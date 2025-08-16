augusztus 16., szombat

Óriási siker! A Szpari legyőzte a Lokit!

Címkék#Nyíregyháza Spartacus#Loki#Szpari#Debreceni VSC

A keleti rangadó sokáig döntetlenre állt. Aztán a második félidőben egy találat döntött a Nyíregyháza Spartacus FC-DVSC találkozón.

Vasárnap ismét keleti rangadó, a Nyíregyháza Spartacus FC a Debreceni VSC vendége lesz a Fizz Liga 4. fordulójába. A két együttes gazdag közös múltjában a magyarfutball.hu szerint 23 élvonalbeli és 8 másodosztályú mérkőzés szerepel. Nincs mit tagadni, bizony a Szparinak eddig nagyon nem ment Debrecen ellen, főleg idegenben, élvonalbeli mérkőzésen még nem született Szpari-siker a cívisvárosban. A másodosztályban is igen csekély a nyíregyházi győzelmek száma, a négy debreceni kiruccanás alkalmával mindössze egy döntetlen született. A 2021. április 11-én játszott mérkőzésről ebben a cikkünkben olvashat részletesen. Az előző szezonban viszont a háromból kétszer a Szpari szerzett három pontot, szeptemberben 3–2-re, míg áprilisban 1–0-re győzte le a DVSC-t.

Nyíregyháza Spartacus FC
Gonda Suicsi szabálytalansága után jöhetett a jogos büntető, amely végül elég volt a Nyíregyháza Spartacus FC győzelméhez

Idézzük fel a legutóbbi Szpari siker történéseit. A bajnokságban immár sokadszor, ismét telt ház fogadta a két csapatot a városi stadionban.  Szabó István több helyen is változtatott csapatán. Először került be a kezdőbe Darko Velkovski, az észak-macedón válogatott középső védő télen érkezett az együtteshez. Az első helyzet a hazaiak előtt adódott: Nagy Dominik oldalról belőtt szabadrúgása megcsúszott egy fejen, majd Jokics pörgetett bele a labdába, amely centikkel ment el a kapu mellett. Nem sokkal később a Lokinak is megvolt az első lehetősége egy rögzített szituáció után. A 19. percben a Debrecen előtt adódott a mérkőzés addigi legnagyobb helyzete: Domingues került egy az egybe Tóth Balázzsal szembe, de a kapus nyerte a párbajt. A folytatásba a Szpari akarata érvényesült, de a várva várt gól csak nem akart megszületni. A Loki viszont majdnem betalált, Szuhodovszki szöglete után Youga kapáslövése a felső kapufát is érintette. A szünetre döntetlen állással vonultak a csapatok.

Eppel bevágta

Az 51. percben Beke nagy bedobása után Lang fejelte hátrafelé a labdát, Kovács Milán rástartolt a labdára, a kapujából kilépő Gonda Suicsi pedig az ötösön belül eltalálta a nyíregyházi játékos lábát.  A VAR percekig vizsgálódott, a játékvezető is kiment megnézni az esetet, majd a büntetőpontra mutatott. A labda mögé Eppel Márton áll, aki magabiztosan értékesítette a tizenegyest, vezetett a Szpari.

Nagy erőket mozgósított a Loki az egyenlítés érdekében, de a Szpari védelme jól állta a sarat, a vendégek nem tudtak helyzetet kialakítani. Aztán mégis egyenlítettek a 87. percben, de gólt érvénytelenítette a játékvezető, mert Domingues lesen helyezkedett Dzsudzsák szabadrúgásánál. Következett az idegőrlő nyolcperces hosszabbítás, az eredmény azonban szerencsére nem változott, így a Szpari az idényben másodszor győzte le a Lokit.

Labdarúgás: NB I. 29. forduló

Nyíregyháza Spartacus FC–Debreceni VSC 1–0 (0–0)

Nyíregyháza, Városi Stadion, 8246 néző. V.: Bognár (Kóbor, Becséri).

  • Nyíregyháza Spartacus FC: Tóth, – Nagy B., Jokic, Alaxai, Velkovski, Farkas (Navrátil, 70.)– Toma, Kovács M. (Keita, 73.), Nagy D. (Temesvári, 81.), Beke (Medved, 81.) – Eppel. Vezetőedző: Szabó István.
  • Debrecen: Gonda, – Szécsi (Malinov, 61.), Castegren, Lang, Hofmann, Vajda (Ferenczi, 76.), – Szuhodovszki (Dzsudzsák, 67.), Youga, Domingues, – Bárány, Maurides. Vezetőedző: Nestor El Maestro.

Gól: Eppel (55., 11-esből)

Kiállítva: Hofmann (88.)

Íme, a mérkőzés összefoglalója (2025.04.25., OTP Bank Liga, 29. forduló)

 

