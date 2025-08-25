Kapusgondok a Szparinál? Kigyűjtöttük a legnagyobb hibákat, a szurkolók Tóth Balázst hiányolják

Igen szerencsétlenül alakult a nyár kapusfronton a Nyíregyháza Spartacus FC-nél. Egészen pontosan július 9. az a nap, amikor egy nap két cerberusát is elveszítette a klub. Délután a hivatalos honlapján számolt be róla a hivatalos weboldal, hogy Fejér Béla öt év után távozott a csapattól, hazatért korábbi állomáshelyére, Sepsiszentgyörgyre. Alig két óra múlva Tóth Balázs súlyos térdsérülést szenvedett a Karcag elleni edzőmérkőzésen, így két kiváló képességű csapattag vált ki nagyon rövid időn belül. A klub azonnal szétnézett a piacon, öt, illetve hat nap múlva pedig be is jelentette Kovács Dániel, majd Kersák Roland érkezését.

Antonov és Kovács Dániel ügyetlenkedése után a második büntetőt ítélték a Nyíregyháza Spartacus FC ellen szombaton

Fotó: Czinege Melinda

Kovács legutóbb a Volosz FC első számú kapusa volt egészen március eleji sérülésééig, műtétet igénylő ujjtörése azonban véget vetett idényének, nyáron pedig el is hagyta a görög együttest. Kersák Roland az előző szezonban az NB I-től búcsúzó Kecskeméttől érkezett, az elmúlt négy évben nagyjából fele-fele arányban volt nevezte a kezdőbe, vagy számított rá csereként az aktuális edző. Aki ugye rengeteg mérkőzésen éppen Szabó István volt, a szakember tehát már jól ismerte Kersákot, így elsőként ő kapta meg a lehetőséget a bizonyításra a Nyíregyháza Spartacus FC-ben, a Kisvárda Master Good FC, a Puskás Akadémia és a Ferencváros ellen is őt jelölte a kezdőbe a tréner.

Három meccsen is kapott gólt a Nyíregyháza Spartacus FC kapushiba után

A Szpari 1–1-es döntetlennel kezdett a várdaiak ellen. A kapott gólt ugyan nehezen lehet Kersák számlájára írni, de lábbal már az első mérkőzésen is többször bizonytalankodott, a 22. percben például hatalmas hibát vétett, ami után Jordanov kis híján megszerezte a második kisvárdai találatot is. A meccs hajrájában Molnár kiugratásánál is határozatlanul jött ki, nagy szerencséjére ebből sem lett gól, majd még ez után sikerült egyenlítenie a hazaiaknak. Kersák Roland a Nemzeti Sporttól 5-ös osztályzatot kapott.

A második fordulóban a Puskás Akadémia otthonában folytatta a csapat. A Nyíregyháza kétszer is vezetett a mérkőzésen, végül mégis vereséget szenvedett, a kapuson ezúttal semmi nem múlt, egyik kapott gólban sem volt benne, sőt, az első előtt először nagyot védett.