2 órája
Kikapott a Szpari, egy gól döntött Győrben (videóval)
A félidőben még döntetlenre álltak. A Nyíregyháza Spartacus FC aztán egy hajrában kapott góllal vereséget szenvedett Győrben.
A Fizz Liga 6. fordulójának utolsó előtti mérkőzésén a ETO FC Győr vendége volt a Nyíregyháza Spartacus FC. Szabó István csütörtökön még a Lajta-partiaknak drukkolt a Rapid Wien elleni Konferencialiga selejtezőn, most azonban teljes mellszélességgel saját csapata sikeréért dolgozott. A DVTK elleni kezdőjén négy helyen változtatott, míg kollégája, Borbély Balázs részben sérülések miatt, három helyen nyúlt bele a bécsi kezdőjébe.
A házigazdák nagy menetet zártak le a Rapid Wien ellen, az elmúlt negyven nap alatt tizenegy mérkőzést játszottak, így nagy kérdése az volt a számukra a mérkőzésnek, hogy miként bírják ezt a terhelést. Minket viszont jobban érdekelt, hogy a Szpari miként lépett túl a DTVT elleni fiaskón. Farkas Balázs elmondása szerint az öltöző zárt ajtaja mögött megbeszélték a Diósgyőr elleni mérkőzés tanulságait, tisztázták, melyek azok a hibák, amelyeket nem lehet újra elkövetniük.
Jól védekezett a Szpari
Harcosan kezdett a Nyíregyháza, a nyolcadik percben meg is volt az első helyzete. Egy bedobást követően lépett be a tizenhatoson belülre Edomwonyi, lövését Petrás védte, a labda visszapattant elé, de az ismétlés sem sikerült. A másik oldalon Bumba próbálkozott távolról, de célt tévesztett. A kezdeti lendület alább hagyott, a Szpari visszább húzódott, a Győr birtokolta többet a labdát, támadásaikban azonban nem volt átütőerő. Szűk félóra elteltével Vitális bal oldalról tekerte be a labdát, Gavrics alig maradt le róla fejjel. Nagy lehetőség volt. Újabb helyzet a Szpari előtt adódott, Manner húzta meg a bal oldalon, majd bevezette a labdát a tizenhatoson belülre, majd lövésre szánta el magát, de pontatlanul célzott. A folytatásban csendesen csordogált a játék, a hazaiak főleg bal oldalon próbálták megbontani a Szpari védelmét, nem sok sikerrel. Szabó István együttese jól védekezett tehát, a hazaiak kapujára azonban nem sok veszélyt jelentettek, mert a megszerzett labdákat nem tudták megtartani. Egy perces hosszabbítás követően Bogár lefújta az első félidőt, a csapatok gól nélküli döntetlennel vonultak az öltözőbe.
Egy fejes döntött
A folytatásra változatlan összeállításban futott ki a felek. Az első játékrészhez hasonlóan aktívan kezdett a Szpari, Hat perc elteltével Manner indult meg, középre tört, tizenöt méterről megkínálta Petrást, félmagas lövése azonban nem okozott gondot a hazaiak hálóőrének. Továbbra is jól zárt a Szpari védelme, Borbély Balázs két cserével próbálta hatékonyabbá tenni az övéi támadójátékát. Játékuk megélénkült, de betalálni továbbra sem tudtak. Pedig közel álltak hozzá, Anton beadását Abrahamsson nem sokkal fejelte mellé, majd Gavrics lövést fogta magabiztosan Kovács. A másik oldalon egy jó kényszerítő után Májer bombázott a léc fölé tíz méterről. Bosszankodhattak volna a Szpari drukkerei, ha bemegy, mert az asszisztens, helytelenül, lest jelzett.
Nyomott az ETO, mégis volt helyzete a Szparinak, Kovácsréti beadásaira előbb Katona Levente érkezett, de gyenge fejese nem okozott gondot a kapusnak, Edomwonyi fejese pedig célt tévesztett. Mégis a hazaiak találtak be: Antonov balról ívelte be a szabadrúgást, Benbuali jól érkezett és öt méterről a kapuba fejelt (1–0).
Az utolsó öt percre nagy erőket mozgósított a Szpari, az eredmény azonban már nem változott, így a Győr otthon tartotta a három pontot.
Labdarúgás: Fizz Liga, 6. forduló
ETO FC Győr–Nyíregyháza Spartacus FC 1–0 (0–0)
Győr, ETO Stadion, 3340 néző, v.: Bogár (Szalai, Rózsa)
- Győr: Petrás – Tóth R. (Bíró, 84.), Abrahamsson, Csinger, Stefuj – Anton – Zivkovic (Tollár, 58), Vitális, Gavrics (Vingler, 87.), Bumba – Piscsur (Benbuali, 58.). Vezetőedző: Borbély Balázs.
- Nyíregyháza: Kovács D. – Farkas B., Evangelu, Katona L. – Májer, Katona M. (Kovácsréti, 74.), Szankovics, Manner (Toma, 64.), Benczenleitber – Edomwonyi, Babunszki (Katona B., 64.). Vezetőedző: Szabó István.
Gól: Benbuali (85.).
