Idegenben győzött a Nyírbátor

Az A'Studió Futsal Nyíregyháza mellett természetesen a Nyírbátor B-Kerép is pályára lépett a futsal NB I harmadik fordulójában. A Bátor az újonc H.O.P.E Futsal otthonában játszott, Gyálon. A harmadik percben Milavecz révén a házigazda szerzett vezetést, majd a hatodik percben a vendéglátó brazil légiósa, Jonathan De Oliveira dos Santos egy szerencsétlen mozdulatot követően a saját hálójába talált.

A zöld mezes Nyírbátor sikerrel vette a H.O.P.E elleni mérkőzést

Fotó: DEAC archív

A második félidőben eldöntötte a meccset a Nyírbátor

Az 1–1-es félidőt követően Kovács Róbert gyorsan vezetéshez juttatta a szabolcsi egyletet, majd Sánta János találatával eldőlt a mérkőzést, habár Szabó Donát még közelebb hozta a hazai gárdát.