Futsal

3 órája

Idegenben győzött a Nyírbátor

Címkék#Kovács Róbert#B-Kerép#Nyírbátor

Gyálról hozta el a három pontot Trencsényi János csapata.

Mihály Norbert

Az A'Studió Futsal Nyíregyháza mellett természetesen a Nyírbátor B-Kerép is pályára lépett a futsal NB I harmadik fordulójában. A Bátor az újonc H.O.P.E Futsal otthonában játszott, Gyálon. A harmadik percben Milavecz révén a házigazda szerzett vezetést, majd a hatodik percben a vendéglátó brazil légiósa, Jonathan De Oliveira dos Santos egy szerencsétlen mozdulatot követően a saját hálójába talált. 

Nyírbátor
A zöld mezes Nyírbátor sikerrel vette a H.O.P.E elleni mérkőzést
Fotó: DEAC archív

A második félidőben eldöntötte a meccset a Nyírbátor

Az 1–1-es félidőt követően Kovács Róbert gyorsan vezetéshez juttatta a szabolcsi egyletet, majd Sánta János találatával eldőlt a mérkőzést, habár Szabó Donát még közelebb hozta a hazai gárdát. 

Futsal: NB I, 3. forduló
H.O.P.E Futsal–Nyírbátor B-Kerép 2–3 (1–1)
Gyál, v.: Zimonyi, Wittner (Góbi).
H.O.P.E.: Bohony – Molnár, Vékei, Milavecz, Fidrich. Csere: Koncsol, Németh, Horváth, Csóri, Everton Rodrigues Domingos, Fellegi, Szabó D., Jonathan De Oliveira dos Santos, Rajnai. Vezetőedző: Matyó Máté.
Nyírbátor: Tóth Mi. – Kovács R., Bartha, Kovács E., Stevani. Csere: Dobi (k), Kovács G., Szentes Bíró, Sánta, Bakó, Orosz, Nagy B., Szakács, Szucsányi. Vezetőedző: Trencsényi János.
Gól: Milavecz (3.), Szabó D. (39.), illetve Dos Santos (6. – öngól), Kovács R. (21.), Sánta (36.).

 

