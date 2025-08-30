Csütörtökön még az ETO-nak drukkolt a Szpari edzője

Hétvégén a 6. fordulót rendezik a Fizz Liga élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban, a forduló nyitómérkőzésén pénteken a Paks a Kazincbarcikát fogadja. Vármegyebeli csapataink közül a Kisvárda Master Good szombaton a Zalaegerszeg vendég lesz, míg a Nyíregyháza Spartacus FC Győrbe látogat vasárnap.

A Nyíregyháza Spartacus FC Győrben feledtetné a DVTK elleni botlást fotó: BozsóKatalin

A Lajta-parti alakulat parádés tavaszt produkálva a negyedik helyen végzett, amely nemzetközi kupaindulást ért számukra. Ezt szem előtt tartva igazoltak nyáron, így Borbély Balázs megerősített kerettel vághatott neki az aktuális kiírás küzdelmeinek. Amely azért nem sikerült azért olyan fergetegesre, a Paks, az Újpest, majd a Zalaegerszeg ellen egyaránt döntetlenre végeztek, legutóbb azonban az Új Hidegkuti Nándor Stadionban gurítottak egy hetest az MTK-nak. A Kazincbarcika elleni vendégjátékukat decemberre halasztották, hiszen nagyon fontos Konferencialiga-selejtező mérkőzés várt rájuk. Mint ismert az első két kört sikerrel vették, túljutottak a Pjunyik Jerevánon és az AIK Stockholm együttesén, egy lépésre kerültek a csoportkörbe jutástól. A győri odavágót 2–1-re megnyerték az osztrák SK Rapid ellen, a csütörtöki bécsi visszavágót viszont 2–0-ra veszítették el, így számukra véget ért a sorozat.

Ami a Szparit illeti, három nyeretlen mérkőzés után, A Nagyerdei Stadionban legyőzték a DVSC, így mindenki nagy reményekkel várta az újabb keleti rangadót, a DVTK nyíregyházi vendégjátékát. Az eredmény ismert, a borsodiak elvitték a három pontot és így a Nyíregyháza továbbra is a 10. helyen áll négy ponttal.

Szabó István: erős a Nyíregyháza Spartacus FC kerete

– Ismerjük a győriek játékát, csütörtökön még szurkoltam nekik a nemzetközi kupameccsen, de vasárnap már ellenfélként találkozunk. Szeretnénk pontot szerezni idegenben. A legmagasabb osztályban minden hibát kihasználnak, így mind egyénileg, mind csapatszinten ezt minimalizálni kell, nekünk pedig élnünk kell a lehetőségekkel. Sajnos sérülések hátráltatnak bennünket, de ki kell emelnünk, hogy a sérülések nem azért történtek, mert nem kellően edzettek a játékosok! Legutóbb Temesvári Attila lábát megrúgták, Alaxai Áron pedig ráesett a vállára, Tóth Balázs és Nagy Dominik térdsérülése is mérkőzésen történt, ezekre a szituációkra nem lehet felkészülni. Nem arról van szó, hogy sok izomsérültünk lenne. De erős a keretünk, meg kell oldanunk a következő feladatot.

Nem lesz könnyű, véleményem szerint a Győr az év csapata volt, jól játszanak, de nem feltartott kezekkel utazunk hozzájuk. Debrecenben győzni bravúr volt, sajnos a Diósgyőr ellen nem tudtunk aztán nyerni, így van hiányérzetem. Öt mérkőzés után – igaz, ebben benne van a Ferencváros és a Puskás Akadémia elleni meccs is – úgy gondolom 2-3 ponttal többnek kellene lennie

– fogalmazott Szabó István vezetőedző a csapat hivatalos weboldalán.

Katona Mátyás bízik abban, hogy a szurkolók támogatásával sikeres lesz a csapat.

– A legutóbbi mérkőzés nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Javítani akarunk a hétvégén, és kárpótolni szurkolóinkat, akik nagy segítséget jelentettek nekünk a Loki elleni idegenbeli mérkőzésen is. Remélem a két város közötti nagy távolság ellenére sokan elkísérnek minket most is, és támogatásukkal eredményesek leszünk – mondta Katona Mátyás.

A vasárnapi találkozó 17.30-kor kezdődik és az M4 Sport élőben közvetíti.

Labdarúgás: Fizz Liga, 6. forduló péntek Paks–Kazincbarcika lapzártánk után szombat ZTE–Kisvárda Master Good 14:45 DVTK–Puskás Ak. 17 Újpest–MTK 19:30 vasárnap ETO FC Győr–Nyíregyháza Spartacus 17:30 DVSC–FTC 20

Tavaly novemberben járt utoljára Győrben a Szpari (2024.11.02. OTP Bank Liga, 12. forduló)