3 órája
Kapusgondok a Szparinál? Kigyűjtöttük a legnagyobb hibákat, a szurkolók Tóth Balázst hiányolják
Tóth Balázs sérülése után nyáron két új hálóőr is érkezett a csapathoz. Az első három fordulóban Kersák Roland, az utóbbi két hétvégén pedig Kovács Dániel volt a kezdőkapus a Nyíregyháza Spartacus FC-ben, de egyikük sem nyújtott igazán magabiztos teljesítményt.
Igen szerencsétlenül alakult a nyár kapusfronton a Nyíregyháza Spartacus FC-nél. Egészen pontosan július 9. az a nap, amikor egy nap két cerberusát is elveszítette a klub. Délután a hivatalos honlapján számolt be róla a hivatalos weboldal, hogy Fejér Béla öt év után távozott a csapattól, hazatért korábbi állomáshelyére, Sepsiszentgyörgyre. Alig két óra múlva Tóth Balázs súlyos térdsérülést szenvedett a Karcag elleni edzőmérkőzésen, így két kiváló képességű csapattag vált ki nagyon rövid időn belül. A klub azonnal szétnézett a piacon, öt, illetve hat nap múlva pedig be is jelentette Kovács Dániel, majd Kersák Roland érkezését.
Kovács legutóbb a Volosz FC első számú kapusa volt egészen március eleji sérülésééig, műtétet igénylő ujjtörése azonban véget vetett idényének, nyáron pedig el is hagyta a görög együttest. Kersák Roland az előző szezonban az NB I-től búcsúzó Kecskeméttől érkezett, az elmúlt négy évben nagyjából fele-fele arányban volt nevezte a kezdőbe, vagy számított rá csereként az aktuális edző. Aki ugye rengeteg mérkőzésen éppen Szabó István volt, a szakember tehát már jól ismerte Kersákot, így elsőként ő kapta meg a lehetőséget a bizonyításra a Nyíregyháza Spartacus FC-ben, a Kisvárda Master Good FC, a Puskás Akadémia és a Ferencváros ellen is őt jelölte a kezdőbe a tréner.
Három meccsen is kapott gólt a Nyíregyháza Spartacus FC kapushiba után
A Szpari 1–1-es döntetlennel kezdett a várdaiak ellen. A kapott gólt ugyan nehezen lehet Kersák számlájára írni, de lábbal már az első mérkőzésen is többször bizonytalankodott, a 22. percben például hatalmas hibát vétett, ami után Jordanov kis híján megszerezte a második kisvárdai találatot is. A meccs hajrájában Molnár kiugratásánál is határozatlanul jött ki, nagy szerencséjére ebből sem lett gól, majd még ez után sikerült egyenlítenie a hazaiaknak. Kersák Roland a Nemzeti Sporttól 5-ös osztályzatot kapott.
A második fordulóban a Puskás Akadémia otthonában folytatta a csapat. A Nyíregyháza kétszer is vezetett a mérkőzésen, végül mégis vereséget szenvedett, a kapuson ezúttal semmi nem múlt, egyik kapott gólban sem volt benne, sőt, az első előtt először nagyot védett.
A következő fordulóban a Ferencváros ellen mindössze 4-es osztályzattal zárt a NS-nél a hálóőr. A zöld-fehérek 4–1-re nyertek a Városi Stadionban, Kersák pedig ezúttal sem remekelt. Az első gólnál ugyan közelről érkezett Gruber lövése, de mivel nem ment középre, bravúrral védhető lett volna. A második gólnál Varga Barnabás kapott jó indítást, Kersák jött a kapuból, de nem jó ütemben, nagyon könnyen tolta el a csatár a labdát. A Fradi harmadik találata pedig Levi szabadrúgásgólja volt, ami a kapus oldalára érkezett, a mérkőzés bő fél óra után eldőlt.
A Debreceni VSC ellen változtatott Szabó István, Kovács Dánielnek szavazott bizalmat a vezetőedző. Ez volt a csapat eddigi egyetlen győzelme az idényben, mégsem maradunk kapushiba nélkül. A Loki a 16. percben szerezte meg a vezetést Szűcs körülbelül 25 méterről megeresztett lövésével. Igaz ugyan, hogy Kovács előtt még lepattant a labda a földre, de finoman szólva védhető volt a próbálkozás. Szerencsére ez a baki pontba nem került, a Nyíregyháza Spartacus FC végül megfordította a meccset, de Kovács a hibája miatt 5-ösnél jobbat nem kaphatott.
Jött azonban az újabb keleti rangadó, amely már jóval kevesebb sikerélményt tartogatott. Kovács maradt a kapuban, a kezdőt illetően, és Roguljic szögleténél is. A kapus elnézte a labda ívét, majd rendkívül éles szögből Vallejo tette bele a lábát a labdába, ami bevánszorgott a kapus lábai között. Acolatse tizenegyesének kivédése valószínűleg egy világklasszis kapusnak is becsületére vált volna, ám aztán éppen Antonov és Kovács Dániel közös ügyetlenkedése hozta össze az újabb tizenegyest, ezt Acolatse már fölévágta. A harmadik gólnál kiszolgáltatott helyzetben volt a cerberus, és a negyediknél sem volt könnyű helyzetben, de a kapura érkező nem túl erős lövést éppen a diósgyőri támadó elé ütötte, amivel kialakult az 1–4-es végeredmény, Kovácsot pedig ezután 4-esre értékelték a Nemzeti Sportnál.
Az eddigi kapusteljesítmény a jelek szerint a Szpari szurkolóinak tetszését sem nyerte el, se szeri, se száma azoknak a hozzászólásoknak, amelyek arról szólnak, mennyire hiányzik Tóth Balázs, valamint, hogy felépülésééig mindenképpen újabb hálóőrt kellene szerződtetni. Legutóbb épp az Eastern Boys írt sarkos véleményt a hálóőrökről:
Mindenképpen tegyük hozzá, természetesen nem véletlen, hogy épp Kovácsra és Kersákra esett a választás az elmúlt hónapban, biztosak lehetünk benne, mind a ketten jobb kapusok annál, mint amit eddig mutattak. Az azonban szintén biztos, hogy ennyi hiba nem fér bele a továbbiakban, hiszen várhatóan ebben az NB I-es idényben is hatalmas lesz a küzdelem a bennmaradó helyekért. Ne feledjük, Tóth Balázsra legalább februárig nem számíthat a szakmai stáb, mindemellett pedig az sem lesz elvárható, hogy visszatérése után ő is azonnal csúcsformát mutasson.
- A Nyíregyháza Spartacs FC DVTK elleni mérkőzésének összefoglalója:
„Ez a megye kettes futball szégyene” – a szabolcsi faluban 8 percig tartott a meccs, mutatjuk, miért