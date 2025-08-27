augusztus 27., szerda

Labdarúgás NB III

29 perce

Továbbra is pont nélkül a Sényő, oda a Kisvárda II makulátlan mérlege – NB III-as eredmények, edzői nyilatkozatokkal

A kupahétvége után hétközi fordulót rendeztek. Mutatjuk az NB III Északkeleti csoportjának szerdai eredményeit.

Munkatársunktól

Szerdán hétközi fordulóval folytatódtak a küzdelmek az NB III Északkeleti csoportjában. Vármegyebeli csapatainknak nem sok babér termett. A Kisvárda II egy pontot szerzett Füzesabonyban, a többiek pont nélkül maradtak. A Sényő hazai pályán kapott ki és továbbra is pont nélküli, a Tarpa félidei vezetést követően maradt alul Tiszafüreden, míg a Nyíregyháza II Egerben szenvedett vereséget.

NB III
Vármegyebeli NB III-as csapataink közül csak a Kisvárda II szerzett pontot szerdán fotó: kisvardafc.hu

Labdarúgás: NB III, Északkeleti csoport, 5. forduló

  • Tiszafüred–Tarpa 2–1 (0–1)

Tiszafüred, v.: Újhelyi.

Tiszafüred: Budzsákli – Balogh (Tolnai, 85.), Kelemen (Bökönyi, 60.), Kovács D., Kovács M., Horváth, Ballók (Újvári, 77.), Füredi, Győri, Szerencsi, Szabó. Edző: Dorcsák Zoltán.

Tarpa: Talián – Gál (Sved, 14.), Kolesnyik, Bodan, Kamisanov, Mihalcsuk (Kucsinszki, 60.), Doloh, Makszimenkó (Henkel, 60.), Lovincsuk, Herman (Zajka, 77.), Prihod. Edző: Vjacseszlav Jermejev.

Gól: Szerencsi (69., 11-esből), Győri (87.), illetve Makszimenkó (43.)

Vjacseszlav Jeremejev: – Az első félidőben jól játszottunk, azonban megsérült a csapatkapitányunk, akit negyedóra után le kellett cserélni. A második félidőben megéreztük a hiányát, tizenegyesből kiegyenlítettek a hazaiak, aztán a végén még a győzelmet is megszerezték. Megyünk tovább, hétvégén megpróbálunk javítani hazai pályán.

  • Eger–Nyíregyháza II. 3–1 (0–0)

Eger, v.: Büki.

Eger: Bukrán – Farkas, Valkay, Balázs (Kelelen, 69.), Jónyer (Debreczeni, 85.), Boros (Gibert, 69.), Major, Kis-Orosz, Hamar (Hegedűs, 77.), Kispál, Dinawi (Briz, 85.). Edző: Simon Antal.

Nyíregyháza II.: Molnár – Kondor, Silling, Bertók (Törő, 77.), Aranyos, Kerezsi (Nagy K., 62.), Kalán (Pók, a szünetben), Oláh, Czimer-Nyitrai, Kovalecz, Törő (Kóródi, 69.). Edző: Papp Ákos.

Gól: Kispál (55.), Kis-Orosz (61.), Giber (92.), illetve Pók (86.).

Papp Ákos: – Az eredmény csalóka, mert kiegyenlített mérkőzést játszottunk az Egerrel. A második félidőben sok helyzetet dolgoztunk ki, de ezek sajnos kimaradtak, ez pedig megpecsételte a sorsunkat.

  • Füzesabony–Kisvárda II 1–1 (1–1)

Füzesabony, v.: Sveda.

Füzesabony: Tajti B. – Bernáth Á., Jambrich, Oláh N., Nagy Á., Vincze D., Kaló (Berki P., 88.), Nagy G., Kiss Á. (Tánczos, 71.), Ináncsi, Pataki V. Edző: Bocsi Zoltán.

Kisvárda II: Kubarics – Krucan (Jazsik, a szünetben), Kozacsuk, Tenkács, Veprik – Osztrovka (Koljada, 79.), Abdulahhi – Scsadej (Fedorov, 64.), Szikszai, Balogun – Prjamov (Simon M., 64.). Edző: Törtei Tamás.

Gól: Vincze D. (33.), illetve Tenkács (24.)

Kiállítva: Vincze D., illetve Veprik, mindkettő a lefújás után.

Törtei Tamás: – Nehéz mérkőzésre számítottam, és még a vártnál is nehezebbé vált. Különös környezet ez, innen elvinni a három pontot nem egyszerű. Emellett néhány játékos gyengébb teljesítményt mutatott az eddigiekhez képest. Vezetésünk után elkerülhető góllal gyorsan kiegyenlített az ellenfél, erre nem tudtunk megfelelően reagálni. Mindent megtettek a játékosok, de a területet leszűkítő, harcoló csapat ellen nehéz dolgunk volt, főként, hogy fiatal csapat a miénk, és az ilyen stílus ellen is meg kell tanulnunk játszani. Elmarasztalni senkit nem lehet, ebben most ennyi volt. Nincs sok időnk töprengeni a történteken, mert vasárnap jön a Nyíregyháza elleni rangadó, amelyen mindenféleképpen szeretnénk a három pontot otthon tartani.

  • Sényő FC-ZMB Building–Hatvan 1–3 (1–4)

Sényő, v: Gindl.

Sényő: Sarkadi – Pataki (Bocskai, 58.), Klepács, Gégény (Vámos G., a szünetben), Kapacina K., Gengeliczki, Fenyőfalvi Cs. (Konzili, 58.), Schmidt (Kőrizs, 83.), Mácsai, Daróczi, Végső. Edző: Kapacina Valer.

Hatvan: Rácz – Orvos, Nagy, Benkó, Karácsony, Csuvikovszky, Skripek (Cseh, 86.), Vince, Dinka, Polgár (Bodnár, 72.), Sós (Kustudic, 58.). Edző: Zoran Spisljak.

Gól: Végső (43.), illetve Sós (19.), Karácsony (40., 11-esből), Dinka (46.), Skripek (83.).

Kiállítva: Daróczi (25.), Konzili (77.).

Kapacina Valer: – nem nyilatkozott

 

 

 

