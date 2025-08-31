augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

25°
+32
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
NB I.

1 órája

Győrben játszik a Szpari! Zárt ajtó mögött vonták le a csapatnál a DVTK elleni meccs tanulságait

Címkék#Nyíregyháza Spartacus#Farkas Bendegúz#Diósgyőr#ETO FC Győr#DVTK

A Konferencia-ligától csütörtökön búcsúzó ETO FC Győrhöz látogat a csapat. A Nyíregyháza Spartacus FC-nek a legjobb formáját kell hoznia, ha ponttal, pontokkal akar távozni.

Kerecsen József

Ahogyan tavasszal, úgy most is a Diósgyőr elleni mérkőzésen tért vissza sérüléséből Farkas Bendegúz, a Nyíregyháza Spartacus FC fiatal szárnyvédője. Az eredményességben azonban nagy különbség mutatkozott, hiszen amíg májusban a Szpari nyert 1–0-ra (bebiztosítva a bennmaradást), múlt hétvégén a DVTK nagyarányú, 4–1-es sikert aratott a Városi Stadionban. 

A Nyíregyháza Spartacus FC a Diósgyőr ellen.
Farkas Bendegúz nagy helyzetet hagyott ki a meccs elején a DVTK ellen, a Nyíregyháza Spartacus FC ma Győrben javíthat
Fotó: Czinege Melinda

Farkas már a negyedik szezonját kezdte meg Nyíregyházán, miután a klub újra kölcsönvette őt a Puskás Akadémiától.

– Az idén nyáron újra visszatértem Nyíregyházára, és mindent megteszek azért, hogy ez is eredményes évad legyen a Szpariban nekem és a csapatnak is – mondta a 21 éves játékos a Nemzeti Sport megkeresésére. 

– Ami a legutóbb történteket illeti, az öltöző zárt ajtaja mögött megbeszéltük a Diósgyőr elleni mérkőzés tanulságait, tisztáztuk, melyek azok a hibák, amelyeket nem lehet újra elkövetnünk. Nem mondom, hogy ugyanolyan váratlan volt a legutóbbi vereségünk, mint amilyen a debreceni győzelmünk, mert éppen ez a két eredmény is bizonyította, ebben a bajnokságban minden előfordulhat. Az ilyen regionális rangadókon különösen, ezeken a meccseken nem számít az előzetes forma vagy a tabellán elfoglalt helyezés.

Nem akar üres kézzel hazajönni a Nyíregyháza Spartacus FC

A Nyíregyháza Spartacus FC vasárnap már az ETO FC Győr otthonában lép pályára. A klub története az elmúlt egy évtizedben szinte összefonódott, hiszen egy időben zárták ki őket az NB I-ből 2015-ben, mindkét együttes megjárta a harmadosztályt, 2024-ben viszont együtt jutottak fel az első osztályba. Ki kell jelenteni, a Győr azóta más célokért küzd, mi sem bizonyítja ezt, hogy a Rába-partiak hajszál híján elérték, hogy ősszel nemzetközi kupában szerepeljenek. 

– Jár az elismerés az ETO-nak a Konferencia-ligáéban nyújtott teljesítményért, tiszteletre méltó, amit elért, de nem feltartott kézzel lépünk pályára ellene. Láttuk a győriek eddigi mérkőzéseit, igyekeztünk felkészülni, ugyanakkor nehéz kiszámítani, milyen összeállításban szerepelnek vasárnap. Egész héten azért dolgoztunk, hogy ne üres kézzel jöjjünk haza – mondta Farkas Bendegúz.

A 17.30-kor kezdődő mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu