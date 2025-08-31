augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

25°
+32
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
NB III.

2 órája

Parázs csatát hozott a Kisvárda II. és a Szpari II. találkozója (edzői nyilatkozatokkal)

Címkék#NB III#Szpari II#Kisvárda II#Nyíregyháza Spartacus FC II#Kisvárda Master Good FC II

Egy góllal bizonyult jobbnak a hazai csapat. Megyei rangadót rendeztek az NB III. Északkeleti csoportjában.

Kerecsen József

Vasárnap 11 órától bonyolították a Kisvárda Master Good FC II.–Nyíregyháza Spartacus FC II. mérkőzést az NB III. Északkeleti csoportjának 6. fordulójában. A hazaiak az 1., míg a nyíregyháziak a 14. helyről várták a játéknapot. Mutatjuk a mérkőzés jegyzőkönyvét és a két vezetőedző értékelését.

A Kisvárda Master Good FC II. 1–0-ra legyőzte a Nyíregyháza Spartacus FC II-t az NB III. Északkeleti csoportjának 6. fordulójában,
Szoros meccset hozott az NB III. Északkeleti csoportjának megyei rangadója
Fotó: kisvardafc.hu.

Labdarúgás: NB III. Északkeleti csoport | 6. forduló

Kisvárda Master Good FC II.–Nyíregyháza Spartacus FC II. 1–0 (0–0)
Kisvárda, Várkerti Sporttelep, v.: Nagy R.

  • Kisvárda II.: Kubarics – Jazsik, Kozacsuk, Tenkács, Abdulahhi – Osztrovka (Koljada, 68.), Szikszai – Simon (Fedorov, a szünetben), Scsadej (Prso, a szünetben), Balogun (Bobal, 87.) – Prjamov. Edző: Törtei Tamás
  • Nyíregyháza II.: Molnár M. – Törő A., Kovalecz, Nagy (Bocskai, 59.), Aranyos, Kiss, Bertók (Melich, 85.), Korodi (Tasi, 59.), Silling, Kalán (Törő M., 59.), Pók. Edző: Papp Ákos
  • Gól: Abdulahhi (50.).

Törtei Tamás: – Egy héten belül második olyan mérkőzést játszottuk, ahol felállt védelem ellen kellett futballoznunk. A Füzesabony ellen még nem működött ennek az ellenszere, próbáltunk a két nap alatt erre felkészülni, és látunk is biztató jeleket. Megérdemelt az egygólos győzelem, külön dicséret, hogy újra lehoztunk egy meccset nullára. Vannak ilyen mérkőzések, amikor nem jön a második találat, akkor le kell hozni kapott gól nélkül és megvan a három pont. Így különösen nagy értéke van a füzesabonyi döntetlennek, hogy ezt behúztuk. Gratulálok a csapatnak!

Papp Ákos: – Nagyon jó mérkőzést sikerült játszanunk, nagyon jól játszott a csapatunk. Ebben a mérkőzésben sokkal több volt. Véleményem szerint minimum egy x-et érdemeltünk volna, de reális esélyünk volt a győzelemre is.

További eredmények: DVTK II.–DEAC 2–2, DVSC II.–Füzesabony 1–1.

Később játsszák: Cigánd–Eger, Gödöllő–Tiszaújváros, Putnok–Sényő, Hatvan–Tiszafüred, Tarpa–Ózd-Sajóvölgye.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu