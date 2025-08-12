Hoppá! A Szpari keleti riválisa két játékosát kitette a keretéből (videóval)

Hiába a nyári nagy változások, a Nyíregyháza Spartacus FC egyik keleti riválisa, a DVTK alaposan beragadt a Fizz Liga rajtjánál, a három forduló alatt mindössze csak egy pontot szereztek. A gyatra szereplésnek személyi következményei lettek, a DVTK élvonalbeli labdarúgócsapata továbbiakban nem számít Rudi Pozeg Vancas és Sinisa Sanicanin játékára, az MLSZ és az NSMI új ajánlásai miatt – számolt be róla a klub hivatalos honlapján.

Sinisa Sanicanin biztosan lép pályára a Nyíregyháza Spartacus FC ellen augusztus 23-án Fotó: Kovács Péter

Pozeg Vancas és Sanicani nem lép pályára a Nyíregyháza Spartacus FC ellen

Rudi Pozeg Vancas a feljutást követően érkezett Diósgyőrbe, és azóta 57 bajnoki és 6 Magyar Kupa mérkőzésen lépett pályára. Sinisa Sanicanin pedig egy éve lett a DVTK játékosa, és 29 bajnoki, valamint 2 kupamérkőzésen szerepelt piros-fehérben. Sinica Sanicanin az előz szezonban mindhárom Szpari elleni mérkőzésen kezdőként lépett pályára. Pozeg Vancas októberben a kispadon kapott helyet, februárban csereként szállt be, Acolaste helyett állt be a 61. percben, míg májusban 73 percet kapott kezdőként, ekkor Jurek váltotta. A két játékos így biztosan nem lép már pályára augusztus 23-án az újabb keleti rangadón.

