Keleti rangadó!

50 perce

A Diósgyőrt fogadja ma a Szpari! Így győzhet a csapat Szabó István szerint

A DVTK hét éve nem kezdte ilyen rosszul bajnokságot, a vezetőedző szerint azonban ebből nem érdemes kiindulni. A Nyíregyháza Spartacus FC újra telt ház előtt játszhat keleti rangadót hazai környezetben.

Kerecsen József
A Diósgyőrt fogadja ma a Szpari! Így győzhet a csapat Szabó István szerint

Sikerül ma este is nyerni keleti rangadón?

Fotó: Czinege Melinda

Rohamosan közeleg az újabb nagy futballesemény Nyíregyházán, a ma esti, soron következő bajnoki mérkőzés iránti érdeklődés minden várakozást felülmúlt az elmúlt napokban. Nem véletlen a lelkesedés, a Szpari ugyanis hat nappal ezelőtt már aratott egy bravúros győzelmet ősi rivális ellen, múlt vasárnap a Debreceni VSC otthonában nyert hátrányból felállva. 20.15-kor újabb keleti rangadó kezdődik, a Nyíregyháza Spartacus FC a Városi Stadionban fogadja a Diósgyőri VTK-t, a csapat ma is telt ház előtt játszhat

Szabó István Nyíregyháza Spartacus FC
Szabó István ma este is számít a Nyíregyháza Spartacus FC szurkolóira
Fotó: Czinege Melinda

Szabó István gárdája az NB I. tabellájának 9. helyéről várja a bajnokság folytatását (igaz, ez még a 17.45-től kezdődő ZTE–Újpest találkozó függvényében változhat). A DVTK ellenben 2018 óta legrosszabb idénykezdését produkálja, a miskolciak magasan a legtöbb gólt kapva (12), a legrosszabb gólkülönbséggel (–7) állnak a 11. helyen. A Szpari vezetőedzője szerint azonban sem a múlt hétvégi siker, sem a Diósgyőri VTK eddigi szereplése nem szabad, hogy befolyásolja játékosait a ma esti összecsapás előtt. 

– Minden siker a csapatépítés szempontjából fontos lépcsőfokot jelent. Nagyon örültünk a legutóbbi győzelemnek, de másnap már edzést tartottunk, és máris itt az újabb rangadó. Feltérképeztük a Diósgyőrt, bár nem kezdtek jól, még csak négy forduló telt el, dőreség lenne már most véleményt formálni arról, ki, milyen erőt képvisel. Ehhez legalább 10-11 forduló kell. Minden évben nagy küzdelem folyik mind a kiesés elkerüléséért, mind a bajnoki címért. Fontos része csapatunknak a szurkolótábor, nagy erőt adnak a találkozókon, fontos a támogatásuk. Bízunk abban, hogy mindez most is – ahogy a korábbi találkozókon is – sportszerűen történik majd. Szeretnénk hétről-hétre jobban játszani, voltak már jó időszakok, de itt még van hiányérzetem. Fontos lesz, hogy végig kiegyensúlyozottak legyünk, és ehhez jó egyéni teljesítmények párosuljanak 

– fogalmazott Szabó István a Nyíregyháza Spartacus FC hivatalos weboldalán

Hazai pályán kiváló a Nyíregyháza Spartacus FC mérlege

Vladimir Radenkovic, a DVTK vezetőedzője vélhetően nem a legjobb emléket őrzi a Szpariról, hiszen februárban épp a nyíregyháziak elleni vereség után állították fel a kispadról. A szerb szakember nyáron aztán visszatért Miskolcra.

– Nem lehet kérdéses, hogy egy rendkívül fontos mérkőzés előtt állunk, ami nagyon fontos a szurkolóinknak. És azt is el kell ismerni, hogy ezen túl is nagy a nyomás rajtunk, hiszen nem így terveztük a bajnoki rajtot, de eddig elmaradtak az eredmények, és most már mindenáron pontokat kell szereznünk. Amikor két szomszédvár találkozik, az a legjobb alkalom, hogy megmutassuk a képességeinket, és a győztes mentalitásunkat – mondta Radenkovic. 

A szombat esti lesz a két csapat 64. bajnokija egymás ellen, az élvonalban a 28. találkozó következik. Az előző idényben kétszer nyert a Szpari, ennek köszönhetően a nyírségiek minimálisan jobban állnak az NB I-es összecsapások összevetésében, hiszen tízszer nyertek, kilencszer született döntetlen, nyolc alkalommal pedig a Diósgyőri VTK hagyta el győztesen a pályát. Nyíregyházán azonban még egyértelműbb a Spartacus fölénye, hét győzelem és öt döntetlen mellett csupán kétszer kaptak ki a keleti riválistól.

A Nyíregyháza Spartacus FC-ben sérülés miatt továbbra sem léphet pályára Slobodan Babic, Nagy Dominik és Tóth Balázs, az elmúlt napokban azonban még jobb állapotba került a nyáron szerződtetett Bojan Sankovic, valamint Katona Levente és Katona Bálint. A mérkőzés játékvezetője Berke Balázs lesz.

  • A két csapat legutóbbi találkozóját a Szpari nyerte, amivel gyakorlatilag eldőlt a csapat bennmaradása:

 

