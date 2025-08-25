Labdarúgás
Élen a Szpari
Kevesebb mérkőzésen kevesebb néző volt és az átlag is jelentősen csökkent az előző körhöz (6676) képest a labdarúgó NB I 5. fordulójában. A legtöbben, bő hétezren a vendég győzelemmel záruló Nyíregyháza Spartacus–DVTK záruló keleti rangadót látták, míg a legkevesebb néző ismét Felcsúton volt, ahonnan a DVSC meglepetésre mindhárom pontot hazavitte.
Az NB I. 5. fordulójának hivatalos nézőszámai:
- Nyíregyháza Spartacus FC–DVTK: 7083
- ZTE FC–Újpest FC: 4464 néző
- MTK Budapest–Paksi FC: 2376 néző
- Puskás Akadémia FC–DVSC: 1896 néző
