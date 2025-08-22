augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

17°
+30
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ezért érdemes meccsre járni!

59 perce

Bravúr a javából! Telt ház előtt a Szpari legyőzte a DVTK-t

Címkék#Nyíregyháza Spartacus#Szpari#Diósgyőri VTK#DVTK

Telt ház előtt rendezték a keleti rangadót. A Nyíregyháza Spartacus FC a második félidőben döntötte el a DVTK elleni mérkőzést.

Munkatársunktól

A Debreceni VSC után újabb keleti rangadó vár a Nyíregyháza Spartacus FC csapatára. A Fizz Liga 5. fordulójában szombat este a DVTK-t fogadja a Szpari, ez lesz a két gárda hatvannegyedik egymás elleni mérkőzése. A telt ház garantált, így Szabó István együttesén múlik, hogy a tábor milyen szájízzel távozik a vélhetően parázs hangulatú kilencven perc után a városi stadionból. 

Nyíregyháza Spartacus FC
A Nyíregyháza Spartacus FC májusban játszott legutóbb a DVTK-val 
Fotó: Kovács Peter

A csapatok legutóbb májusban találkoztak Nyíregyházán, akkor hazai győzelem született. Idézzük fel  annak a találkozó legizgalmasabb pillanatait!.
Szinte tökéletesen alakult a Szpari számára az OTP Bank Liga 31. fordulója. A bennmaradásért küzdő Fehérvár kikapott Győrben, a DVSC vereséget szenvedett Felcsúton a Puskás Akadémiától, míg a Zalaegerszeg csak egy pontot szerzett az Újpest ellen. Adott volt tehát a lehetőség a Nyíregyháza Spartacus FC előtt, hogy ellépjen a veszélyes zónából, erre vasárnap kilencven perc állt rendelkezésére a DVTK ellen hazai pályán. 

Helyzetek itt is, ott is

Nagy iramban kezdődött a telt házas mérkőzés, aktívabb volt azonban a hazai csapat, Nagy Barnabás jobb oldali beadását Lund kaparintotta meg Beke elől. 

A folytatásban Beke Péter cipőcseréjét követően Velkovszki sérülése okozott izgalmat. A macedón válogatott játékos egy rossz mozdulatot követően fájdalmasan kapott a combjához, hordágyon kellett levinni, a helyére Korrea érkezett. 

Enyhe nyíregyházi mezőnyfölényt követően a Diósgyőri VTK került helyzetbe. Gera Dániel remekül vette le a labdát a tizenhatoson belül, majd befordult és elesett. A Diósgyőr-szurkolók tizenegyest kiáltottak, Berke Balázs azonban sárga lappal honorálta a miskolci csatár produkcióját. Remek volt a hangulat, a két tábor alaposan kitett magáért, folyamatosan biztatta övéit. A csapatok a mezőnyben gyűrték egymást, komoly helyzet egyik gárda előtt sem adódott, a feszültség azonban tapintható volt, a játékosok keményen odalépkedtek egymásnak.
Három perccel az első félidő vége előtt Nagy Barnabás jobbról adott középre, a labdát Keita visszapasszolta Nagy Dominiknak, aki húsz méterről állítás nélkül jócskán fölé lőtt. Ennél komolyabb helyzet már nem akadt, így a felek gól nélküli döntetlennel vonultak az öltözőbe.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Jól érkezett Eppel Márton

Fordulás után nem sokat változott a játék képe, sok kockázatot egyik fél sem vállalt, a két tizenhatos között folyt a játék, a csapatok arra vártak, hogy a hibázzon a másik. Szűk negyedóra elteltével Nagy Barnabás ívelte a labdát balról középre, Kovács Milán érkezett fejjel és tizenhat méterről a kapu jobb alsó sarkát célozta meg, Sentic nagyot nyújtózkodva védett. Ez volt a mérkőzés addigi legnagyobb lehetősége. A helyzetet követően megélénkült a játék, a Szpari átvette az irányítást, a tizenhatos előteréből Keita kétszer is próbálkozott, lövéseit azonban blokkolták.

A 71. percben aztán megszületett a várva-várt Szpari gól. Kovács passzolt a kiugró Alaxai elé, aki jobb oldalról tökéletesen tálalt középre, az érkező Eppel négy méterről a kapuba emelt félmagasan (1–0). 

Cserékkel frissített a vendégek mestere, az újonnan beállókkal megélénkült a DVTK támadójátéka, de csak helyzetekig jutottak. A Szpari a 90. percben lezárhatta volna a mérkőzést, azonban a kontra végén kilépő Medved telibe lőtte a kapust. Az eredmény már nem változott, a Szpari nyert és ezzel nagyot lépett a bennmaradás felé.

Labdarúgás: OTP Bank Liga, 31. forduló

Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK 1–0 (0–0)

Nyíregyháza, 8300 néző, v.: Berke.

  • Nyíregyháza: Tóth – Alaxai, Velkovszki (Korrea, (19.), Jokics – Farkas, Keita, Kovács M. (Kvekveszkiri, 78.), Nagy D. (Tamás, 82.), Nagy B. (Benczenleitner, 83.) – Beke, Eppel (Medved ,83.). Edző: Szabó István.
  • DVTK: Sentic – Lund, Csorbadzsijszki, Sanicanin – Szakos, Vallejo, Holdampf (Kállai, 82.), Gera D. (Klimovics, 73.) – Rakonjac (Edomvonyi, 73.), Acolatse, Pozeg Vancas (Jurek, 72.). Edző: Valdas Dambrauskas.

Gól: Eppel (71.)

Így ünnepelt a Nyíregyháza Spartacus FC közönsége

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu