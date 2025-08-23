Csúnyán megverte magát a Szpari, elvitte a három pontot a Diósgyőr

Két héttel a Ferencváros elleni hazai bajnoki után újra villanyfényes, közel telt házas mérkőzést rendeztek a Városi Stadionban. Azóta egy s más lefolyt már a Dunán, többek között, hogy a Nyíregyháza Spartacus FC megszerezte idénybeli első győzelmét az NB I-ben, nagy szükség volt már a Debrecenben megszerzett három pontra. A csapat önbizalommal telve várhatta tehát az újabb keleti rangadót, szombat este ugyanis a Diósgyőri VTK-t fogadta a Szpari. A miskolciak négy nyeretlen meccs után érkeztek, így természetesen motivációban ők sem szenvedtek hiányt.

Ezzel indult: Farkas Bendegúz már a 2. percben kihagyta a szinte kihagyhatatlant, a második félidőben is kimaradtak a Nyíregyháza Spartacus FC helyzetei

Fotó: Bozsó Katalin

A mérkőzés kezdete előtt a közönség a Városi Stadion fényjátékát is megcsodálhatta, mialatt a Szpari tavasszal bemutatott indulója szólt.

A találkozó aztán hatalmas hazai helyzettel indult. Jobb oldalon vezetett gyors akciót a Nyíregyháza a 2. perc elején, Toma futott el, beadása után Farkas Bendegúz ajtó-ablak helyzetben fejelhetett , de Senticben elakadt a labda, Antonov duplázása után pedig a védelem szabadított fel szinte a gólvonalról. A gyors izgalmak után csendesebb mederben folytatódott a keleti rangadó, persze a két tábor rendszeresen üzent egymásnak nem éppen irodalmi stílusban.

Közel húsz percet kellett várni a következő helyzetre, ezt már a vendégek alakították ki. Roguljic kapott remek labdá Demetertől, ballábas lövése elment a rövid kapufa mellett. Az ezt követő percek sem hoztak mozgalmas akciókat, jobbára mezőnyben folyt a játék, a Nyíregyháza Spartacus FC egy nem túl jól sikerült szögletig, a Diósgyőri VTK átlövésig jutott csak el.

A 33. percben Bright Edomwonyit kellett ápolni, feje Kovács Dániel öklével találkozott. Szerencsére nagyobb baj nem lett, az ebből következő szögletből annál inkább.

Roguljic beívelt labdáját végignézte a védelem és Kovács is, a hosszún Vallejo beletette a labdát és a kapus lábai között be becsorgott, vezetett a Diósgyőr.

Fel kellett pörögnie a Szparinak és el is kezdett támadni a csapat. Katona Mátyás átlövését védte Sentic, majd a kapus nagyot mentett Kovácsréti labdaszerzése és beadása után is. A félidő vége előtt az elmúlt héten remekelő Temesvárit kétszer is ápolni kellett, nem tudta folytatni, Alaxai érkezett helyére. Acolatse a játékrész végén még helyzetbe került, de az állás a szünetig már nem változott.