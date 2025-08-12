Vereséggel rajtolt a Nyírbátor

Jelentős változások történtek a nyírbátori futsaléletben, hiszen a 2024-2025-ös idényt követően a Bátor-Futsal Nonprofit Kft. átruházta az indulási jogát, így a 2025-2026-os évadban már a Nyírbátori Sport és Turisztikai Nonprofit Kft. működteti a klubot. A vezetőedzői posztot egy a szakágban jól csengő név, nevezetesen Trencsényi János vette át, míg a játékoskeretben maradtak a húzónevek, úgy mint Dobi Attila, Szentes Bíró Tamás, Orosz Dániel, vagy éppen Tóth Milán.

Nem bírt ellenfelével a zöld mezes Nyírbátor

Fotó: DEAC

Nagy falatnak bizonyult a DEAC a Nyírbátor számára

A bajnokság nyitányán Debrecenben, a DEAC ellen lépett pályára a gárda. A házigazda nem sokat habozott Tóth Attila már a második percben megszerezte a vendéglátó számára a vezetést, amit aztán Szabó János duplázott meg. Az első félidő végén ráadásul még Ricardo is betalált, így lényegében már a nagyszünetre eldőlt a három pont sorsa. A második játékrészben Tóth még egyszer ünnepelhetett, melyet követően a Nyírbátornak már csak a szépítésre futotta: Kovács Róbert büntetőből vette be Vincze Szabolcs kapuját.