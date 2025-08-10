Egy, csak egy legény volt talpon a vidéken

Ózd–Nyíregyháza II. 5–1 (3–1)

Ózd, v.: Török M.

Ózd: Pápai – Arday (Szemere, 72.), Korbély (Filkóházi, 72.), Stefán, Pataki R., Horváth S. (Gáti, 68.), Bochkor (Fercsák, 72.), Pócsik, Tordai, Magyar (Takács, 54.), Zimányi. Játékos-edző: Bene Attila.

Nyíregyháza: Harman – Silling, Kondor, Pók (Bodnár, 68.), Bertók (Kerezsi, 79.), Kalán (Törő M., a szünetben), Törő A. (Tasi, 72.), Korondi, Oláh, Kovalecz, Aranyos. Edző: Papp Ákos.

Gól: Korbély 2 (13., 22.), Zimány (22.), Filkóházi (84.), Pataki (90.), illetve Silling (20.)

Papp Ákos: – Ezen a meccsen kijött a rutintalanságunk, nagyon könnyű gólokat ajándékoztunk a hazai csapatnak. A hozzáállással azonban elégedett voltam, mert keményen dolgoztak a srácok, több nagy lehetőséget is kidolgoztunk, de ezek kimaradtak.

DEAC–Tarpa 1–0 (0–0)

Debrecen, v.: Bálint.

DEAC: Tóth D. –Sándor (Kovács, 61.), Kelemen, Vincze, Soltész, Jankelic (Herczku, 78.), Lakatos, Újvárosi, Lénárt (Tomola, 56.), Fekete, Török (Papp, 56.). Edző: Urbin Péter.

Tarpa: Talián – Gál, Herman (Babesko, 71.), Kolesnyik (Stratan, 81), Bodan, Kamisanov, Doloh (Zajka, 71.), Lovincsuk, Makszimenkó (Henkel, 81.), Mihalcsuk (Sved, 55.), Prihoda. Edző: Vjacseszlav Jeremejev.

Gól: Tóth D (80.).

Vjacseszlav Jeremejev: – Nehéz mérkőzésen vagyunk túl, volt két százszázalékos ziccerünk, amelyek kimaradtak. Ellenfelünk viszont egyszer betalált és ez elég volt nekik a győzelemhez. Ilyen a foci, megyünk tovább.

Tiszafüred–Kisvárda II 0–2 (0–1)

Tiszafüred, v.: Dobai.

Tiszafüred: Lisztes B. – Balogh M., Szabó K., Kiss H., Szerencsi, Füredi, Kovács M., Horváth M., Ballók, Bökönyi A., Győri. Edző: Dorcsák Zoltán.

Kisvárda II: Kubarics – R. Stefan (Krucan, 63.), Kozacsuk, Tenkács, Veprik – Scsadej (Koljada, a szünetben), Szikszai (Németh V., 88.), Balogun, Abdulahhi – Gyurkó (Jazsik, 63.), Prjamov (Fedorov, 85.). Edző: Törtei Tamás.

Gól: Balogun 2 (30., 72.)

Törtei Tamás: – Ebben a melegben, embertelen munkát végzett mindkét csapat. Rengeteg hibával játszottunk és a játékunk sem javult az előző mérkőzéshez képest, de eredményesek voltunk ma is. Együtt, csapatként harcoltuk ki a győzelmet. Megérdemelten győztünk, megyünk tovább!

Sényő FC-ZMB Building–DVSC II. 0–3 (0–1)

Sényő, v.: Bujnóczki.

Sényő: Kovács – Vámos G., Klepács, Kozák (Bocskai, 78.), Kapacna K. (Fenyőfalvi Cs., 43.), Gengeliczki, Schmidt, Mácsai, Daróczi (Kőrizy, 63), Végső, Konzili. Edző: Kapacina Valer.

Erdélyi – Grassi, Sánta (Gyenti, 78.), Patai, Asztalos, Rácz, Perpék (Komlósi, 78.), Bökönyi (Lólé, 63.), Bodnár (Kis Gy., 63.), Regenyei, Batai (Nyikos, 63.). Vezetőedző: Máté Péter.

Gól: Batai (24.), Regenyei (89.), Patai (92.).

Kapacina Valer: –