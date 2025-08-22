59 perce
Bravúr a javából! Telt ház előtt a Szpari legyőzte a DVTK-t
Telt ház előtt rendezték a keleti rangadót. A Nyíregyháza Spartacus FC a második félidőben döntötte el a DVTK elleni mérkőzést.
A Debreceni VSC után újabb keleti rangadó vár a Nyíregyháza Spartacus FC csapatára. A Fizz Liga 5. fordulójában szombat este a DVTK-t fogadja a Szpari, ez lesz a két gárda hatvannegyedik egymás elleni mérkőzése. A telt ház garantált, így Szabó István együttesén múlik, hogy a tábor milyen szájízzel távozik a vélhetően parázs hangulatú kilencven perc után a városi stadionból.
A csapatok legutóbb májusban találkoztak Nyíregyházán, akkor hazai győzelem született. Idézzük fel annak a találkozó legizgalmasabb pillanatait!.
Szinte tökéletesen alakult a Szpari számára az OTP Bank Liga 31. fordulója. A bennmaradásért küzdő Fehérvár kikapott Győrben, a DVSC vereséget szenvedett Felcsúton a Puskás Akadémiától, míg a Zalaegerszeg csak egy pontot szerzett az Újpest ellen. Adott volt tehát a lehetőség a Nyíregyháza Spartacus FC előtt, hogy ellépjen a veszélyes zónából, erre vasárnap kilencven perc állt rendelkezésére a DVTK ellen hazai pályán.
Helyzetek itt is, ott is
Nagy iramban kezdődött a telt házas mérkőzés, aktívabb volt azonban a hazai csapat, Nagy Barnabás jobb oldali beadását Lund kaparintotta meg Beke elől.
A folytatásban Beke Péter cipőcseréjét követően Velkovszki sérülése okozott izgalmat. A macedón válogatott játékos egy rossz mozdulatot követően fájdalmasan kapott a combjához, hordágyon kellett levinni, a helyére Korrea érkezett.
Enyhe nyíregyházi mezőnyfölényt követően a Diósgyőri VTK került helyzetbe. Gera Dániel remekül vette le a labdát a tizenhatoson belül, majd befordult és elesett. A Diósgyőr-szurkolók tizenegyest kiáltottak, Berke Balázs azonban sárga lappal honorálta a miskolci csatár produkcióját. Remek volt a hangulat, a két tábor alaposan kitett magáért, folyamatosan biztatta övéit. A csapatok a mezőnyben gyűrték egymást, komoly helyzet egyik gárda előtt sem adódott, a feszültség azonban tapintható volt, a játékosok keményen odalépkedtek egymásnak.
Három perccel az első félidő vége előtt Nagy Barnabás jobbról adott középre, a labdát Keita visszapasszolta Nagy Dominiknak, aki húsz méterről állítás nélkül jócskán fölé lőtt. Ennél komolyabb helyzet már nem akadt, így a felek gól nélküli döntetlennel vonultak az öltözőbe.
Jól érkezett Eppel Márton
Fordulás után nem sokat változott a játék képe, sok kockázatot egyik fél sem vállalt, a két tizenhatos között folyt a játék, a csapatok arra vártak, hogy a hibázzon a másik. Szűk negyedóra elteltével Nagy Barnabás ívelte a labdát balról középre, Kovács Milán érkezett fejjel és tizenhat méterről a kapu jobb alsó sarkát célozta meg, Sentic nagyot nyújtózkodva védett. Ez volt a mérkőzés addigi legnagyobb lehetősége. A helyzetet követően megélénkült a játék, a Szpari átvette az irányítást, a tizenhatos előteréből Keita kétszer is próbálkozott, lövéseit azonban blokkolták.
A 71. percben aztán megszületett a várva-várt Szpari gól. Kovács passzolt a kiugró Alaxai elé, aki jobb oldalról tökéletesen tálalt középre, az érkező Eppel négy méterről a kapuba emelt félmagasan (1–0).
Cserékkel frissített a vendégek mestere, az újonnan beállókkal megélénkült a DVTK támadójátéka, de csak helyzetekig jutottak. A Szpari a 90. percben lezárhatta volna a mérkőzést, azonban a kontra végén kilépő Medved telibe lőtte a kapust. Az eredmény már nem változott, a Szpari nyert és ezzel nagyot lépett a bennmaradás felé.
Labdarúgás: OTP Bank Liga, 31. forduló
Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK 1–0 (0–0)
Nyíregyháza, 8300 néző, v.: Berke.
- Nyíregyháza: Tóth – Alaxai, Velkovszki (Korrea, (19.), Jokics – Farkas, Keita, Kovács M. (Kvekveszkiri, 78.), Nagy D. (Tamás, 82.), Nagy B. (Benczenleitner, 83.) – Beke, Eppel (Medved ,83.). Edző: Szabó István.
- DVTK: Sentic – Lund, Csorbadzsijszki, Sanicanin – Szakos, Vallejo, Holdampf (Kállai, 82.), Gera D. (Klimovics, 73.) – Rakonjac (Edomvonyi, 73.), Acolatse, Pozeg Vancas (Jurek, 72.). Edző: Valdas Dambrauskas.
Gól: Eppel (71.)
Így ünnepelt a Nyíregyháza Spartacus FC közönsége
