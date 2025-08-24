augusztus 24., vasárnap

Így értékelt az edző

1 órája

Szabó István: Hiába a fölény, taktikailag nem voltunk elég jók (fotók, videó)

A vezetőedző szerint szó sincs arról, hogy csapatát lefocizta volna a Diósgyőri VTK. A Nyíregyháza Spartacus FC vereséget szenvedett, így a tizedik helyre csúszott vissza az NB I tabelláján.

Kerecsen József
Bright Edomwonyi egyenlítése után nem sikerült a fordítás, a Nyíregyháza Spartacus FC hibáit kihasználta a Diósgyőri VTK

Fotó: Bozsó Katalin

Fantasztikus hangulatban rendeztek újra keleti rangadót Nyíregyházán, a Városi Stadionban. Sajnos azonban az eredmény finoman szólva nem alakult jól a Nyíregyháza Spartacus FC számára. Az első félidőben a Diósgyőri VTK szerzett vezetést egy szöglet után, majd a Szpari második félidei mezőnyfölénye góllá érett Bright Edomwonyi remek befejezése után. A fordítás helyett azonban a miskolciak előbb büntetőből szerezték vissza a vezetést, majd két kontrát is értékesítettek, így végül sima 1–4-es vereség lett a vége hazai szemszögből. A mérkőzés után Szabó István vezetőedző értékelte az összecsapást.

Nyíregyháza Spartacus FC Diósgyőri VTK NB I
Fotó: Bozsó Katalin

– Ki kell mondani, amikor kellett, az ellenfelünk kiválóan megvalósította az átmeneteit. Sok fordulópontja volt a találkozónak, hiszen az első nagy helyzet előttünk adódott mindjárt a legelején, majd hatalmas erőket mozgósítottunk, hogy egyenlítsünk. Amikor ez sikerült, nagy fölényben voltunk, de az a büntető teljesen megváltoztatta a játék képét. Utána nagyon magasan kezdtünk játszani, ami kedvezett a Diósgyőrnek, a harmadik gólnál a belső védőnk adta el a labdát és utána már csak követni tudtuk Acolatsét. Ez ilyenkor már benne van, nagyon szerettünk volna újra egyenlíteni, de a miskolciak kihasználták a hibáinkat. Nagyon nehéz egy keleti rangadó után ezt mondani, de ki kell, ők valósították meg azt, amit elterveztek, mi pedig a mezőnyfölényünket nem tudtuk gólokra váltani.

Szabó István újságírói kérdésre azt válaszolta, nem abban látja a vereség okát, hogy a játékosok vagy a szakmai stáb elbízta volna magát az elmúlt heti Debreceni VSC elleni győzelem után.

– A DVSC elleni győzelmet sem ünnepeltük túl, másnap már edzést vezényeltük. Higgadtan szoktuk kezelni a sikert és a vereséget is, persze az természetes, hogy jobb hangulatban készült a csapat. Amit a hétre terveztünk, meg tudtuk csinálni, azért aki látta a mérkőzést, az tudja, nem arról volt szó, hogy a kapunk elé szorítottak minket, egész más volt a játék képe. Taktikailag nem voltunk elég jók, 1–2 után nagyon el kezdtünk szaladni az eredmény után, és ez hibákat szült, amit NB I-ben kíméletlenül kihasználnak. 

A Szpari egy hét múlva a Győri ETO FC otthonában javíthat. 

Így szurkoltatok a Szpari - Diósgyőr meccsen!

Fotók: Bozsó Katalin

Szpari - Diósgyőr

Fotók: Bozsó Katalin

Labdarúgás: NB I. | 5. forduló

Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK 1–4 (0–1)

Nyíregyháza, Városi Stadion, 7083 néző, v.: Berke (Albert, Szalai).

  • Nyíregyháza: Kovács D., – Evangelou, Temesvári (Alaxai 43.), Katona L., – Farkas, Toma (Babunski 67.), Sankovic (Keita 80.), Antonov, – Kovácsréti, Katona M. (Katona B. 67.), Edomwonyi. Vezetőedző: Szabó István.
  • DVTK: Sentic, – Gera (Szakos 91.), Kecskés, Tamás, Demeter, – Vallejo, Esiti, Babos, Roguljic (Bényei 72.), Sajbán (Holdamps 85.), – Acloatse (Jurek 91.). Vezetőedző: Vladimir Radenkovic.
  • Gól: Edomwonyi (58.), ill. Vallejo (35.), Acolatse (65., 11-esből), Babos (82., 88.)
