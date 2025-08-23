A Diósgyőrt fogadja ma a Szpari! Így győzhet a csapat Szabó István szerint

Rohamosan közeleg az újabb nagy futballesemény Nyíregyházán, a ma esti, soron következő bajnoki mérkőzés iránti érdeklődés minden várakozást felülmúlt az elmúlt napokban. Nem véletlen a lelkesedés, a Szpari ugyanis hat nappal ezelőtt már aratott egy bravúros győzelmet ősi rivális ellen, múlt vasárnap a Debreceni VSC otthonában nyert hátrányból felállva. 20.15-kor újabb keleti rangadó kezdődik, a Nyíregyháza Spartacus FC a Városi Stadionban fogadja a Diósgyőri VTK-t, a csapat ma is telt ház előtt játszhat.

Szabó István ma este is számít a Nyíregyháza Spartacus FC szurkolóira

Fotó: Czinege Melinda

Szabó István gárdája az NB I. tabellájának 9. helyéről várja a bajnokság folytatását (igaz, ez még a 17.45-től kezdődő ZTE–Újpest találkozó függvényében változhat). A DVTK ellenben 2018 óta legrosszabb idénykezdését produkálja, a miskolciak magasan a legtöbb gólt kapva (12), a legrosszabb gólkülönbséggel (–7) állnak a 11. helyen. A Szpari vezetőedzője szerint azonban sem a múlt hétvégi siker, sem a Diósgyőri VTK eddigi szereplése nem szabad, hogy befolyásolja játékosait a ma esti összecsapás előtt.

– Minden siker a csapatépítés szempontjából fontos lépcsőfokot jelent. Nagyon örültünk a legutóbbi győzelemnek, de másnap már edzést tartottunk, és máris itt az újabb rangadó. Feltérképeztük a Diósgyőrt, bár nem kezdtek jól, még csak négy forduló telt el, dőreség lenne már most véleményt formálni arról, ki, milyen erőt képvisel. Ehhez legalább 10-11 forduló kell. Minden évben nagy küzdelem folyik mind a kiesés elkerüléséért, mind a bajnoki címért. Fontos része csapatunknak a szurkolótábor, nagy erőt adnak a találkozókon, fontos a támogatásuk. Bízunk abban, hogy mindez most is – ahogy a korábbi találkozókon is – sportszerűen történik majd. Szeretnénk hétről-hétre jobban játszani, voltak már jó időszakok, de itt még van hiányérzetem. Fontos lesz, hogy végig kiegyensúlyozottak legyünk, és ehhez jó egyéni teljesítmények párosuljanak

– fogalmazott Szabó István a Nyíregyháza Spartacus FC hivatalos weboldalán.

Hazai pályán kiváló a Nyíregyháza Spartacus FC mérlege

Vladimir Radenkovic, a DVTK vezetőedzője vélhetően nem a legjobb emléket őrzi a Szpariról, hiszen februárban épp a nyíregyháziak elleni vereség után állították fel a kispadról. A szerb szakember nyáron aztán visszatért Miskolcra.