Bravúr a javából! Telt ház előtt a Szpari legyőzte a DVTK-t

A Debreceni VSC után újabb keleti rangadó vár a Nyíregyháza Spartacus FC csapatára. A Fizz Liga 5. fordulójában szombat este a DVTK-t fogadja a Szpari, ez lesz a két gárda hatvannegyedik egymás elleni mérkőzése. A telt ház garantált, így Szabó István együttesén múlik, hogy a tábor milyen szájízzel távozik a vélhetően parázs hangulatú kilencven perc után a városi stadionból.

A Nyíregyháza Spartacus FC májusban játszott legutóbb a DVTK-val

Fotó: Kovács Peter

A csapatok legutóbb májusban találkoztak Nyíregyházán, akkor hazai győzelem született. Idézzük fel annak a találkozó legizgalmasabb pillanatait!.

Szinte tökéletesen alakult a Szpari számára az OTP Bank Liga 31. fordulója. A bennmaradásért küzdő Fehérvár kikapott Győrben, a DVSC vereséget szenvedett Felcsúton a Puskás Akadémiától, míg a Zalaegerszeg csak egy pontot szerzett az Újpest ellen. Adott volt tehát a lehetőség a Nyíregyháza Spartacus FC előtt, hogy ellépjen a veszélyes zónából, erre vasárnap kilencven perc állt rendelkezésére a DVTK ellen hazai pályán.

Helyzetek itt is, ott is

Nagy iramban kezdődött a telt házas mérkőzés, aktívabb volt azonban a hazai csapat, Nagy Barnabás jobb oldali beadását Lund kaparintotta meg Beke elől.

A folytatásban Beke Péter cipőcseréjét követően Velkovszki sérülése okozott izgalmat. A macedón válogatott játékos egy rossz mozdulatot követően fájdalmasan kapott a combjához, hordágyon kellett levinni, a helyére Korrea érkezett.

Enyhe nyíregyházi mezőnyfölényt követően a Diósgyőri VTK került helyzetbe. Gera Dániel remekül vette le a labdát a tizenhatoson belül, majd befordult és elesett. A Diósgyőr-szurkolók tizenegyest kiáltottak, Berke Balázs azonban sárga lappal honorálta a miskolci csatár produkcióját. Remek volt a hangulat, a két tábor alaposan kitett magáért, folyamatosan biztatta övéit. A csapatok a mezőnyben gyűrték egymást, komoly helyzet egyik gárda előtt sem adódott, a feszültség azonban tapintható volt, a játékosok keményen odalépkedtek egymásnak.

Három perccel az első félidő vége előtt Nagy Barnabás jobbról adott középre, a labdát Keita visszapasszolta Nagy Dominiknak, aki húsz méterről állítás nélkül jócskán fölé lőtt. Ennél komolyabb helyzet már nem akadt, így a felek gól nélküli döntetlennel vonultak az öltözőbe.