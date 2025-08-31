augusztus 31., vasárnap

NB III. Északkeleti csoport

1 órája

A véghajrában szerezte meg második győzelmét a Tarpa az NB III-ban (edzői reakcióval)

A Sényő FC nagyarányú vereséget szenvedett idegenben. Ezek az eredmények születtek az NB III. Északkeleti csoportjának 6. fordulójában.

Kerecsen József

Napközben a Kisvárda Master Good FC II. győzelmével ért véget a megyei rangadó az NB III. Északkeleti csoportjának 6. fordulóján. 17.30-tól aztán a Sényő FC és a Tarpa is pályára lépett. Mutatjuk az eredményeket és az edzői reakciókat.

Az NB III. Északkeleti csoportjának 6. fordulóját rendezték vasárnap.
A 6. fordulót rendezték vasárnap az NB III. Északkeleti csoportjában
Fotó: Illusztráció: Bozsó Katalin

Labdarúgás: NB III. Északkeleti csoport | 6. forduló

  • Putnok–Sényő FC-MB Building 4–0
    Putnok, v.: Tóth.
    Putnok: Németh, – Nagy, Mihály, Zvara, Talpalló, Sütő, Kocsis, Tagai, Kercsó, Jova, Angyal. Edző: Szala Ákos.
    Sényő: Nagy, – Vámos, Klepács, Gégény, Kapacina K., Vaskó, Gengeliczki, Fenyőfalvi, Schmidt, Mácsai, Végső. Edző: Kapacina Valer. 
    Gól: 
    Kapacina Valer: – hamarosan.

Teljes jegyzőkönyv hamarosan.

  • Tarpa–Ózd-Sajóvölgye 1–0 (0–0)
    Tarpa, v.: Török.
    Tarpa: Talián, – Pryhoda, Kolesnyik (Maksajev), Bodan, Kamisanov, Mihalcsuk (Kucsinszki), Doloh, Makszimenkó, Lovincsuk, Herman (Zayka). Edző: Vlacseszlav Jeremejev.
    Ózd-Sajóvölgye: Pápai, – Arday, Takács (Stefán), Korbély (Filkóházi), Pataki, Pócsik, Szlifka, Bochkor (Fercsák), Komári, Magyar (Gyenes), Szemere. Játékos-edző: Bene Attila.
    Gól: Makszimenkó (89.)
    Vlacseszlav Jeremejev: – Nagyon nehéz meccs, a második félidőben nagyon jól játszottunk, helyzeteket alakítottunk ki és a hajrában meglőttük a kellő gólt. Gratulálok a fiúknak, ez a három pont nagyon fontos nekünk.
  • További eredmények: DVTK II.–DEAC 2–2, DVSC II.–Füzesabony 1–1, Kisvárda Master Good FC II.–Nyíregyháza Spartacus FC II. 1–0, Cigánd–Eger 4–0, Gödöllő–Tiszaújváros 3–1, Hatvan–Tiszafüred 0–1.

 

 

