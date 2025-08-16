37 perce
Megvan. Ekkor utazik a Szpari Győrbe
A Magyar Labdarúgó Szövetség elkészítette a Fizz Liga 6. fordulójának menetrendjét. A Kisvárda szombaton, míg a Nyíregyháza Spartacus FC vasárnap játszik.
Mint arról korábban beszámoltunk, a Fizz Liga 5. fordulóban augusztus 23-án, szombaton rendezik a Nyíregyháza Spartacus FC–DVTK találkozót. Most az is kiderült, hogy a Fizz Liga 6. fordulóban mikor lép pályára a Szpari és a Kisvárda Master Good, ugyanis a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) versenybizottsága elkészítette a forduló órarendjét. Ezek szerint a Kisvárda augusztus 30-án, szombaton 14.45-től lép pályára Zalaegerszegen, míg Szabó István együttese másnap augusztus 31-én lesz a Győr vendége, a mérkőzés 17.30-kor kezdődik.
ETO FC Győr-Nyíregyháza Spartacus FC meccsek az előző szezonban
A két gárda az előz szezonban háromszor találkozott egymással. A nyitófordulóban 2–1-re győzött a Szpari Mezőkövesden, novemberben Győrben 1–1-es döntetlenre végeztek a felek, míg márciusban Nyíregyházán a vendégek 1–0-val vitte el a három pontot.
Az NB I. (2025/26) következő fordulóinak menetrendje
- 4. forduló
Augusztus 15., péntek
20.15: Újpest FC–Kisvárda Master Good 0–1
Augusztus 16., szombat
18.15: Diósgyőri VTK–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+)
20.15: Ferencvárosi TC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)
Augusztus 17., vasárnap
15.30: Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)
17.45: MTK Budapest–ETO FC Győr (Tv: M4 Sport)
20.00: Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)
- 5. forduló
Augusztus 22., péntek
20.00: Puskás Akadémia–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
Augusztus 23., szombat
17.45: Zalaegerszegi TE FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
20.15: Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
Augusztus 24., vasárnap
17.45: Kolorcity Kazincbarcika SC–ETO FC (Tv: M4 Sport)
20.00: MTK Budapest–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
December 3., szerda
19.00: Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
- 6. forduló
Augusztus 29., péntek
20.00: Paksi FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)
Augusztus 30., szombat
14.45: Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+)
17.00: Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)
19.30: Újpest FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
Augusztus 31., vasárnap
17.30: ETO FC Győr–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)
20.00: Debreceni VSC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
Így győzte le a Szpari a Győrt (2024.07.26. OTP Bank Liga, 1. forduló)
