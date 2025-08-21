augusztus 21., csütörtök

Erre figyeljen!

2 órája

Kivonul a rendőrség a nyíregyházi utcákra! Olyan vendégek jönnek, hogy lezárásokra is szükség lesz

Címkék#Nyíregyháza Spartacus#rendőrség#városi stadion#DVTK

A város több pontján fokozott létszámban lesznek jelen a rendőrök a mérkőzés napján. A Nyíregyháza Spartacus FC szombat este látja vendégül a Diósgyőrt.

Kerecsen József

Már csak alig több mint két napot kell várni az újabb keleti rangadóra, a Nyíregyháza Spartacus FC a Debreceni VSC idegenbeli legyőzése után ezúttal hazai környezetben lép pályára és fogadja az északi szomszédot, a DVTK-t az NB I. 5. fordulójában. Az már most szinte 100 százalékos biztonsággal kijelenthető, hogy – hasonlóan a Ferencváros elleni bajnokihoz – ezúttal is telt ház előtt lépnek pályára a csapatok, és ismerve a miskolciakat, a vendég szurkolók is a lehetséges maximális létszámmal érkeznek. Nem véletlen, hogy a rendőrség is fokozottan készül a szombaton 20.15-kor kezdődő bajnoki összecsapás biztosítására, erről most közleményt is kiadtak a közösségi felületen.

Nyíregyháza Spartacus FC DVTK
Ismerve a két szurkolótábor kapcsolatát, szükség lesz a rendőri jelenlétre szombat este a Nyíregyháza Spartacus FC–DVTK meccsen
Fotó: Czinege Melinda

A rendőrség közleménye a Nyíregyháza Spartacus FC–DVTK mérkőzés kapcsán:

Nyíregyháza Spartacus FC- DVTK labdarúgó⚽️ mérkőzés ‼️
A mérkőzés napján Nyíregyháza több pontján időszakos forgalomkorlátozásra, útlezárásra🚧 és rendőri ellenőrzésre👮🚓 kell számítani‼️Nyíregyházán a Városi Stadionban rendezik meg 2025. augusztus 23-án 20 óra 15 perckor a Nyíregyháza Spartacus FC- DVTK labdarúgó mérkőzést. A rendőrség👮🚨🚔 nagy erőkkel biztosítja a rendezvény helyszínét és a stadionba vezető közlekedési útvonalakat‼️
A közlekedőknek időszakos forgalomkorlátozásra, útszűkületre és rendőri ellenőrzésre kell számítaniuk 2025. augusztus 23-án 17 óra és 21 óra között a
📌 38-as számú főút Nyíregyházára vezető szakaszán a 27. kilóméterszelvényben
📌 338-as számú főút Nyíregyházára vezető szakaszán az 1. kilóméterszelvényében
📌 4-es számú főút Nyíregyházára bevezető szakaszán a 268. kilóméterszelvényben.Útlezárásra🚧 kell számítaniuk 2025. augusztus 23-án 5 óra és 23 óra 30 perc között a Nyíregyháza, Sóstói út és a Stadion köz kereszteződésénél, valamint a stadion előtti útszakaszon. Forgalomkorlátozásra és forgalomelterelésre lehet számítani a stadion környezetében lévő utakon‼️
Kérjük, hogy aki teheti kerülje el a jelzett utakat‼️
Türelmüket és megértésüket köszönjük‼️

– áll a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség posztjában, melyhez szemléltetésül az alábbi képet csatolták.

Útlezárás szombat kora estétől a Városi Stadion környékén
Fotó: - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság -

 

