Futsal

1 órája

Nyíregyháziakkal a soraiban diadalmaskodott a magyar válogatott

Három nyíregyházi játékos is pályára lépett. A magyar válogatott hét góllal múlta felül Kirgizisztánt.

Három nyíregyházi játékos is pályára lépett. A magyar válogatott hét góllal múlta felül Kirgizisztánt.

Kerecsen József

Sergio Mullor szövetségi kapitány az összetartáson nem számíthatott a BL-mérkőzéseket játszó Veszprém futsalosaira, ami lehetőséget adott három újonc számára a bemutatkozásra: Kinics Bálint, Juhász Donát és Győri Balázs első alkalommal ölthették magukra a felnőtt magyar válogatott mezét. A találkozó előtt Bencsik Rolandot köszöntötte az MLSZ a 25. válogatottsága alkalmából. Ott volt a keretben az A’Studió Futsal Nyíregyháza három játékosa, a kapus Alasztics Marcell, valamint Vatamaniuc-Bartha Dávid és Rafinha, utóbbi kezdőként lépett pályára Kirgizisztán ellen.

A férfi futsal magyar válogatott 7–0-ra győzte le Kirgizisztánt.
Futsal: a magyar válogatott nem adott esélyt péntek este Kirgizisztánnak.
Fotó: MLSZ

Fölényben játszott a magyar válogatott

A pénteki első találkozón a magyar válogatott kezdett kezdeményezőbben, a mieink diktálták a játék ritmusát, és birtokolták többet a labdát. A 7. percben meg is szerezte a vezetést a csapat, Rutai Balázs szabadrúgásánál a vendégek nem figyeltek az immár a Berettyóújfalut erősítő Szabó Lajosra, aki meg is kapta a labdát, és higgadtan a kapuba helyezett (1-0). 
A folytatásban is a mieink irányítottak, és a 13. percben megszerezték a második góljukat is, Rutai ezúttal nem passzolt szabadrúgásból, hanem 8 méterről a bal felső sarokba bombázott (2-0). A kirgizeknek egy magyar védelmi hiba után adódott az egyetlen komolyabb helyzetük az első félidőben, de Kinics védett.
A második félidőben több kockázatot vállaltak a vendégek, mezőnyben kiegyenlítetté vált a játék, de ezzel a mieink előtt is több tér nyílt a támadásvezetésre, és akciógólokkal növeltük az előnyt. A 25. percben Fekete Márk balról passzolt középre, az érkező Rutai pedig a hálóba lőtt (3-0), majd a 32. percben Juhász bal oldali passzából Bencsik volt eredményes (4-0). 
A túloldalon a második félidőre beállt Alasztics Marcell magabiztosan látta el a feladatát, így az ellenfél  nem tudott közelebb zárkózni. A 37. percben egy szép akció végén Büki Baltazár is feliratkozott a gólszerzők közé, majd pár másodperccel később megszerezte saját maga második, a csapat hatodik találatát (6-0). A végeredményt egy újonc, Győri Balázs állította be a hajrában (7-0), így végül fölényes sikert ünnepelhetett a csapat.

„Megérkező” újoncok

– Az első félidő szoros volt, ekkor az utolsó passzoknál még több hiba csúszott a játékunkba, de végig kontroll alatt tartottuk a mérkőzést, és a második félidőben már a helyzeteinket is jól használtuk ki – mondta a mérkőzés után Sergio Mullor szövetségi kapitány. 
– Nagyon örülök, hogy három újonc is bemutatkozott a válogatottban, mindannyian rengeteget fejlődtek az utóbbi időszakban, jó teljesítményt nyújtottak az edzéseken, illetve a mérkőzésen is. Fontosnak tartom, hogy bővíteni tudjuk a keretünket, és „megérkezzen” néhány fiatal játékos is a válogatottba, ebből a szempontból örömteli a jó teljesítményük. Van néhány taktikai elem, amiben előre kell lépnünk a románok elleni mérkőzésekig, bízom benne, hogy a vasárnapi visszavágón sikerül tovább fejlődnünk ezekben.

Vasárnap 16 órától ismét megmérkőzik egymással a magyar és a kirgiz válogatott Kecskeméten.

Magyarország-Kirgizisztán 7–0 (2–0)

  • Magyarország: Kinics Bálint - Rafinha, Rábl János, Pál Patrik, Büki Baltazár
  • Cserék: Alasztics Marcell, Juhász Donát, Vatamaniuc-Bartha Dávid, Fekete Márk, Nagy Imre, Bencsik Roland, Győri Balázs, Rutai Balázs, Suscsák Máté, Szabó Lajos, Kajtár Mátyás. Szövetségi kapitány: Sergio Mullor. 
  • Gólszerzők: Rutai (2), Büki (2), Szabó, Bencsik, Győri 

 

 

