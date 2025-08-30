Vármegyei rangadó az NB III – edzői nyilatkozatokkal

A hétközi forduló után vasárnap ismét pályára lépnek vármegyebeli NB III-as csapatai, az Északkeleti csoportban a 6. fordulót rendezik a hét utolsó napján. A programot 11 órakor a Kisvárda II és a Nyíregyháza második számú együttese kezdi, a két gárda a Várkerti Stadionban mérkőzik meg egymással. Délután a Sényő Putnokon lép pályára, míg a Tarpa az osztály másik újoncát, az Ózdot lája vendégül.

A Kisvárda II-re vármegyei rangadó vár az NB III 6. fordulójában fotó: kisvardafc.hu

