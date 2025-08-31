szeptember 1., hétfő

NB I.

2 órája

Szpari: súlyosan szerződést szegett a középpályás, nem teszi zsebre, amit Révész Bálinttól kap

Címkék#Nyíregyháza Spartacus#ETO FC Győr#Aboubakar Keita#Szpari#Révész Bálint

Aboubakar Keita nem utazott el a csapattal az ETO FC Győr elleni bajnokira. A Nyíregyháza Spartacus FC elnöke szólalt meg az ügyben.

Mint arról portálunkon nemrégiben beszámoltunk, egy hajrában kapott góllal a Nyíregyháza Spartacus FC 1–0-s vereséget szenvedett az ETO FC Győr vendégeként. Az éles szeműek kiszúrhatták, hogy minden előjel nélkül nem volt ott a keretben Aboubakar Keita, a Szpari elefántcsontparti középpályása. Nem véletlen, a játékos ugyanis önszántából nem utazott el a csapattal a bajnoki mérkőzésre, amivel súlyosan megszegte a munkaszerződésben rögzített kötelezettségét, közölte a klub néhány perce hivatalos weboldalán, hozzátéve, hogy Szabó István kezdőként számított volna a 27 esztendős labdarúgóra. 

Aboubakar Keita szerződést szegett, a Nyíregyháza Spartacus FC jogi lépéseket tesz az ügyben.
Aboubakar Keita nem utazott el az ETO FC Győr–Nyíregyháza Spartacus FC mérkőzésre
Fotó: Bozsó Katalin

Jogi lépéseket tesz a Nyíregyháza Spartacus FC

– Amióta a Nyíregyháza Spartacust vezetem, ilyennel még nem találkoztam! A játékos és menedzsere a közelmúltban kezdeményezte munkaszerződésének felbontását azzal a céllal, hogy ingyen távozhasson klubunktól egyik fő riválisunkhoz. Fontos hangsúlyoznom, hogy egyetlen játékos sem helyezheti magát a Nyíregyháza Spartacus FC fölé, és nem alkalmazhat nyomásgyakorlást a szerződésének megszüntetése érdekében, pláne nem hagyhatja cserben csapattársait! A klub a megfelelő jogi lépéseket megteszi az ügyben

 – mondta Révész Bálint, a Nyíregyháza Spartacus FC elnöke.

A közlemény hozzáteszi, Aboubakar Keita továbbra is a Nyíregyháza Spartacus FC játékosa, akinek érvényes szerződése van az egyesülettel.
Az Öltözőn Túl információi szerint egyébként a Diósgyőri VTK szeretné soraiban tudni a középpályást. A következő napokban várhatóan újabb konkrétumokat megtudunk a következményekről. 

Aboubakar Keita két hete még győztes gólt szerzett a Debreceni VSC ellen:

 

