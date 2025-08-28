augusztus 28., csütörtök

NB I.

1 órája

Beigazolódtak a hírek, távozott Nyíregyházáról a támadó

Címkék#Kecskeméti TE#Tímár Krisztián#Beke Péter#Szpari#Nyíregyháza Spartacus

Kölcsönvette a támadót a Kecskeméti TE, de a liláknak opciós joguk lesz a megvásárlására. Beke Péter az előző idényben hat góllal járult hozzá a Nyíregyháza Spartacus FC bennmaradásához.

Kerecsen József

Ahogy mondani szokás, ez gyorsan ment. Azok után, hogy tegnap este bejelentették Tímár Krisztiánt a Kecskeméti TE együttesénél, portálunk is megírta, hogy az egyezséggel megnőtt az esélye annak, hogy Beke Péter is a Bács-Kiskun vármegyeieknél folytatja. Az NB II. kilencedik helyén álló klub pedig néhány perce közzé is tette a hírt, egész idényre kölcsönvette a Nyíregyháza Spartacus FC 24 éves támadóját, sőt, opciós joguk van arra, hogy szezon végén véglegesítsék a szerződést. 

A Nyíregyháza Spartacus FC-től a Kecskeméti TE-hz távozott Beke Péter.
Elengedte a Nyíregyháza Spartacus FC Beke Pétert
Fotó: Kecskeméti TE

A Nyíregyháza Spartacus FC hivatalos weboldalán így foglalták össze a transzfert

A nyári szünetben igyekezett klubunk megerősíteni a támadó szekciót, így viszont a csatár kevesebb játékidőt kaphatna. A megállapodásnak köszönhetően Kecskeméten folyamatosan játéklehetőséghez juthat, ezért klubunk a támadó érdekeit is szem előtt tartva a kölcsönadása mellett döntött.

A stábot már jól ismeri a Nyíregyháza Spartacus FC-ből

Beke az NB I-ben összesen 32 mérkőzésen lépett pályára, hat gólt szerzett és három gólpasszt adott, míg az NB II-ben 58 találkozón 19 találatot és kilenc gólpasszt jegyzett. Az új vezetőedzőt és segítőjét jól ismeri, hiszen a Szparinál korábban már együtt dolgoztak.

– Örülök, hogy itt lehetek, illetve, hogy lezárult egy két hete tartó folyamat, mert egy családias közegbe érkeztem. Jól ismerem a klubot, régóta követem, nagy eredmények vannak a KTE mögött. Van egy célunk, amiben szeretném segíteni a csapatot, ez a legfontosabb, az egyéni célok csak ezután következnek, de természetesen azok is megvannak részemről. Jól ismerem az új szakmai stábot is, ami nyilván előny esetemben, hiszen tudom, hogy mit várnak el tőlem – mondta bemutatkozásul Beke Péter.

 

