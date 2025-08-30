3 órája
Vármegyei rangadó az NB III – edzői nyilatkozatokkal
A Tarpa hazai pályán, a Sényő idegenben játszik. A Kisvárda II és a Nyíregyháza II pedig vármegyei rangadót játszik az NB III Északkeleti csoportjának 6.fordulójában.
A hétközi forduló után vasárnap ismét pályára lépnek vármegyebeli NB III-as csapatai, az Északkeleti csoportban a 6. fordulót rendezik a hét utolsó napján. A programot 11 órakor a Kisvárda II és a Nyíregyháza második számú együttese kezdi, a két gárda a Várkerti Stadionban mérkőzik meg egymással. Délután a Sényő Putnokon lép pályára, míg a Tarpa az osztály másik újoncát, az Ózdot lája vendégül.
Labdarúgás: NB III, Északkeleti csoport, 6 forduló
- Kisvárda II (1.)-Nyíregyháza II (4.)
Kisvárda, v.: Nagy R.
Törtei Tamás: – Hazai környezetben játszunk megyei rangadót. Ez már önmagában elég motiváció jelent. Nincs sok időnk kielemezni az ellenfelet, de ismerjük őket és igyekszünk mindenre felkészülni.
Papp Ákos: – Játékunk mérkőzésről mérkőzésre fejlődik, sok helyzetet alakítunk ellenfeleink kapuja előtt, a befejezések azonban nem mindig sikerülnek, hátul pedig túl sok könnyű gólt ajándékozunk. Ezekben kell előre lépnünk már a hétvégén is.
- Putnok (3.)–Sényő FC-ZMB Building (16.)
Putnok, v.: Tóth T.
Kapacina Valer: –
- Tarpa (10.)–Ózd (8.)
Tarpa, v.: Török.
Vjacseszlav Jeremejev: – Újabb hazai mérkőzés vár ránk, a szintén újonc Ózd érkezik. Szeretnénk a saját játékunkat játszani és itthon tartani a nagyon fontos három pontot.
További mérkőzések: DVTK II–DEAC, DVSC II–Füzesabony, Cigánd-Eger, Gödöllő–Tiszaújváros, Hatvan–Tiszafüred
