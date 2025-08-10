32 perce
Egy, csak egy legény volt talpon a vidéken
Csak a Kisvárda járt sikerrel. Mutatjuk az NB III vasdárnapi eredményeit
Vasárnap a 3. fordulót rendezték az NB III Északkeleti csoportjában. Vármegyebeli csapataink közül csak a Kisvárda II járt sikerrel, Törtei Tamás csapata a szerdai Sényő elleni győzelmet követően ezúttal Tiszafüredről hozta el a három pontot. A Tarpa a DEAC vendégeként, míg a Nyíregyháza
Spartacus FC tartalékcsapata az újonc Ózd otthonában kapott ki. A Sényő pedig odahaza nem bírt a DVSC II-vel.
Labdarúgás: NB III, Északkeleti csoport, 3. forduló
Ózd–Nyíregyháza II. 5–1 (3–1)
Ózd, v.: Török M.
Ózd: Pápai – Arday (Szemere, 72.), Korbély (Filkóházi, 72.), Stefán, Pataki R., Horváth S. (Gáti, 68.), Bochkor (Fercsák, 72.), Pócsik, Tordai, Magyar (Takács, 54.), Zimányi. Játékos-edző: Bene Attila.
Nyíregyháza: Harman – Silling, Kondor, Pók (Bodnár, 68.), Bertók (Kerezsi, 79.), Kalán (Törő M., a szünetben), Törő A. (Tasi, 72.), Korondi, Oláh, Kovalecz, Aranyos. Edző: Papp Ákos.
Gól: Korbély 2 (13., 22.), Zimány (22.), Filkóházi (84.), Pataki (90.), illetve Silling (20.)
Papp Ákos: – Ezen a meccsen kijött a rutintalanságunk, nagyon könnyű gólokat ajándékoztunk a hazai csapatnak. A hozzáállással azonban elégedett voltam, mert keményen dolgoztak a srácok, több nagy lehetőséget is kidolgoztunk, de ezek kimaradtak.
DEAC–Tarpa 1–0 (0–0)
Debrecen, v.: Bálint.
DEAC: Tóth D. –Sándor (Kovács, 61.), Kelemen, Vincze, Soltész, Jankelic (Herczku, 78.), Lakatos, Újvárosi, Lénárt (Tomola, 56.), Fekete, Török (Papp, 56.). Edző: Urbin Péter.
Tarpa: Talián – Gál, Herman (Babesko, 71.), Kolesnyik (Stratan, 81), Bodan, Kamisanov, Doloh (Zajka, 71.), Lovincsuk, Makszimenkó (Henkel, 81.), Mihalcsuk (Sved, 55.), Prihoda. Edző: Vjacseszlav Jeremejev.
Gól: Tóth D (80.).
Vjacseszlav Jeremejev: – Nehéz mérkőzésen vagyunk túl, volt két százszázalékos ziccerünk, amelyek kimaradtak. Ellenfelünk viszont egyszer betalált és ez elég volt nekik a győzelemhez. Ilyen a foci, megyünk tovább.
Tiszafüred–Kisvárda II 0–2 (0–1)
Tiszafüred, v.: Dobai.
Tiszafüred: Lisztes B. – Balogh M., Szabó K., Kiss H., Szerencsi, Füredi, Kovács M., Horváth M., Ballók, Bökönyi A., Győri. Edző: Dorcsák Zoltán.
Kisvárda II: Kubarics – R. Stefan (Krucan, 63.), Kozacsuk, Tenkács, Veprik – Scsadej (Koljada, a szünetben), Szikszai (Németh V., 88.), Balogun, Abdulahhi – Gyurkó (Jazsik, 63.), Prjamov (Fedorov, 85.). Edző: Törtei Tamás.
Gól: Balogun 2 (30., 72.)
Törtei Tamás: – Ebben a melegben, embertelen munkát végzett mindkét csapat. Rengeteg hibával játszottunk és a játékunk sem javult az előző mérkőzéshez képest, de eredményesek voltunk ma is. Együtt, csapatként harcoltuk ki a győzelmet. Megérdemelten győztünk, megyünk tovább!
Sényő FC-ZMB Building–DVSC II. 0–3 (0–1)
Sényő, v.: Bujnóczki.
Sényő: Kovács – Vámos G., Klepács, Kozák (Bocskai, 78.), Kapacna K. (Fenyőfalvi Cs., 43.), Gengeliczki, Schmidt, Mácsai, Daróczi (Kőrizy, 63), Végső, Konzili. Edző: Kapacina Valer.
Erdélyi – Grassi, Sánta (Gyenti, 78.), Patai, Asztalos, Rácz, Perpék (Komlósi, 78.), Bökönyi (Lólé, 63.), Bodnár (Kis Gy., 63.), Regenyei, Batai (Nyikos, 63.). Vezetőedző: Máté Péter.
Gól: Batai (24.), Regenyei (89.), Patai (92.).
Kapacina Valer: –
A tavalyi ezüstérmes ellen szerezte meg első győzelmét a Kisvárda (fotók, videó)
A vendégcsapatoknak ment jobban – mutatjuk a vármegyei I. osztály vasárnapi eredményeit, edzői nyilatkozatait
Parádés hangulat a Fradi ellen, mutatjuk szurkolói galériánkat és az edzői értékeléseket (fotók, videók)