A Szpari sikerét látták a legtöbben
Több mint negyvenezren szurkoltak a helyszínen a Fizz Liga 4. fordulójában. A DVSC-Szpari meccsen volt a legmagasabb a nézőszám.
Szó se róla, volt bőven meglepetés, váratlan eredmény a Fizz Liga 4. fordulójában. Kezdésnek ott volt a Kisvárda újpesti sikere (0–1). Másnap a Fradi Puskás Akadémia elleni hazai fiaskójára sem sokan számítottak, de a Kazincbarcika diósgyőri pontszerzésére is vaskos meglepetés. Számunkra azonban a legkellemesebb mégis a Nyíregyháza Spartacus FC debreceni diadal volt, amelyet a legmagasabb volt a nézőszám. Ezt követi a Fradi-Puskás meccs, míg legkevesebben azt látták, ahogy a Győr kivégezte az MTK-t az Új Hidegkuti Nándor Stadionban.
Fizz Liga, 4. forduló hivatalos nézőszámai
- 1. DVSC–Szpari: 12 626 néző
- 2. Fradi–PAFC: 10 679 néző
- 3. Újpest–Kisvárda: 6 794 néző
- 4. DVTK–Kazincbarcika: 5 468 néző
- 5. Paks–ZTE: 2 512 néző
- 6. MTK–Győr: 1 954 néző
