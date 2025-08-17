Ott vaaaaaan! Történelmi diadal! A Szpari legyőzte a Lokit Debrecenben!!!

Alapos meglepetést hozott a Fizz Liga 4. fordulójának nyitómérkőzése, amelyen a Kisvárda Master Good legyőzte az Újpestet a Szusza Ferenc Stadionban. Szombaton is kapkodtuk a fejünket, hiszen ki gondolta volna, hogy a Puskás Akadémia három pontot szerez a Groupama Arénában, de arra sem számítottunk, hogy a DVTK hazai pályán csak egy pontot szerez az újonc Kazincbarcika ellen. A forduló vasárnapi játéknapjának első mérkőzésén a Nyíregyháza Spartacus FC-n volt a sor, hogy borítsa a papírformát a Debreceni VSC ellen a Nagyerdei Stadionban.

A Nyíregyháza Spartacus FC még nem nyert Debrecenben élvonalbeli mérkőzést - mostanáig Fotó: Czinege Melinda

A statisztika mindenesetre a DVSC mellett szólt, hiszen a Loki odahaza még nem veszített a Szpari ellen az élvonalban. Az idénybeli mutatók is hazai sikert sejtettek, a zalaegerszegi győzelem után legyőzték az MTK-t, majd a Kazincbarcikát. A Szpari viszont nem brillírozott eddig, tegyük azonban hozzá, hogy nem volt túl kedvező a sorsolásuk, hiszen a Kisvárda ellen pontszerzést követően a Puskás Akadémia és a Ferencváros volt az ellenfele Szabó István együttese. A vezetőedző továbbra sem számíthatott Nagy Dominik, Tóth Balázs, és Slobodan Babic játékára. Így négy helyen változott a Fradi elleni kezdő, bekerült Antonov, Szankovics, Edomwonyi és Kovácsrét. A Loki mestere két helyen változtatott a Kazincbarcika elleni kezdő tizenegyén.

A szurkolók méltó körülményeket teremtettek

A hangulatra nem lehetett panasz, rengeteg pirosba öltözött hazai szurkoló mellett dugig megtelt a vendégszektor a Szpari híveivel. Szóltak az egymás táborát „éltető” rigmusok, az ünnepi hangulatot pedig pirotechnikai bemutatóval emelte a két ultra csoport. A körítés tehát megvolt, így a csapatokon volt a sor, hogy kiváló előadással szórakoztassák a népes publikumot. Nagy nyomást nem helyezett a Loki a Szpari védelmére az elején, sőt a vendégek is eljutottak a hazaiak tizenhatosáig, ahol Edomwonyi elesett, ezt azonban nem ette meg Bognár Tamás. Két távoli Loki-löket azonban figyelmeztette a vendégeket, hogy jobban koncentráljanak hátul.