Csúnyán megverte magát a Szpari, elvitte a három pontot a Diósgyőr
A második félidőben a hazaiak játszottak nagy fölényben, a vendégek mégis három gólt szereztek. A Nyíregyháza Spartacus FC ellen szerezte meg első idénybeli győzelmét a Diósgyőri VTK.
Ezzel indult: Farkas Bendegúz már a 2. percben kihagyta a szinte kihagyhatatlant, a második félidőben is kimaradtak a Nyíregyháza Spartacus FC helyzetei
Fotó: Bozsó Katalin
Két héttel a Ferencváros elleni hazai bajnoki után újra villanyfényes, közel telt házas mérkőzést rendeztek a Városi Stadionban. Azóta egy s más lefolyt már a Dunán, többek között, hogy a Nyíregyháza Spartacus FC megszerezte idénybeli első győzelmét az NB I-ben, nagy szükség volt már a Debrecenben megszerzett három pontra. A csapat önbizalommal telve várhatta tehát az újabb keleti rangadót, szombat este ugyanis a Diósgyőri VTK-t fogadta a Szpari. A miskolciak négy nyeretlen meccs után érkeztek, így természetesen motivációban ők sem szenvedtek hiányt.
A mérkőzés kezdete előtt a közönség a Városi Stadion fényjátékát is megcsodálhatta, mialatt a Szpari tavasszal bemutatott indulója szólt.
A találkozó aztán hatalmas hazai helyzettel indult. Jobb oldalon vezetett gyors akciót a Nyíregyháza a 2. perc elején, Toma futott el, beadása után Farkas Bendegúz ajtó-ablak helyzetben fejelhetett , de Senticben elakadt a labda, Antonov duplázása után pedig a védelem szabadított fel szinte a gólvonalról. A gyors izgalmak után csendesebb mederben folytatódott a keleti rangadó, persze a két tábor rendszeresen üzent egymásnak nem éppen irodalmi stílusban.
Közel húsz percet kellett várni a következő helyzetre, ezt már a vendégek alakították ki. Roguljic kapott remek labdá Demetertől, ballábas lövése elment a rövid kapufa mellett. Az ezt követő percek sem hoztak mozgalmas akciókat, jobbára mezőnyben folyt a játék, a Nyíregyháza Spartacus FC egy nem túl jól sikerült szögletig, a Diósgyőri VTK átlövésig jutott csak el.
A 33. percben Bright Edomwonyit kellett ápolni, feje Kovács Dániel öklével találkozott. Szerencsére nagyobb baj nem lett, az ebből következő szögletből annál inkább.
Roguljic beívelt labdáját végignézte a védelem és Kovács is, a hosszún Vallejo beletette a labdát és a kapus lábai között be becsorgott, vezetett a Diósgyőr.
Fel kellett pörögnie a Szparinak és el is kezdett támadni a csapat. Katona Mátyás átlövését védte Sentic, majd a kapus nagyot mentett Kovácsréti labdaszerzése és beadása után is. A félidő vége előtt az elmúlt héten remekelő Temesvárit kétszer is ápolni kellett, nem tudta folytatni, Alaxai érkezett helyére. Acolatse a játékrész végén még helyzetbe került, de az állás a szünetig már nem változott.
Fordulatok negatív előjellel
A félidőben jött az újabb csere, Májer Milán állt be, Farkast már nem láthattuk a folytatásban. Egyből támadásba lendült a Nyíregyháza Spartacus FC, sorra érkeztek az előretett és kapu elé érkező labdák, a DVTK kezdett beszorulni.
Az 58. percben meg is tört a jég, eltolódott a vendég védelem, Katona Mátyás futott el a bal oldalon, továbbtette Toma Györgyhöz, aki még eggyel beljebb tolta, Bright Edomwonyi pedig fordulásból bevágta volt csapata ellen, jött is a hangrobbanás a hazai ultrák által.
Lendületben maradt a gárda, érezni lehetett a játékosokon, nagyon akarják a győzelmet. Egy szempillantás alatt azonban újra az eredmény után kellett szaladni, Katona Levente ugyanis kézzel ért bele egy beadásba, Berke pedig videózás után a büntetőpontra mutatott.
A labda mögé Acolatse állt, akit a hangos füttykoncert sem zavart meg, bevágta a léc alá a tizenegyest.
Jött a pályára Katona Bálint és Dorian Babunski, meg kellett tenni mindent az újabb egyenlítésért. A 71. percben megint csak milliméterek hiányoztak a Szpari-gólhoz, egy szabadrúgás után Edomwonyi lőtt, Sentic hatalmasat védett, nem csorgott át a labda a vonalon. Két perccel később Antonov beadását Májer nem tudta gólra váltani fejjel.
A DVTK kontrákra rendezkedett be, és egy ilyen után nehezen megmagyarázható, mit és miért csinálta azt, amit Kovács Dániel...? A kapus teljesen feleslegesen futott ki, elütötte a diósgyőri támadót, jöhetett az újabb büntető. Ezt azonban Acolatse fölévágta a 79. perc elején, maradt még remény a pontszerzésre, talán többre is.
Ehelyett meglőtte a harmadikat a DVTK. Evangelou veszített labdát, majd Acolatse tarthatatlan volt, egy egész félpályán át vezette a bal oldalon, majd kihagyhatatlan helyzetbe hozta Babost. Sőt, hat perccel később újabb ellentámadást értékesítettek a miskolciak, a befejező ezúttal is Babos Bence volt.
A Szpari csúnyán megverte magát szombat este, a Diósgyőri VTK megszerezte első győzelmét az idényben.
Labdarúgás: NB I. | 5. forduló
Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK 1–4 (0–1)
Nyíregyháza, Városi Stadion, 7083 néző, v.: Berke (Albert, Szalai).
- Nyíregyháza: Kovács D., – Evangelou, Temesvári (Alaxai 43.), Katona L., – Farkas, Toma (Babunski 67.), Sankovic (Keita 80.), Antonov, – Kovácsréti, Katona M. (Katona B. 67.), Edomwonyi. Vezetőedző: Szabó István.
- DVTK: Sentic, – Gera (Szakos 91.), Kecskés, Tamás, Demeter, – Vallejo, Esiti, Babos, Roguljic (Bényei 72.), Sajbán (Holdamps 85.), – Acloatse (Jurek 91.). Vezetőedző: Vladimir Radenkovic.
- Gól: Edomwonyi (58.), ill. Vallejo (35.), Acolatse (65., 11-esből), Babos (82., 88.)