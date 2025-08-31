A véghajrában szerezte meg második győzelmét a Tarpa az NB III-ban (edzői reakcióval)

Napközben a Kisvárda Master Good FC II. győzelmével ért véget a megyei rangadó az NB III. Északkeleti csoportjának 6. fordulóján. 17.30-tól aztán a Sényő FC és a Tarpa is pályára lépett. Mutatjuk az eredményeket és az edzői reakciókat.

A 6. fordulót rendezték vasárnap az NB III. Északkeleti csoportjában

Fotó: Illusztráció: Bozsó Katalin