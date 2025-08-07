34 perce
Öt gólos meccsen kapott ki a kis Szpari, vármegyei riválist győzött le a Kisvárda II. (fotókkal)
A Tarpa újra döntetlent játszott. Hétközi fordulót rendeztek az NB III. Északkeleti csoportjában.
Az elmúlt hétvégén a MOL Magyar Kupa idei évadának első körét bonyolították, melyben már a harmadosztályú együttesek is érdekeltek voltak. Éppen ezért az NB III. Északkeleti csoportjának csapatai is szerdán játszották le a második bajnoki fordulót. Mutatjuk a végeredményeket.
NB III. Északkeleti csoport, 2. forduló:
Nyíregyháza Spartacus FC II.–Tiszafüred 2–3 (0–3)
Nyíregyháza, Örökösföldi Sporttelep. V.: Gindl.
Nyíregyháza II.: Molnár – Bertók (Kerezsi 60.), Kovalecz, Czimer (Aranyos a szünetben), Törő M. (Kalán 68.), Melich (Tasi 60.), Törő A., Korodi, Silling, Oláh B., Czimer-Nyitrai (Pók, a félidőben). Vezetőedző: Papp Ákos.
Tiszafüredi VSE: Lisztes - Győri (Kovács D. 75.), Bökönyi (Kiss 85.), Szabó K., Füredi, Kovács M.(Karmacsi 85.), Szerencsi, Horváth M., Ujvári (Farkas 67.), Balogh M., Ballók. Vezetőedző: Dorcsák Zoltán.
Gól: Tasi (62.), Oláh (84., 11-esből), ill. Szerencsi (11., 11-esből), Kovács M. (16.), Győri (27., 11-esből).
Papp Ákos: – Nem úgy kezdtük a mérkőzést ahogy szerettük volna, egyéni hibákból három gólos hátrányba kerültünk. Volt tartása a csapatnak, ezt a második félidő is bizonyítja, ahol már sokkal bátrabban és felszabadultabban játszottunk, mint az első félidőben.
Nyíregyháza Spartacus II-Tiszafüred VSC futballmérkőzésFotók: Bozsó Katalin
Kisvárda Master Good FC II.–Sényő FC-ZMB Buildung 4–0 (2–0)
Kisvárda, Várkerti Sporttelep, v.: Török M.
Kisvárda II.: Hrabina (Kubarics, 14.) – R. Stefan (Németh V., 63.), Kozacsuk, Tenkács, Veprik – Osztrovka, Szikszai (Koljada, 63.), Balogun, Abdulahhi – Gyurkó (Fedorov, 74.), Prjamov (Jazsik, a félidőben). Edző: Törtei Tamás
Sényő: Sarkadi – Vámos G., Gengeliczki, Klepács (Fenyőfalvi Cs., 70.), Bocskai (Pataki B., 66.), Végső, Daróczi (Schmidt, a félidőben), Konzili (Kozák R., 66.), Mácsai, Gégény (Kőrizs, a szünetben), Kapacina K. Játékosedző: Kapacina Valer
Gól: Balogun (31.), Osztrovka (42.), Szikszai (59.), Gyurkó (70.).
Törtei Tamás: – Az első félidőben úgy vezettünk kettő nullra, hogy nem játszottunk jól. De összességében nagyon boldog vagyok, egyrészt, hogy nagy különbséggel nyertünk, másrészt, hogy egytől egyig mindegyik játékosom a párharcokba úgy állt bele, ahogy kellett. Jól reagáltunk az átmenetekre, a sok hiba ellenére mindenkin látszott a győzniakarás. Most már elmondhatjuk, hogy jól kezdtük a szezont, és úgy mehetünk el Tiszafüredre hétvégén, hogy komoly győzelmi esélyeink vannak, úgyhogy izgatottan várom a vasárnapi meccset. Gratulálok a csapatnak, sok sikert kívánunk a Sényőnek a továbbiakban!
Kapacina Valer: – Buta hibákat követtünk el a gólok előtt. Tanulnunk kell ebből a vereségből. Hétvégén hazai pályán mindenképp javítanunk kell.
Tarpa SC–Gödöllői SK 2–2 (2–1)
Tarpa, Sportcentrum. V.: Hajdú.
Tarpa: Talián–, Gál, Zayka, Kolesnyik, Mihajlo (Shved 55.), Kamisanov (Maksajev 66.), Mihalcsuk (Kucsinszki 55.), Doloh, Makszimenkó (Rusinko 66.), Sviatoslav, Pryhoda. Vezetőedző: Vlacseszlav Jeremejev.
Gödöllő: Tóth Ba., – Mertse, Nagy B. (Hevesi, a félidőben), Tóth-Ilkó, Tóth Be., Koziorowski, Nagy D., Balogh, Lukács, Nagy Z., Erdész (Szita, a félidőben). Vezetőedző: Sipeki István.
Gól: Kolesnyik (44.), Makszimenkó (46.), ill. Koziorowski (43.), Szita (83.).
