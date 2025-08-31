Kikapott a Szpari, egy gól döntött Győrben (videóval)

A Fizz Liga 6. fordulójának utolsó előtti mérkőzésén a ETO FC Győr vendége volt a Nyíregyháza Spartacus FC. Szabó István csütörtökön még a Lajta-partiaknak drukkolt a Rapid Wien elleni Konferencialiga selejtezőn, most azonban teljes mellszélességgel saját csapata sikeréért dolgozott. A DVTK elleni kezdőjén négy helyen változtatott, míg kollégája, Borbély Balázs részben sérülések miatt, három helyen nyúlt bele a bécsi kezdőjébe.

A Nyíregyháza Spartacus FC és a Győr harmincadszor csapott össze az élvonalban vasárnap Fotó: Árvai Károly

A házigazdák nagy menetet zártak le a Rapid Wien ellen, az elmúlt negyven nap alatt tizenegy mérkőzést játszottak, így nagy kérdése az volt a számukra a mérkőzésnek, hogy miként bírják ezt a terhelést. Minket viszont jobban érdekelt, hogy a Szpari miként lépett túl a DTVT elleni fiaskón. Farkas Balázs elmondása szerint az öltöző zárt ajtaja mögött megbeszélték a Diósgyőr elleni mérkőzés tanulságait, tisztázták, melyek azok a hibák, amelyeket nem lehet újra elkövetniük.

Jól védekezett a Szpari

Harcosan kezdett a Nyíregyháza, a nyolcadik percben meg is volt az első helyzete. Egy bedobást követően lépett be a tizenhatoson belülre Edomwonyi, lövését Petrás védte, a labda visszapattant elé, de az ismétlés sem sikerült. A másik oldalon Bumba próbálkozott távolról, de célt tévesztett. A kezdeti lendület alább hagyott, a Szpari visszább húzódott, a Győr birtokolta többet a labdát, támadásaikban azonban nem volt átütőerő. Szűk félóra elteltével Vitális bal oldalról tekerte be a labdát, Gavrics alig maradt le róla fejjel. Nagy lehetőség volt. Újabb helyzet a Szpari előtt adódott, Manner húzta meg a bal oldalon, majd bevezette a labdát a tizenhatoson belülre, majd lövésre szánta el magát, de pontatlanul célzott. A folytatásban csendesen csordogált a játék, a hazaiak főleg bal oldalon próbálták megbontani a Szpari védelmét, nem sok sikerrel. Szabó István együttese jól védekezett tehát, a hazaiak kapujára azonban nem sok veszélyt jelentettek, mert a megszerzett labdákat nem tudták megtartani. Egy perces hosszabbítás követően Bogár lefújta az első félidőt, a csapatok gól nélküli döntetlennel vonultak az öltözőbe.