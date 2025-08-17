augusztus 17., vasárnap

Labdarúgás, NB III

1 órája

A Tarpa megszerezte első győzelmét – továbbra is nyeretlen a Sényő

Tarpa-Sényő mérkőzést rendeztek vasárnap. Az NB III-as vármegyei rangadót a házigazdák nyerték meg.

Szon.hu

Mint arról beszámoltunk, az NB III Északkeleti csoportjának 4, fordulójában vasárnap délelőtt a Kisvárda II és a Nyíregyháza II is gólzáporos győzelmet aratott. Este két vármegyei csapatunk lépett pályára egymás ellen. Tarpán vendégeskedett a Sényő, és Kapacina Valer együttese pont nélkül maradt a vármegyei rangadón.

NB III
A Sényő a DVSC II után az NB III-as vármegyei rangadón Tarpán is kikapott fotó: Sényő FC

Labdarúgás: NB III, Északkeleti csoport, 4. forduló

Tarpa–Sényő FC-ZMB Building 3–1 (2–1)

Tarpa, v.: Tóth T.

Tarpa: Talián – Makszimenko (Henkel, 88.), Zajka (Sved, 40.), Herman, Kolesnyik, Bodan, Kamisanov, Mihalcsuk (Kucsinszki, 56.), Doloh, Prihoda, Lovincsuk. Edző: Vjacseszlav Jeremejev
Sényő: Kovács – Vámos G., Klepács (Bocskai, 86.), Kozák (Gégény, 60.), Kapacina K., Gengeliczki, Fenyőfalvi Cs., Schmidt, Mácsai, Végső, Konzili (Kőrizs, 86.). Edző: Kapacina Valer.

Gól: Bodan (3.), Mihalcsuk (6.), Kucsinszki (74.), illetve Mácsai (18. – tizenegyesből).
Vjacseszlav Jeremejev: – Jól kezdtük a mérkőzést, az első negyedórában a kettő helyett rúghattunk volna akár négyet is. Aztán tizenegyesből szépített a Sényő, így nagyon nehéz volt a második félidő. Az utolsó tz percben aztán megrúgtuk a harmadik gólunkat, amellyel biztossá tettük a győzelmünket. Mindenki nagyon odatette magát, gratulálok a csapatnak!

Kapacina Valer: nem nyilatkozott

 

