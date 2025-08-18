A Szpari sikerét látták a legtöbben

Szó se róla, volt bőven meglepetés, váratlan eredmény a Fizz Liga 4. fordulójában. Kezdésnek ott volt a Kisvárda újpesti sikere (0–1). Másnap a Fradi Puskás Akadémia elleni hazai fiaskójára sem sokan számítottak, de a Kazincbarcika diósgyőri pontszerzésére is vaskos meglepetés. Számunkra azonban a legkellemesebb mégis a Nyíregyháza Spartacus FC debreceni diadal volt, amelyet a legmagasabb volt a nézőszám. Ezt követi a Fradi-Puskás meccs, míg legkevesebben azt látták, ahogy a Győr kivégezte az MTK-t az Új Hidegkuti Nándor Stadionban.

A DVSC-Szpari meccsen volt a legmagasabb a nézőszám fotó: Trifonov Éva