Élen a Szpari

Kevesebb mérkőzésen kevesebb néző volt és az átlag is jelentősen csökkent az előző körhöz (6676) képest a labdarúgó NB I 5. fordulójában. A legtöbben, bő hétezren a vendég győzelemmel záruló Nyíregyháza Spartacus–DVTK záruló keleti rangadót látták, míg a legkevesebb néző ismét Felcsúton volt, ahonnan a DVSC meglepetésre mindhárom pontot hazavitte.

Már bő egy éve az NB I. egyik legnézettebb csapata a Nyíregyháza Spartacus FC

Fotó: Bozsó Katalin