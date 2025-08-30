Nyíregyháziakkal a soraiban diadalmaskodott a magyar válogatott

Sergio Mullor szövetségi kapitány az összetartáson nem számíthatott a BL-mérkőzéseket játszó Veszprém futsalosaira, ami lehetőséget adott három újonc számára a bemutatkozásra: Kinics Bálint, Juhász Donát és Győri Balázs első alkalommal ölthették magukra a felnőtt magyar válogatott mezét. A találkozó előtt Bencsik Rolandot köszöntötte az MLSZ a 25. válogatottsága alkalmából. Ott volt a keretben az A’Studió Futsal Nyíregyháza három játékosa, a kapus Alasztics Marcell, valamint Vatamaniuc-Bartha Dávid és Rafinha, utóbbi kezdőként lépett pályára Kirgizisztán ellen.

Futsal: a magyar válogatott nem adott esélyt péntek este Kirgizisztánnak.

Fotó: MLSZ

Fölényben játszott a magyar válogatott

A pénteki első találkozón a magyar válogatott kezdett kezdeményezőbben, a mieink diktálták a játék ritmusát, és birtokolták többet a labdát. A 7. percben meg is szerezte a vezetést a csapat, Rutai Balázs szabadrúgásánál a vendégek nem figyeltek az immár a Berettyóújfalut erősítő Szabó Lajosra, aki meg is kapta a labdát, és higgadtan a kapuba helyezett (1-0).

A folytatásban is a mieink irányítottak, és a 13. percben megszerezték a második góljukat is, Rutai ezúttal nem passzolt szabadrúgásból, hanem 8 méterről a bal felső sarokba bombázott (2-0). A kirgizeknek egy magyar védelmi hiba után adódott az egyetlen komolyabb helyzetük az első félidőben, de Kinics védett.

A második félidőben több kockázatot vállaltak a vendégek, mezőnyben kiegyenlítetté vált a játék, de ezzel a mieink előtt is több tér nyílt a támadásvezetésre, és akciógólokkal növeltük az előnyt. A 25. percben Fekete Márk balról passzolt középre, az érkező Rutai pedig a hálóba lőtt (3-0), majd a 32. percben Juhász bal oldali passzából Bencsik volt eredményes (4-0).

A túloldalon a második félidőre beállt Alasztics Marcell magabiztosan látta el a feladatát, így az ellenfél nem tudott közelebb zárkózni. A 37. percben egy szép akció végén Büki Baltazár is feliratkozott a gólszerzők közé, majd pár másodperccel később megszerezte saját maga második, a csapat hatodik találatát (6-0). A végeredményt egy újonc, Győri Balázs állította be a hajrában (7-0), így végül fölényes sikert ünnepelhetett a csapat.