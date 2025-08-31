Győrben játszik a Szpari! Zárt ajtó mögött vonták le a csapatnál a DVTK elleni meccs tanulságait

Ahogyan tavasszal, úgy most is a Diósgyőr elleni mérkőzésen tért vissza sérüléséből Farkas Bendegúz, a Nyíregyháza Spartacus FC fiatal szárnyvédője. Az eredményességben azonban nagy különbség mutatkozott, hiszen amíg májusban a Szpari nyert 1–0-ra (bebiztosítva a bennmaradást), múlt hétvégén a DVTK nagyarányú, 4–1-es sikert aratott a Városi Stadionban.

Farkas Bendegúz nagy helyzetet hagyott ki a meccs elején a DVTK ellen, a Nyíregyháza Spartacus FC ma Győrben javíthat

Fotó: Czinege Melinda

Farkas már a negyedik szezonját kezdte meg Nyíregyházán, miután a klub újra kölcsönvette őt a Puskás Akadémiától.

– Az idén nyáron újra visszatértem Nyíregyházára, és mindent megteszek azért, hogy ez is eredményes évad legyen a Szpariban nekem és a csapatnak is – mondta a 21 éves játékos a Nemzeti Sport megkeresésére.

– Ami a legutóbb történteket illeti, az öltöző zárt ajtaja mögött megbeszéltük a Diósgyőr elleni mérkőzés tanulságait, tisztáztuk, melyek azok a hibák, amelyeket nem lehet újra elkövetnünk. Nem mondom, hogy ugyanolyan váratlan volt a legutóbbi vereségünk, mint amilyen a debreceni győzelmünk, mert éppen ez a két eredmény is bizonyította, ebben a bajnokságban minden előfordulhat. Az ilyen regionális rangadókon különösen, ezeken a meccseken nem számít az előzetes forma vagy a tabellán elfoglalt helyezés.

Nem akar üres kézzel hazajönni a Nyíregyháza Spartacus FC

A Nyíregyháza Spartacus FC vasárnap már az ETO FC Győr otthonában lép pályára. A klub története az elmúlt egy évtizedben szinte összefonódott, hiszen egy időben zárták ki őket az NB I-ből 2015-ben, mindkét együttes megjárta a harmadosztályt, 2024-ben viszont együtt jutottak fel az első osztályba. Ki kell jelenteni, a Győr azóta más célokért küzd, mi sem bizonyítja ezt, hogy a Rába-partiak hajszál híján elérték, hogy ősszel nemzetközi kupában szerepeljenek.

– Jár az elismerés az ETO-nak a Konferencia-ligáéban nyújtott teljesítményért, tiszteletre méltó, amit elért, de nem feltartott kézzel lépünk pályára ellene. Láttuk a győriek eddigi mérkőzéseit, igyekeztünk felkészülni, ugyanakkor nehéz kiszámítani, milyen összeállításban szerepelnek vasárnap. Egész héten azért dolgoztunk, hogy ne üres kézzel jöjjünk haza – mondta Farkas Bendegúz.

A 17.30-kor kezdődő mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti.