A szerdán Belgiumban alulmaradó, az európai rangsorban 17. helyezett magyar válogatott azzal a tudattal készülhetett a dánok (37.) elleni ütközetre, hogy ha győz, sorozatban hatodszor is biztosítja helyét a kontinensviadalon. Júniusban az arany Európa-ligában ezüstérmes hazaiaknál a nagy ranglistás különbség ellenére óvatosságra adhatott okot, hogy tavaly, idegenben csak 3-2-es csatában sikerült legyőzni a skandinávokat. A kezdésre az egyik lelátó szinte teljesen megtelt a Continental Arénában, így valamivel több, mint ezer néző láthatta, hogy a dánok edzőjének 9-4-es magyar vezetésnél időt kellett kérnie.A vendégek sokat rontottak, a házigazda pedig ezt kihasználva tartotta előnyét. Németh Anett és Szedmák Réka is ponterősen röplabdázott, az első szett végén pedig Petrenkó Brigitta ászaival nőtt tekintélyesre a különbség. A második játszmában is a magyarok irányítottak, de sokáig nem tudtak ellépni jól teljesítő ellenfelüktől. Az olasz élvonalban edződő Németh ellenállhatatlanul játszott, a hazaiak védekezésben is egyre több extrát hoztak, így a játékrész derekához érve megnyugtató, hatpontos előnyt alakított ki a magyar válogatott.A felvonás második felében újfent folyamatosan nőtt a különbség, így 50 perc játék után karnyújtásnyira került a hazaiaktól az újabb Eb-kijutás.

Magyar női röplabda-válogatott: irány az Európa-bajnokság

A harmadik etap első fele a korábbiaknál szorosabban alakult, mert a dánok mindent egy lapra feltéve rohamoztak, s kifejezetten jó teljesítménnyel "tapadtak" a magyarokra. A házigazdánál szinte minden támadás Némethre "jött ki", s épp az ő ásza után, 15-12-nél kellett időt kérnie a dánok szövetségi kapitányának. A vendégek játékmegszakítása ellenére azonban tovább nőtt a differencia, s 76 perc elteltével kezdődhetett a pályán a magyar örömünnep.

Röplabda: Női EB-selejtező, B csoport, 6 játéknap Magyarország–Dánia 3:0 (13, 14, 15) Nyíregyháza, 1500 néző. V: Kovar (cseh), Jovcsev (bolgár). Magyarország: Szedmák 8, Lászlop 1 , Németh A. 24, Kiss G. 7, Fekete F. 5, Petrenkó 8. Csere: Tóth F . (liberó), Glemboczki 1, Kump 2. Szövetségi kapitány: Alessandro Chiappini.

Dánia: Brinck 2, Lachenmeier 1, Krogh 2, Mogensen 6, Jörgensen 3, Overgaard 5. Csere: Föns, D. Hansen (liberók), Johnsen 8, Donslund, S. Hansen 1, Möllgard, Schröder, Sörensen. Szövetségi kapitány: Martin Collins. Az eredmény alakulása: 1. játszma: 5:2, 9:4, 13:7, 13:9, 21:13. 2. játszma: 4:4, 9:5, 13:7, 14:9, 17:10, 20:11, 22:14. 3. játszma: 1:3, 5:4, 6:6, 10:7, 12:12, 21:12, 22:15. A csoport végeredménye: 1. Belgium 3 győzelem/1 vereség (9 pont), 2. Magyarország 3/1 (8), 3. Dánia 0/4.

A 2026-os Eb mezőnye: Azerbajdzsán, Csehország, Svédország, Törökország (társrendezőként), Szerbia, Hollandia, Olaszország, Lengyelország, Franciaország, Bulgária, Ukrajna, Szlovákia (a 2023-as Eb-ről), Ausztria, Belgium, Görögország, Horvátország, Lettország, Magyarország, Montenegró, Németország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovénia (a selejtezőből).

Alessandro Chiappini szövetségi kapitány nagyon büszke a női röplabda-válogatott nyári teljesítményére, az Európa-liga-ezüstéremre és az Európa-bajnoki kvalifikációra, ugyanakkor meglátása szerint a játékosoknak az egész szezonban kemény munkára van szükségük ahhoz, hogy előrébb tudjanak lépni. Az olasz tréner az MTI-nek elmondta, bőven volt problémájuk a nyáron, sérülések és betegségek is nehezítették nemcsak az Európa-bajnoki selejtezős felkészülést, hanem a korábbi, ezüstéremmel zárult Európa-liga-szereplést is.