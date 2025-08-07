Öt gólos meccsen kapott ki a kis Szpari, vármegyei riválist győzött le a Kisvárda II. (fotókkal)

Kisvárda Master Good FC II.–Sényő FC-ZMB Buildung 4–0 (2–0)

Kisvárda, Várkerti Sporttelep, v.: Török M.

Kisvárda II.: Hrabina (Kubarics, 14.) – R. Stefan (Németh V., 63.), Kozacsuk, Tenkács, Veprik – Osztrovka, Szikszai (Koljada, 63.), Balogun, Abdulahhi – Gyurkó (Fedorov, 74.), Prjamov (Jazsik, a félidőben). Edző: Törtei Tamás

Sényő: Sarkadi – Vámos G., Gengeliczki, Klepács (Fenyőfalvi Cs., 70.), Bocskai (Pataki B., 66.), Végső, Daróczi (Schmidt, a félidőben), Konzili (Kozák R., 66.), Mácsai, Gégény (Kőrizs, a szünetben), Kapacina K. Játékosedző: Kapacina Valer

Gól: Balogun (31.), Osztrovka (42.), Szikszai (59.), Gyurkó (70.).

Törtei Tamás: – Az első félidőben úgy vezettünk kettő nullra, hogy nem játszottunk jól. De összességében nagyon boldog vagyok, egyrészt, hogy nagy különbséggel nyertünk, másrészt, hogy egytől egyig mindegyik játékosom a párharcokba úgy állt bele, ahogy kellett. Jól reagáltunk az átmenetekre, a sok hiba ellenére mindenkin látszott a győzniakarás. Most már elmondhatjuk, hogy jól kezdtük a szezont, és úgy mehetünk el Tiszafüredre hétvégén, hogy komoly győzelmi esélyeink vannak, úgyhogy izgatottan várom a vasárnapi meccset. Gratulálok a csapatnak, sok sikert kívánunk a Sényőnek a továbbiakban!

Kapacina Valer: – Buta hibákat követtünk el a gólok előtt. Tanulnunk kell ebből a vereségből. Hétvégén hazai pályán mindenképp javítanunk kell.