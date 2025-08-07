augusztus 7., csütörtök

NB III.

1 órája

Öt gólos meccsen kapott ki a kis Szpari, vármegyei riválist győzött le a Kisvárda II. (fotókkal)

Címkék#Tarpa SC#NB III#SÉNYŐ FC#Kisvárda Master Good#Szpari

A Tarpa újra döntetlent játszott. Hétközi fordulót rendeztek az NB III. Északkeleti csoportjában.

Kerecsen József

Az elmúlt hétvégén a MOL Magyar Kupa idei évadának első körét bonyolították, melyben már a harmadosztályú együttesek is érdekeltek voltak. Éppen ezért az NB III. Északkeleti csoportjának csapatai is szerdán játszották le a második bajnoki fordulót. Mutatjuk a végeredményeket.

Szpari II. NB III
Nem tudta ledolgozni három gólos hátrányát a Szpari II. az NB III. Északkeleti csoportjának 2. fordulójában
Fotó: Bozsó Katalin

NB III. Északkeleti csoport, 2. forduló:

Nyíregyháza Spartacus FC II.–Tiszafüred 2–3 (0–3)

Nyíregyháza, Örökösföldi Sporttelep. V.: Gindl.

Nyíregyháza II.: Molnár – Bertók (Kerezsi 60.), Kovalecz, Czimer (Aranyos a szünetben), Törő M. (Kalán 68.), Melich (Tasi 60.), Törő A., Korodi, Silling, Oláh B., Czimer-Nyitrai (Pók, a félidőben). Vezetőedző: Papp Ákos.

Tiszafüredi VSE: Lisztes - Győri (Kovács D. 75.), Bökönyi (Kiss 85.), Szabó K., Füredi, Kovács M.(Karmacsi 85.), Szerencsi, Horváth M., Ujvári (Farkas 67.), Balogh M., Ballók. Vezetőedző: Dorcsák Zoltán.

Gól: Tasi (62.), Oláh (84., 11-esből), ill. Szerencsi (11., 11-esből), Kovács M. (16.), Győri (27., 11-esből).

Papp Ákos: – Nem úgy kezdtük a mérkőzést ahogy szerettük volna, egyéni hibákból három gólos hátrányba kerültünk. Volt tartása a csapatnak, ezt a második félidő is bizonyítja, ahol már sokkal bátrabban és felszabadultabban játszottunk, mint az első félidőben.

Nyíregyháza Spartacus II-Tiszafüred VSC futballmérkőzés

Fotók: Bozsó Katalin

Kisvárda Master Good FC II.–Sényő FC-ZMB Buildung 4–0 (2–0)

Kisvárda, Várkerti Sporttelep, v.: Török M.

Kisvárda II.: Hrabina (Kubarics, 14.) – R. Stefan (Németh V., 63.), Kozacsuk, Tenkács, Veprik – Osztrovka, Szikszai (Koljada, 63.), Balogun, Abdulahhi – Gyurkó (Fedorov, 74.), Prjamov (Jazsik, a félidőben). Edző: Törtei Tamás

Sényő: Sarkadi – Vámos G., Gengeliczki, Klepács (Fenyőfalvi Cs., 70.), Bocskai (Pataki B., 66.), Végső, Daróczi (Schmidt, a félidőben), Konzili (Kozák R., 66.), Mácsai, Gégény (Kőrizs, a szünetben), Kapacina K. Játékosedző: Kapacina Valer

Gól: Balogun (31.), Osztrovka (42.), Szikszai (59.), Gyurkó (70.).

Törtei Tamás:  – Az első félidőben úgy vezettünk kettő nullra, hogy nem játszottunk jól. De összességében nagyon boldog vagyok, egyrészt, hogy nagy különbséggel nyertünk, másrészt, hogy egytől egyig mindegyik játékosom a párharcokba úgy állt bele, ahogy kellett. Jól reagáltunk az átmenetekre, a sok hiba ellenére mindenkin látszott a győzniakarás. Most már elmondhatjuk, hogy jól kezdtük a szezont, és úgy mehetünk el Tiszafüredre hétvégén, hogy komoly győzelmi esélyeink vannak, úgyhogy izgatottan várom a vasárnapi meccset. Gratulálok a csapatnak, sok sikert kívánunk a Sényőnek a továbbiakban!

Kapacina Valer: – Buta hibákat követtünk el a gólok előtt. Tanulnunk kell ebből a vereségből. Hétvégén hazai pályán mindenképp javítanunk kell.

Tarpa SC–Gödöllői SK 2–2 (2–1)

Tarpa, Sportcentrum. V.: Hajdú.

Tarpa: Talián–, Gál, Zayka, Kolesnyik, Mihajlo (Shved 55.), Kamisanov (Maksajev 66.), Mihalcsuk (Kucsinszki 55.), Doloh, Makszimenkó (Rusinko 66.), Sviatoslav, Pryhoda. Vezetőedző: Vlacseszlav Jeremejev.

Gödöllő: Tóth Ba., – Mertse, Nagy B. (Hevesi, a félidőben), Tóth-Ilkó, Tóth Be., Koziorowski, Nagy D., Balogh, Lukács, Nagy Z., Erdész (Szita, a félidőben). Vezetőedző: Sipeki István.

Gól: Kolesnyik (44.), Makszimenkó (46.), ill. Koziorowski (43.), Szita (83.).

 

