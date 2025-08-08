Elképesztő Szpari-parádé a Fradi ellen

A Nyíregyháza Spartacus FC a Fizz Liga 3. fordulójában a Ferencvárost fogadja szombaton. A keleti rangadók mellett ez az a találkozó, amelyet kiemelt figyelem övez. A két gárda legutóbb az előző kiírásban húsvétvasárnap találkozott, akkor a Groupama Arénában kiütéses zöld-fehér siker született. A párharcok zömét a fővárosi zöld-fehérek nyerték, mi azonban a Szpari sikereire emlékszünk szívesebben. Az élvonalban legutóbb 2009. augusztus 7-én nyert a nyíregyházi együttes a Ferencváros ellen, Szentes Lázár együttese Dosso duplájával és a japán Kazuo Homma találatával fektette két vállra 3–1-re fővárosi ellenfelét.

A Nyíregyháza Spartacus FC nagy verést kapott a Groupama Arénában Fotó: Mirkó István

Az első élvonalbeli Nyíregyháza Spartacus FC győzelem

Az első NB I-es Nyíregyháza sikerért 2000. április 1-jéig kell visszalapozunk a képzeletbeli naptárunkat. Az volt az a nap, amikor a nyíregyházi futballcsapat először győzte le a Fradit – és ez nem április tréfa. Hazai pályán, 12 ezer néző előtt 3–0-ra nyert a Szpari.

Az első félidőben elintézték a Fradit

A találkozó kiegyenlített mezőnyjátékkal indult, az első negyedórában három-három kapura lövéssel nyitottak a csapatok – állt a korabeli tudósításban. A Fradi kapuja előtt annyival volt több a veszély, hogy a Szpari elég sok oldalszabadrúgáshoz jutott. Mégsem ilyen szituációból, hanem egy szögletből szerezte meg a vezetést a hazai csapat. A 21. percben Csernijenko passzolt vissza Kondorához, aki futtából ballal 23 méterről lőtt, Szűcs azonban az alapvonalon túlra tolta a labdát.

Ruszlan Csernijenko duplázott, a Nyíregyháza Spartacus hármat rúgott a Fradinak 2000. április 1-jén

Fotó: KM-archív

Novák jobb oldali szögletét Csernijenko fejjel megcsúsztatta, a középen érkező Szatke elöl menteni igyekvő Lakos lábáról, öt méterről a saját kapujába pattant a labda (1–0). Az újabb találatra közel húsz percet kellett várni. A 39. percben Kocsis bal oldalról ívelt át a hosszú oldalra, Csernijenko pedig 3 méterről fejelt a jobb alsó sarokba, megduplázva ezzel a Szpari előnyét (2–0). Még fel sem ocsúdtak a Ferencváros játékosai, amikor ismét közepet kezdhettek. A 43. percben Túróczi lopta el a labdát Füzitől, majd 16 méteres lövését Szűcs szögletre mentette. Novák végezte el ismét a jobb oldali szögletet, amelyre ismét jól érkezett Csernijenko és 5 méterről a kapu közepébe fejelte a labdát (3–0).

Szünet után sem állt le az Őze-csapat, ha nem is az első negyvenöt percben hajrájában látott elánnal, de látványos akciókkal ment előre. Csernijenko szárnyakat kapott a góljaitól, Novák pengésen irányított, Dican Zseniális cselekkel vitte többször előre a labdát, miközben Kondora hihetetlen mennyiségű mezőnymunkát végzett el. A védelem pedig stabil lábakon állt, nem volt tehát gyenge pontja csapatnak. Gól ugyan már nem esett több, de a közönség tombolt és hullámzott. Az utolsó percekben pár Fradista elvesztette a fejét, Tóthot ki is állították, de végül lehiggadtak és a közönséget megtapsolva vonultak az öltözőbe.



A mérkőzés jegyzőkönyve Nyíregyháza Spartacus FC–Ferencváros 3–0 (3–0)

Nyíregyháza, 12 000 néző, v.: Szabó Zs. (Sápi, Kispál). Nyíregyháza: Celeszki – Turóczi, Szatke, Ács, Nagy S. (Gerliczki, 89.) – Kondora, Dican, Novák, Karkusz – Csernijenko, Kocsis. Edző: Őze Tibor.

Ferencváros: Szűcs L. – Szűcs M., Lakos, Nagy N., (Crnomarkovics, 26.) – Kriston, Csoknay, Bárányos (Váczi, a szünetben), Füzi (Földvári, a szünetben) – Tóth, Vén – Horváth. Edző: Sztanko Poklepovics.

Gól: Lakos (öngól, 21.), Csernijenko (39., 43.)

Kiállítva: Tóth (83.).

