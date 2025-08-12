1 órája
Vereséggel rajtolt a Nyírbátor
Debrecenben maradt alul az immáron Trencsényi János által vezetett futsalcsapat.
Jelentős változások történtek a nyírbátori futsaléletben, hiszen a 2024-2025-ös idényt követően a Bátor-Futsal Nonprofit Kft. átruházta az indulási jogát, így a 2025-2026-os évadban már a Nyírbátori Sport és Turisztikai Nonprofit Kft. működteti a klubot. A vezetőedzői posztot egy a szakágban jól csengő név, nevezetesen Trencsényi János vette át, míg a játékoskeretben maradtak a húzónevek, úgy mint Dobi Attila, Szentes Bíró Tamás, Orosz Dániel, vagy éppen Tóth Milán.
Nagy falatnak bizonyult a DEAC a Nyírbátor számára
A bajnokság nyitányán Debrecenben, a DEAC ellen lépett pályára a gárda. A házigazda nem sokat habozott Tóth Attila már a második percben megszerezte a vendéglátó számára a vezetést, amit aztán Szabó János duplázott meg. Az első félidő végén ráadásul még Ricardo is betalált, így lényegében már a nagyszünetre eldőlt a három pont sorsa. A második játékrészben Tóth még egyszer ünnepelhetett, melyet követően a Nyírbátornak már csak a szépítésre futotta: Kovács Róbert büntetőből vette be Vincze Szabolcs kapuját.
Futsal, NB I, 1. forduló
DEAC–Nyírbátor B-Kerép 4–1 (3–0)
Debrecen, DESOK csarnok, vezette: Kiss G., Muhari, (Deme)
DEAC: Faragó Á. – Faragó L., Szabó S., Győri B., Tóth A. Csere: Vincze Sz., Balázsi A., Krajnyák Zs., Vass O., Lévai D., Karacs Deli L., Ricardo, Urr D., Szabó Á. Vezetőedző: Tihanyi Csaba.
Nyírbátor: Dobi – Szentes Bíró, Sánta, Orosz, Nagy B. Csere: Tóth M. (k), Kovács G., Kovács R., Bartha, Kovács E., Bakó, Stevani, Szakács, Szucsányi. Vezetőedző: Trencsényi János.
Gólszerzők: Tóth A. (2., 26.), Szabó Á. (9.), Ricardo (19.), illetve Kovács R. (40. – büntetőből)
