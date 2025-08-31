2 órája
Parázs csatát hozott a Kisvárda II. és a Szpari II. találkozója (edzői nyilatkozatokkal)
Egy góllal bizonyult jobbnak a hazai csapat. Megyei rangadót rendeztek az NB III. Északkeleti csoportjában.
Vasárnap 11 órától bonyolították a Kisvárda Master Good FC II.–Nyíregyháza Spartacus FC II. mérkőzést az NB III. Északkeleti csoportjának 6. fordulójában. A hazaiak az 1., míg a nyíregyháziak a 14. helyről várták a játéknapot. Mutatjuk a mérkőzés jegyzőkönyvét és a két vezetőedző értékelését.
Labdarúgás: NB III. Északkeleti csoport | 6. forduló
Kisvárda Master Good FC II.–Nyíregyháza Spartacus FC II. 1–0 (0–0)
Kisvárda, Várkerti Sporttelep, v.: Nagy R.
- Kisvárda II.: Kubarics – Jazsik, Kozacsuk, Tenkács, Abdulahhi – Osztrovka (Koljada, 68.), Szikszai – Simon (Fedorov, a szünetben), Scsadej (Prso, a szünetben), Balogun (Bobal, 87.) – Prjamov. Edző: Törtei Tamás
- Nyíregyháza II.: Molnár M. – Törő A., Kovalecz, Nagy (Bocskai, 59.), Aranyos, Kiss, Bertók (Melich, 85.), Korodi (Tasi, 59.), Silling, Kalán (Törő M., 59.), Pók. Edző: Papp Ákos
- Gól: Abdulahhi (50.).
Törtei Tamás: – Egy héten belül második olyan mérkőzést játszottuk, ahol felállt védelem ellen kellett futballoznunk. A Füzesabony ellen még nem működött ennek az ellenszere, próbáltunk a két nap alatt erre felkészülni, és látunk is biztató jeleket. Megérdemelt az egygólos győzelem, külön dicséret, hogy újra lehoztunk egy meccset nullára. Vannak ilyen mérkőzések, amikor nem jön a második találat, akkor le kell hozni kapott gól nélkül és megvan a három pont. Így különösen nagy értéke van a füzesabonyi döntetlennek, hogy ezt behúztuk. Gratulálok a csapatnak!
Papp Ákos: – Nagyon jó mérkőzést sikerült játszanunk, nagyon jól játszott a csapatunk. Ebben a mérkőzésben sokkal több volt. Véleményem szerint minimum egy x-et érdemeltünk volna, de reális esélyünk volt a győzelemre is.
További eredmények: DVTK II.–DEAC 2–2, DVSC II.–Füzesabony 1–1.
Később játsszák: Cigánd–Eger, Gödöllő–Tiszaújváros, Putnok–Sényő, Hatvan–Tiszafüred, Tarpa–Ózd-Sajóvölgye.
