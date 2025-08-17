augusztus 17., vasárnap

Ez aztán bravúr a javából!

17 perce

Ott vaaaaaan! Történelmi diadal! A Szpari legyőzte a Lokit Debrecenben!!!

A Fizz Liga 4. fordulójában három mérkőzést rendeztek vasárnap. A nap nyitómérkőzésén a Nyíregyháza Spartacus FC a DVSC vendége volt.

Munkatársunktól

Alapos meglepetést hozott a Fizz Liga 4. fordulójának nyitómérkőzése, amelyen a Kisvárda Master Good legyőzte az Újpestet a Szusza Ferenc Stadionban. Szombaton is kapkodtuk a fejünket, hiszen ki gondolta volna, hogy a Puskás Akadémia három pontot szerez a Groupama Arénában, de arra sem számítottunk, hogy a DVTK hazai pályán csak egy pontot szerez az újonc Kazincbarcika ellen. A forduló vasárnapi játéknapjának első mérkőzésén a Nyíregyháza Spartacus FC-n volt a sor, hogy borítsa a papírformát a Debreceni VSC ellen a Nagyerdei Stadionban. 

Nyíregyháza Spartacus FC
A Nyíregyháza Spartacus FC még nem nyert Debrecenben élvonalbeli mérkőzést - mostanáig Fotó: Czinege Melinda

A statisztika mindenesetre a DVSC mellett szólt, hiszen a Loki odahaza még nem veszített a Szpari ellen az élvonalban. Az idénybeli mutatók is hazai sikert sejtettek, a zalaegerszegi győzelem után legyőzték az MTK-t, majd a Kazincbarcikát. A Szpari viszont nem brillírozott eddig, tegyük azonban hozzá, hogy nem volt túl kedvező a sorsolásuk, hiszen a Kisvárda ellen pontszerzést követően a Puskás Akadémia és a Ferencváros volt az ellenfele Szabó István együttese. A vezetőedző továbbra sem számíthatott Nagy Dominik, Tóth Balázs, és Slobodan Babic játékára. Így négy helyen változott a Fradi elleni kezdő, bekerült Antonov, Szankovics, Edomwonyi és Kovácsrét. A Loki mestere két helyen változtatott a Kazincbarcika elleni kezdő tizenegyén.

A szurkolók méltó körülményeket teremtettek

A hangulatra nem lehetett panasz, rengeteg pirosba öltözött hazai szurkoló mellett dugig megtelt a vendégszektor a Szpari híveivel. Szóltak az egymás táborát „éltető” rigmusok, az ünnepi hangulatot pedig pirotechnikai bemutatóval emelte a két ultra csoport. A körítés tehát megvolt, így a csapatokon volt a sor, hogy kiváló előadással szórakoztassák a népes publikumot. Nagy nyomást nem helyezett a Loki a Szpari védelmére az elején, sőt a vendégek is eljutottak a hazaiak tizenhatosáig, ahol Edomwonyi elesett, ezt azonban nem ette meg Bognár Tamás. Két távoli  Loki-löket azonban figyelmeztette a vendégeket, hogy jobban koncentráljanak hátul. 

Bő negyedóra elteltével aztán Szűcs szabadon lőhetett középről húsz méterről, Kovács előtt megpattant a labda, így a Debrecen megszerezte a vezetést (1–0). 

Szűcs Tamás szerezte meg a Lokinak a vezetést Fotó: Czinege Melinda

A Nyíregyháza Spartacus FC az első félidőben csak egyszer találta el a kaput

Pár perccel később megduplázhatta volna előnyét a hazai csapat: Kocsis métereken keresztül zavartalanul vezette a labdát, majd tizenhét méterről lövésre szánta el magát, Kovács ezúttal nem hibázott. A kipattanót Dzsudzsák bombázta csúnyán fölé. Félóra közeledtével a Szpari is eltalálta, a mérkőzésen először Varga kapuját. Kovácsréti végzett el szabadrúgást 23 méterről, a ballal előtt, középre tartó labdát azonban nem okozott gondot a hazaiak kapusának. Próbálkozott a Szpari, de támadásaiban nem volt elég ötlet és főleg sebesség. A Loki viszont mélységi indításokkal operált, amely rendre zavart okozott a vendégek védelmében, három perccel a játékrész vége előtt Kocsis tekert mellé tizenhat méterről. A két perces ráadásban alakult ki a Szpari addigi legnagyobb helyzete, egy szabadrúgást követően Mejias fejéről tartott a saját kapuja felé a labda, Varga most is a helyén volt.

Fordulás után gyorsan jött az egyenlítés

A szünetben Szabó István egyet cserélt, Jokicsot Katona Levente váltotta, a Loki változatlan kerettel futott ki a folytatásra. Amely remekül sikerült a Szparinak: Antonov balról ívelt a kapu elé, Edomwonyi 5 méterről fejelt a bal alsó sarokba. Eközben azonban mellette elesett Hofmann, ezért VAR-vizsgálat következett, amely nem látott szabálytalanságot, így érvényes volt a gól (1–1).

Edomwonyi egyenlített Fotó: Trifonov Éva

 A bekapott gól sokkolta a hazaiakat, pár perc után azonban összeszedték magukat és visszavették az irányítást. Kocsis, aki az első félidőben mellé tekert, ezúttal közelebb került a gólhoz: hét méteres lövése azonban a kapufán csattant, miután megelőzte Antonovot a jobb szélen és betört a 16-oson belülre. Nem sokkal később Kovácsnak kellett közbe avatkoznia Dzsudzsák szabadrúgásból ívelt középre, a fejest könnyedén hárította a kapus. Őrizte előnyét a Szpari, ahogy telt az idő, egyre feszültebb lett a hangulat a pályán. A Loki játékosai oda oda pakolgattak, a vendégek sem maradtak azonban adósak, az indulatokat Bognár Tamás gyorsan kiosztott sárga lapokkal próbálta megfékezni.  

Ott vaaaaaan!

A mérkőzés rendes játék idejének utolsó percében jött a slusszpoén. Antonov jobb oldali szöglete után, a hosszú saroknál Temesvári fejesét védte bravúrral Varga. A kipattanót Alaxai passzolta Keitához, aki 6 méterről a bal felső sarokba lőtt (1–2).

A három perc hosszabbításban már nem változott az eredmény, így a Szpari három ponttal térhet haza Debrecenből.

Labdarúgás: Fizz Liga, 4. forduló

DVSC–Nyíregyháza Spartacus FC 1–2 (1–0)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 12 500 néző, v.: Bognár Tamás.

  • DVSC: Varga – Szécsi, Hofmann, Mejias (Manzanara, 72.), Guerrero (Vajda, 45.) – Kocsis, Dzsudzsák (Kulbacsuk, 72.), Gordic (Bermejo, 65.) – Bárány (Djokic, 65.). Edző: Sergio Navarro.
  • Nyíregyháza: Kovács – Temesvári, Evangelu, Jokics (Katona L., a szünetben) – Májer, Katona M., Szankovics (Alaxai, 80.), Antonov – Babunszki (Beke, 66.), Edomvonyi (Keita, 72.), Kovácsréti (Katona B., 66.). Vezetőedző: Szabó István.

Gól: Szűcs (16.), illetve Edomwonyi (47.), Keita (90.).

Edomwonyi egyenlített

 

